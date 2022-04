Projet Logement Abordable : Avis de publication de vacance de postes

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

_______________________

MINISTERE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

DIRECTION GENERALE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT

___________________

Projet 100.000 logements

Projet Logement Abordable (Financement IDA)

___________________

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL RECRUTE LE PERSONNEL CI-APRÈS POUR LE PROJET LOGEMENT ABORDABLE (FINANCEMENT BANQUE MONDIALE)

L’Etat du Sénégal, à travers le Programme Sénégal Zéro Bidonvilles (PROZEBID), s’est engagé dans une vaste entreprise d’éradication de l’habitat précaire, de développement de villes nouvelles et d’amélioration de l’accès au logement avec la réalisation du projet 100.000 logements majoritairement sociaux. Ce projet a pour ambition, en cinq (5) ans, d’accélérer et de diversifier l’offre de logements pour les ménages à revenus faibles et/ou irréguliers et de rendre accessibles les logements à diverses catégories sociales.

Le programme gouvernemental de 100.000 logements a obtenu le soutien de la Banque mondiale pour la réalisation du projet Logement Abordable et souhaite recruter le personnel suivant.

POSTES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES, QUALIFICATIONS, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET APTITUDE





Chef de projet Le Chef de projet (CdP) assure le rôle de responsable du Projet Logement abordable dans le cadre de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) placée sous la tutelle du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique (MULHP). Ses missions consistent à coordonner les tâches de l’équipe et à appuyer et accompagner les structures de mise en œuvre du projet Logement Abordable dont :





La Direction Générale de la Construction et de l’Habitat (DGCH,

La Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA),

La Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU),

Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS),

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP),

Le Fonds Souverain d’Investissement Stratégique (FONSIS),

Le CdP doit en particulier :





Appuyer les structures de mise en œuvre du projet dans l’instruction et le traitement des dossiers et assurer la coordination avec les autres parties prenantes au projet comme la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), les banques et établissements financiers, les promoteurs, les coopératives, les demandeurs de logements, les entreprises de construction et de production de matériaux ;

S’assurer de la qualité et de la fiabilité des documents élaborés dans le cadre du projet ;

S’assurer de la bonne préparation et de la mise en œuvre des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) ;

Garantir le respect des procédures de la Banque selon l’Accord de Financement IDA et telles que édictées dans le Manuel de Procédures Administratives et Financières, et notamment l’utilisation du financement IDA exclusivement aux fins du projet ;

Gérer le personnel de l’équipe dédiée au projet Logement Abordable ;

Assurer le suivi-évaluation du projet et la transmission des rapports de suivi aux autorités et à la Banque mondiale selon le calendrier ;





Assurer la bonne cohérence du projet avec la politique générale du gouvernement et, en cas de besoin, coordonner la préparation de la restructuration ou des financements additionnels du projet IDA.

Le CdP consacre entièrement son temps de travail au Projet Logement Abordable. Il est placé sous la responsabilité directe du Directeur Général de la Construction et de l’Habitat (DGCH) du Ministre de l‘Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique (MULHP).

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil, urbaniste, architecte ou de tout autre diplôme universitaire jugé équivalent dans le domaine de l’habitat et du développement urbain;

Avoir au minimum 15 années d'expérience professionnelle dans le domaine de l’urbanisme opérationnel et de l’habitat ;

Avoir 5 années minimum d’expérience spécifique à un poste à responsabilité sur des projets d’habitat et de développement urbain dans le secteur public ou assimilé ;

Avoir 5 minimum d’expérience spécifique dans la gestion de projet d’investissement à un poste de cadre, une expérience sur un projet de la Banque mondiale serait un atout ;

Faire preuve d’une capacité de mobilisation des acteurs pour l’atteinte d’objectifs opérationnels ;

Faire preuve d’une capacité de synthèse pour la rédaction de notes techniques ;

Avoir des aptitudes à communiquer, à conduire des réunions et à animer des ateliers. Il doit être à même de travailler sous pression ;

Avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit), et des aptitudes à travailler en anglais ;

Avoir une expérience avérée dans des projets similaires en Afrique serait un atout.

.

Responsable Administratif et Financier (RAF)





Placé sous l’autorité du Chef de Projet (CdP), le Responsable Administratif et Financier est chargé :





Du suivi des engagements des ressources financières du Projet ;





Du suivi de la tenue de la comptabilité du Projet ;





De l’élaboration des rapports périodiques de suivi financier du Projet.

De gérer les aspects financiers et comptables du Projet en particulier les transactions relatives aux activités financées par les accords de financement – dépôts et décaissements sur le Compte spécial du Projet et sur les comptes où les fonds de contrepartie seront logés dans le cas échéant ;





Veiller à ce que les comptes du Projet (Compte Spécial, Compte où seront logés les fonds de contrepartie) soient suffisamment approvisionnés en vue du règlement rapide des dépenses effectuées dans le cadre du projet.

Assurer le bon fonctionnement du système de suivi financier et comptable du projet, y compris la production des informations nécessaires ;

Assister le Chef de projet dans le suivi financier, administratif et comptable des activités du projet ;

Veiller à la transparence dans l’utilisation des ressources dans toutes les activités du projet ;

Assurer la mise en place et le maintien d’un système de classement adéquat des pièces comptables ;

assurer, chaque année, l’établissement du budget à temps, et suivre son exécution

Contrôler le suivi budgétaire et les situations périodiques ;

Contrôler de manière régulière les documents financiers (journaux et livres comptables) et assurer la tenue d’une comptabilité détaillée par composante, par activité et par catégorie de dépense ;

Établir les demandes de retrait de fonds ainsi que toute la documentation nécessaire aux décaissements conformément aux directives de l’IDA ;

Superviser, contrôler et approuver les écritures et imputations comptables ;

Préparer les états financiers périodiques et annuels du projet tels que stipulés par les accords de financement et le manuel de gestion du projet ;

Assurer, chaque année, l’établissement des budgets à temps, et suivre leur exécution ;

Etablir et assurer l’application des procédures internes en matière de gestion financière et comptable (éligibilité, efficacité des dépenses et des décaissements, etc.) dans toutes les activités mises en œuvre par du projet) et les mettre à jour périodiquement ;

Élaborer, suivant les périodicités et les délais requis, les rapports de suivi financiers et budgétaires, avec des recommandations pertinentes au CdP pour l’amélioration de l’exécution du budget et tenir compte des procédures des partenaires techniques et financiers;

Assurer la gestion de la trésorerie des projets et veiller au respect du calendrier des activités et au maintien permanent d’un l’équilibre financier ;

Assister le CdP dans le suivi des relations financières entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, ainsi qu’avec le Trésor, les banques et les autres institutions financières ;

Assurer la programmation, l’acquisition et la bonne utilisation des biens et services ;

Assurer la gestion de la logistique (véhicules, motos) ;

Assurer la bonne conservation du patrimoine (immobilier et mobilier, les stocks, archives, etc.) des projets, conformément aux manuels des procédures ;

Tenir à jour le fichier des biens mobiliers et immobiliers ;

Superviser la gestion des stocks de fournitures de bureau, de carburant, etc. ;

Contribuer à la préparation de toute la documentation nécessaire pour l’examen trimestriel, semestriel ou annuel des plans d’exécution des activités dans les domaines relevant de sa compétence (administration, finances, ressources humaines) ;

Préparer et assister les missions de supervision et d’audits financiers (internes et externes) des bailleurs de fonds et mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la gestion du projet ;

Prendre toutes les diligences nécessaires afin que l’audit des comptes puisse se passer dans les délais requis et dans de bonnes conditions ;

Contribuer à la rédaction de la partie administrative et financière des appels d’offres, des termes de références, des contrats, et suivre l’exécution de ces derniers ;

Assurer la coordination des différents déplacements du personnel ;

Veiller au bon fonctionnement quotidien des locaux abritant le projet, à travers une gestion administrative efficace et professionnelle et contribuer à la création et à la préservation de bonnes conditions et de l’ambiance de travail ;

Élaborer annuellement le bilan et l´inventaire physique des immobilisations du Projet ;

Préparer la demande de dépôt initial et les demandes de remboursements de fonds dans le cadre de la reconstitution du compte spécial et leur approbation par le Chef de projet et le Ministère des Finances et du Budget (MFB) ;

Contrôler et approuver l’état de rapprochement bancaire mensuel du Compte spécial et dans le cas échéant d’autres comptes du projet ;

Préparer, approuver et traiter les ordres de paiement (transferts, virements bancaires ou chèques) pour les dépenses réglées à partir du compte spécial ;

Suivre les paiements directs effectués par l’IDA au profit des tiers (consultants ou autres fournisseurs) et qui sont relatifs à l’exécution du projet ;

Vérifier les déclarations fiscales liées à la paie ;

S’assurer du bon fonctionnement des logiciels comptables et financiers ;

Etre titulaire d’une formation reconnue en sciences administratives, économiques, de gestion ou en finances et comptabilité avec l’un des diplômes suivants : DESCF, DESCOGEF, DSCG, MPTCF 2, MSTCF, DSC/DESS audit comptabilité ;

justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans en audit, finances, comptabilité contrôle de gestion, dans une entreprise, un projet de développement, en cabinet d’audit, ou dans une ONG, dont au moins cinq (05) ans à un poste de Directeur Administratif et Financier (DAF) ; Responsable Administratif et Financier (RAF) ou de Directeur Financier et Comptable (DFC

avoir une bonne maitrise du système comptable ouest Africain (SYSCOA) et de son application aussi bien en comptabilité publiques qu’en comptabilité privée incluant la comptabilité de projet / programme de développement ;

l’expérience en gestion de ressources humaines serait un atout ;

Justifier d’une bonne connaissance des procédures de gestion des finances publiques et des ressources humaines, de la comptabilité des projets des institutions publiques ou des projets de développement financés sur ressources extérieures serait également un atout;

Avoir une bonne connaissance des procédures de contrôle de gestion, de contrôle interne, d’audit et de suivi évaluation des projets ;





Justifier d’une expérience en rédaction de rapports administratifs, financiers et comptables ;





avoir l’expérience de l’utilisation de l’ordinateur et d’un ou plusieurs logiciels de comptabilité (SAGE SAARII, TOMPRO, HIPROJECT etc..) et logiciels et navigateurs courants (Excel, Word, PowerPoint, Outlook etc.) ;

avoir une rigueur dans le traitement des dossiers. Être apte à renforcer les capacités de ses collaborateurs ;

avoir des qualités axées sur la résolution des problèmes et être capable d’identifier les réponses à apporter aux problèmes révélés ;

avoir les qualités nécessaires pour motiver une équipe, des qualités de leadership, une vision stratégique, de la patience et de la diplomatie dans les relations interpersonnelles et l’esprit d’entreprise ;

Avoir de bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, Powerpoint…) ;

Avoir une bonne connaissance de l’anglais et la maîtrise des outils de gestion de projet (MS Project) seraient des atouts.

En outre, le RAF devra avoir :





Le sens de l’organisation et de la planification budgétaire ;

Un esprit d’initiative et le sens de l’anticipation ;

Le sens de la communication,





La capacité à mettre en place des procédures de gestion et de circulation de l’information financière ;

L’expérience de travailler en équipe et sous pression et dans un souci de respecter les échéances du projet ; et

Une aptitude à animer une équipe et à gérer de façon harmonieuse des ressources humaines ;

SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES (SPM)





La mission du SPM consiste à appuyer le Chef de Projet (CdP) et les autres membres de l’équipe du Projet dans la préparation des documents de passation de marchés. Il est chargé notamment d’instruire les documents contractuels conformément aux procédures de la Banque mondiale, du Code des marchés publics et du Manuel de procédures du Projet.





Le SPM aura à réaliser les tâches ci-après.





Mise à jour régulière du Plan de passation de marchés (PPM) du projet dans STEP conformément à la stratégie de passation des marchés (PPSD) ;





Revue des termes de référence des consultants préparés par les autres membres de l’UGP ;





Revue qualitative des dossiers d’appel d’offres afin de s’assurer de leur conformité aux procédures applicables au projet ;





Suivi de la réception et de la conservation des offres de toute nature (prestations intellectuelles, fournitures de biens, offres de travaux, réponse à un appel à candidatures, etc.) ;





Suivi ou participation, selon le cas, au processus d’évaluation des offres ;





Préparation des projets de contrats conformément aux procédures applicables au projet ;





Participation aux séances de réception des biens et travaux ;





Classement et archivage physique et électronique des documents de passation des marches ; mise à jour régulière des dossiers dans STEP.





Renforcement des capacités en passation des marches des commissions et cellule de passation des marches et autres parties prenantes du projet.





Toute autre tâche confiée par le CdP et en rapport avec la passation des marchés et des contrats pour le projet.

Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion, commerce, droit, finance (Bac + 4 ans minimum) ou tout autre diplôme équivalent ;

Avoir au minimum dix (10) ans d'expérience en préparation de documents, ou comme membre d’une commission/cellule, de passation de marchés dans le secteur public, privé, parapublic, les projets de développement ou avoir assumé des responsabilités similaires ;

Avoir connaissance du nouveau règlement de la passation des marchés de la Banque mondiale ;

Avoir une bonne pratique des logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint...) ;

Avoir une intégrité professionnelle et des aptitudes à travailler en équipe et sous pression ;

Avoir un sens des relations humaines ;

Avoir travaillé dans un projet financé par la Banque mondiale serait un atout.





Date limite de dépôt des candidatures : le 28 avril 2022 à 17 heures GMT.





Dossier de candidature





Lettre de candidature adressée au Directeur général de la construction et de l’habitat, datée, signée avec adresse complète, numéro de téléphone et adresse email ;







Curriculum vitae détaillé, daté et signé comprenant une liste d’au moins de trois (3) références correspondant aux derniers superviseurs directs ;





- Lettre de motivation indiquant les raisons et les atouts du (de la) candidat (e) ;

Copie de la carte nationale d’identité;

Copies légalisées des diplômes obtenus ;

- Copies légalisées des attestations de travail.

Les dossiers de candidatures seront déposés au

1er étage du Bâtiment B2 de la sphère ministérielle de Diamniadio,

Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique,