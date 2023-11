Réception des 121 véhicules 100% électriques du BRT de Dakar

Dans le cadre du projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, la flotte de bus articulés BRT 100% électriques a été intégralement réceptionnée sur Dakar ce mardi 28 novembre 2023 pour le compte de la société Dakar Mobilité, concessionnaire des lignes BRT de Dakar, en présence de M. Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, et de M. Thierno AW, Directeur du CETUD.





Au total, 121 véhicules de grande capacité 100% électriques ont été livrés, pour la mise en service commercial du BRT. Au terme de la concession, un total de 158 bus BRT sont prévus avec une alimentation provenant de l’énergie solaire, une première mondiale dont l’Afrique et le Sénégal pourront légitimement être fiers.





Le véhicule 100% électrique du BRT de Dakar possède de nombreux avantages environnementaux et sociaux, pour l’exploitation notamment : une réduction des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone liées au transport dans l’agglomération dakaroise : plus de 59.000 tonnes de CO2 seront évités chaque année ; le développement de compétences techniques orientées vers les métiers du futur ; l’absence de dépendance au carburant fossile et à ses variations de prix.





Les bus du BRT ont une autonomie de 250 km après chargement électrique, ils sont climatisés et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.





Grâce à ces bus électriques, le confort, la sécurité, la régularité et les temps de parcours seront aussi largement améliorés. La liaison entre la ville côtière de Guédiawaye, au nord de Dakar, et le Centre-ville pendant les heures de pointe sera presque 2 fois plus rapide passant de plus de 90 à 45 minutes.





Des bus CRRC à la pointe de la technologie :





o Les véhicules BRT sont conçus pour offrir à la fois une grande capacité d’accueil et un confort d’accès aux passagers ;





o Le system T-drive, technologie dérivée du ferroviaire pour la gestion de puissance des moteurs électriques, est présent dans ces véhicules. Cette innovation permet un gain de performance et d’efficacité dans l’exploitation des lignes qui seront desservies ;





o Les véhicules BRT intègrent des outils de diagnostic et de surveillance continue des batteries, fiabilisant ainsi le bus, mais également l’intégralité de la flotte durant leur opération. La sureté est assurée par de nombreuses innovations et l’ensemble des systèmes électriques sont étanches pour prévenir toute défaillance, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes ;





o Le châssis intégral du véhicule est composé d’un acier carboné de haute résistance, traité par électrophorèse pour fournir une protection durable contre la corrosion ;





o Le véhicule BRT utilisera pour sa propulsion la dernière génération de moteur électrique a double-enroulage, permettant de réduire le poids du moteur de 44% par rapport au moteur de traction électrique conventionnel.