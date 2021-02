Situation des étudiants thiessois dans les universités : Habib Niang envoie son coordonnateur des jeunes à l’Ucad

Le responsable politique de l’Alliance pour la République de Thiès Habib Niang a lancé à travers son coordonnateur des jeunes Younouss Diatta ce vendredi 26 février 2021 une série de visites de courtoisie à l’endroit de tous les étudiants thiéssois des universités du Sénégal.







C’est ainsi que ce vendredi 26 février le coordonnateur des jeunes de Habib Niang, Younouss Diatta lors de sa première étape, a rendu une visite de courtoisie aux étudiants thiéssois de l’Université Cheikh Anta Diop.

Cette dynamique s’inscrit dans une continuité des efforts de soutiens octroyés chaque année par Monsieur Habib Niang responsable politique de l'Apr à travers des subventions aux étudiants de Thiés pour les accompagner durant l'année académique.





Ce vendredi 26 février, Monsieur Younouss Diatta s'est rendu à la maison des étudiants de Thiés sise à Amitié2. Un accueil chaleureux a été réservé au coordinateur par les étudiants qui n'ont pas manqué de saluer et de remercier Monsieur Habib Niang pour son accompagnement inconditionnel aux étudiants.





Monsieur Moussa Souané au nom de tous les étudiants a tenu à rappeler le geste noble de Monsieur Niang envers eux. "Je ne cesserai de le dire quand il s'est agi d'aller voir les responsables de Thiés pour nous aider, seul Monsieur Habib Niang a répondu présent et c'est la deuxième année consécutive qu'il nous loge et prend en charge toutes les dépenses. Il ne s'est pas contenté de nous trouver un logement mais il prend aussi de nos nouvelles régulièrement pour s'assurer que tout va bien et que nous étudions sans problèmes. Rien que pour cela nous lui sommes redevables et le moment venu il ne regrettera pas son geste".





Monsieur Younouss Diatta, après avoir écouté les différents intervenants, a promis de rendre compte à monsieur Niang qui lui a confié cette tâche d'aller voir et constater si les étudiants sont bien installés. La visite s'est passée dans une ambiance chaleureuse et détendue.





Cellule de Communication