UBA : Avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d'entreprises

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE COMMUNICATION ET VISUEL







Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de communication et visuel de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés à la demande de UBA et les opérations à effectuer seront :





• Insertion publicitaire au format 990x160-Couverture activités UBA à Dakar-Interview annuel et partage sur les réseaux sociaux des articles de presse de UBA SN





• Location d'espaces publicitaires sous forme de panneaux





• Vérification semestrielle de l'espace et entretien





• Garantir la visibilité de la publicité





Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





1. UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d’intervention, Domaines d’intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





2. Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l’agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-338595173





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES SYSTEMES DE CONTRÔLE D’ACCES, DE CCTV, D’ALARME INTRUSION ET INCENDIE





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises d’entretien et de maintenance des systèmes de contrôle d’accès, de CCTV, d’alarme intrusion et incendie du réseau (voir annexe) de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





• Inventaire des équipements disponible





• Proposition de remplacement des équipements par un système uniformisé dans tout le réseau





• Maintenance préventive, curative et évolutive





• Périodicité des visites de contrôle => trimestrielle





• Lister les pièces de rechange et leurs prix





Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE GAB





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises d’entretien et de de maintenance GAB de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





• Formation des staffs habilités à la gestion du GAB





• Maintenance préventive, curative et évolutive





• Périodicité des visites => mensuelle





• Lister les pièces de rechange et leurs prix





Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73









AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES D’ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises d’entretien et de nettoyage du réseau (voir annexe) de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





• Nettoyage et entretien quotidien des locaux





• 01 à 03 techniciens de surface disponibles tous les jours ouvrables de 07hà 13h puis 02 simultanément de 14hà19h, le samedi de 09hà 13h





• Enlèvement des ordures 03 fois par semaine





• Traitement phytosanitaire trimestriel





• Fourniture des produits et matériels nécessaires à l'hygiène des locaux





• Port d'uniforme et respect du Règlement intérieur de UBA





Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE MAINTENANCE DE GROUPE ELECTROGENE





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de maintenance de groupe électrogène du réseau (voir annexe) de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





1. Pour le moteur





• Vérification des différents niveaux d'huile, d'électrolyte et de liquide de refroidissement

• Contrôle de température de fonctionnement

• Contrôle visuel de l’étanchéité des circuits de la pompe et du système d'injection

• Contrôle des sécurités

• Nettoyage et graissage éventuel complémentaire

• Vidange d'huile moteur

• Contrôle et/ou remplacement des filtres si nécessaires, contrôle des plots anti-vibratiles

• Contrôle visuel de l'état des durites et courroies

• Contrôle de câbles





2. Pour l’alternateur





• Vérification du serrage des connexions

• Contrôle du bon état général

• Contrôle de la tension

• Contrôle des câbles









3. Pour le coffret de commande et de contrôle





• Contrôle du bon fonctionnement des sécurités et des organes de commande

• Contrôle des connexions

• Contrôle des disjoncteurs

• Contrôle de câbles





4. Pour les batteries de démarrage





• Contrôle de la batterie avec désulfitage des bornes

• Vérification de la densité et de l'électrolyte et de la charge batterie

• Contrôle du débit chargeur









Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE TRANSPORT ET RAMASSAGE DE FONDS





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de transport et ramassage de fond du réseau (voir annexe) de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





• Le ramassage des fonds et valeurs qui lui sont confiés soit par la Banque, soit par la BCEAO, soit par tout établissement en relation avec la Banque





• Le transport et la livraison des fonds et valeurs, soit à la Banque soit à ses clients, soit à la BCEAO, soit à tout établissement en relation avec la Banque





Responsabilités du prestataire :





• Le prestataire effectue, sous son entière responsabilité, les transports de fonds et/ou de valeurs qui lui sont confiés et le cas échéants les opérations aux guichets de la BCEAO, et d'autres organismes effectuées pour le compte de la Banque. Il contracte à cet effet une obligation de résultat. Il s'engage au remboursement total des valeurs confiées.





• Le prestataire doit disposer de tous les agréments et autorisations d'activité pour exercer sur l'ensemble du territoire.





• Le prestataire doit respecter et appliquer les mesures imposées par la réglementation Sénégalaise





• Le matériel et les équipements du Prestataires doivent être en parfait état de fonctionnement et de propreté





• Ils doivent être conformes aux normes en vigueur au moment de la fourniture de la prestation.





• Le prestataire doit respecter scrupuleusement les dispositions arrêtées par la Banque notamment les jours et horaires de ramassage et d'alimentation des différents points.





• Le prestataire doit contracter personnellement des assurances en cours de validité couvrant ses activités contre tout accident, incendie, vol, dégâts des eaux et risques divers, les "dommages aux valeurs confiées, couvrant le préjudice causé à la Banque (vol, perte simple, détérioration, détournement par ses préposés, etc.)









Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE TELEPHONIE MOBILE





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de téléphonie mobile pour le compte de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché prendront en charge les éléments suivants :





• Couverture flotte





• Dotation mensuelle d’unité de valeurs téléphonique





• Connexion internet mobile





• SMS





Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE MAINTENANCE IT





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de maintenance informatique de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





• Maintenance annuelle des équipements réseau (téléphone, routeur, switch, câblage réseau)





• Maintenance trimestrielle Hardware (laptop et desktop)





• Maintenance préventive et curative des onduleurs et régulateurs (semestrielle)





Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE TRANSPORT DE PLIS





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de transport de plis pour United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés à la demande de UBA et les opérations à effectuer seront :





• Déplacement de biens et commissions d'un point d'enlèvement à un point de destination par un agent équipé de téléphone et de scooter





• L'agent sera actif de 08h à 17h du Lundi au Vendredi









Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.

• Tel : 00 221-33859 51 73





AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION D’ENTREPRISES DE SECURITE ET GARDIENNAGE





Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à sélectionner des entreprises de sécurité et gardiennage du réseau (voir annexe) de United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal).





Les services du présent marché seront réalisés sur site et les opérations à effectuer seront :





• Assurer la sécurité des locaux et alentours de la banque





• Tenir la banque informée de toute activité ou événement pouvant entraver l'exercice normal de son activité de gardiennage ou celle de la banque





• Consulter la banque avant tout usage de son nom commercial ou logo dans sa communication





• Tenue d'un cahier de garde (mentionner tous les événements anormaux qui se seront produits dans l'espace sous surveillance ainsi qu'aux proches alentours. Il y sera également consigné le nom des agents en fonction, les heures de prise de service et de départ, le visa des superviseurs et tous autres faits ou données pertinents





• Monitoring vidéo surveillance





• Port d'uniforme et respect du Règlement intérieur de UBA





Personnel requis :





Nombre Horaires Jours

Agent de sécurité avec armes 01 à 03 07H à 19H Lundi au Dimanche

Agent de sécurité avec armes 01 à 03 19H à 07H Lundi au Dimanche

Agent de sécurité avec armes 01 07H à 19H Lundi au Vendredi et le samedi de 07H à 15H









Le Dépôt des dossiers s’étendra sur (01) semaine à compter de la publication de l’annonce dans les journaux





UBA SENEGAL invite les Entreprises intéressées à présenter leurs candidatures en fournissant les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et expériences pertinentes sur les 5 dernières années pour l'exécution des prestations attendues (Présentation de la société, Fiche d'intervention, Domaines d'intervention, Moyens de Productions, Moyens humains, Agréments, Références, Travaux réalisés avec illustrations, Travaux en cours avec illustrations, etc…). Seules les Entreprises spécialisées sont autorisées à présenter leurs candidatures.





Les expressions d'intérêts doivent être adressées sous plis fermé et déposées au prés de M. Baba Lissa Ndiaye, bureau contrôle interne, au premier étage de l'agence UBA VDN ancienne Piste - DAKAR, avec la mention « Prestation de service ».





Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse et aux coordonnées ci-dessous :

• UBA SENEGAL, Immeuble Coumba Ndoffene sis à la route des Almadies Zone 12 lot D - DAKAR.