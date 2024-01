2023 : Dr Babacar Diop désigné Thiessois de l’année (Par Ousseynou Masserigne Gueye)

Au regard de ses multiples réalisations structurantes dans la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a été sacré, suite à un sondage de l’Institut des Technologies de la Communication (ITEC), comme le Thiessois de l’année 2023.

Les Thiessois ont plébiscité et porté unanimement leur choix sur Dr Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès sacré Thiessois de l’année 2023 par l’Institut des Technologies de la Communication (ITEC).

Selon les Thiessois interrogés, il est impossible de passer sous silence les réalisations exceptionnelles du maire de la ville de Thiès. Mieux, l’opinion publique est d’avis que le maire de Thiès se distingue comme l'Homme de l'année 2023 sur le territoire national.





Un maire visionnaire né sous une bonne étoile







Perché sur ses 42 balais, Dr Babacar Diop a inscrit son nom, en lettres d’or, sur les registres de l’Histoire institutionnelle du Sénégal. En tant que maire issu de l’opposition, bon nombre de Thiessois ont manifesté leur surprise de fort belle manière en voyant leur maire faire mieux que des maires du parti au pouvoir. Dr Diop n’a donc pas déçu ceux qui avaient misé sur sa bonne étoile aux Locales du 23 janvier 2022.





Sa volonté, sa vision, son engagement sans faille et son dévouement envers le bien-être des Thiessois ont été les actions déterminantes de son succès et de la bonne perception que les populations ont de leur maire.





Les acteurs de l’éducation ont tous salué le dynamisme de Dr Babacar Diop qui, dans le cadre de son programme « Education et formation pour tous », a offert plus de mille (1000) bourses d’études au cours de l'année écoulée aux élèves et étudiants de la ville de Thiès sans discrimination au grand bonheur des parents d’élèves démunis.





Conscient que l'éducation est la clé du développement, il a mis en œuvre une série d'initiatives visant à accompagner le système éducatif local. Les chefs d’établissement qui ont noué des partenariats innovants avec la mairie de ville ont salué la vision du mairepour garantir l'accès à toutes et à tous une éducation et une formation de qualité.





Ils ont révélé que Dr Babacar Diop leur a permis financièrement de se redresser après que leurs écoles ont été durement impactées par la dernière crise sanitaire et les conditions de vie difficiles des ménages pour prendre en charge convenablement la scolarité de leurs progénitures. Le maire de la ville a donc sauvé plusieurs écoles de formation qui craignaient de fermer en raison des difficultés que les parents ont pour assurer la scolarité de leurs enfants.





Dans un autre registre, les artistes-comédiens sous la conduite des conseillers municipaux notamment Fatou Dam Mbow et Armand Diouf, qui vont interpréter la pièce de théâtre « Diéry Dior Ndella », le samedi 30 décembre2023, à la mairie de ville, ont également apprécié la richesse culturelle de Thièspréservée et célébrée grâce aux efforts de Dr Babacar Diop qui, lui-même, écrit des livres pour le rayonnement des Lettres.





Tout un programme en l’occurrence des festivals culturels vibrants, mettant en lumière la diversité artistique de la région avec la mise en scène de la pièce « Le chemin de l’honneur (Lat Dior), l’épopée des cheminots, des spectacles Sons et lumières, sont sur leurs tablettes aux fins de leur mise en scène prochainement.





Ainsi, des initiatives de préservation du patrimoine culturel sont lancées par le maire de Thiès pour garantir que les générations futures puissent apprécier et valoriser l'héritage culturel unique de la ville.





Dr Babacar Diop aura aussi marqué l’année 2023 par ses réalisations majeures qui se reflètent également dans la transformation du paysage urbain de Thiès avec la rénovation du jet d’eau de la Promenade des Thiessois et la réalisation d’un tabulaire « I love Thiès » pour marquer l’attachement des Thiessois à leur terroir.





D’autres projets d'infrastructures innovants ont été mis en œuvre pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Dans le cadre de son programme « Thiès, Ville lumière », le Conseil de ville a dépensé plus d’un demi-milliard, selon Alioune Diop, coordonnateur du Grand parti (GP) et adjoint au maire, pour réhabiliter l’éclairage public dans la ville.







Ainsi, les grandes Avenues telles que Caen, Léopold Sédar Senghor, Aynina Fall, les quartiers défavorisés de la grande banlieue de Thiès notamment Darou Salam, Médina Fall, Thiès-None, Cité Lamy, entre autres ont déjà bénéficié de l’éclairage public.





Thiès, sous la magie des lumières





En croisade contre la privatisation des espaces publics, le maire de la ville de Thiès a résilié tous les contrats qui liaient la mairie de ville aux opérateurs économiques qui avaient fait de ces endroits des parcs et des espaces de loisirspayants.







Militant des causes nobles, le maire de Thiès a opté pour la démocratisation des espaces publics par leur accès libre et gratuit.





Dr Babacar Diop a fait également de la salubrité et de l’hygiène un point d’honneur. Aujourd’hui, Thiès est l’une des villes les plus propres d’Afrique. Les ménages se réjouissent de ne plus voir des montagnes d’orduress’amonceler dans les rues des quartiers.







Sur le plan sanitaire, la vision inclusive de Babacar Diop s'est manifestée, cette année 2023, à travers des programmes sociaux et sanitaires novateurs avec des initiatives visant à soutenir les populations vulnérables.





Le Conseil de ville a inscrit dans son budget une enveloppe conséquente destinée aux programmes de santé communautaire. En partenariat avec des structures hospitalières de référence, la mairie de ville prend en charge les malades démunis pour leur permettre de se soigner dans les établissements de santé.







Selon les Thiessois, le maire de Thiès a démontré un profond engagement envers le bien-être de tous les citoyens, plaçant la solidarité au cœur de son action municipale.





Dr Babacar Diop a, ainsi, marqué l'année 2023qui restera gravée dans l'histoire de la ville de Thiès. En cette fin d’année, la ville n’a jamais autant brillé sous les feux des projecteurs. Dr Babacar Diop a amplifié les illuminations et décorations dans le périmètre communal. Les notables de Thiès disent qu’il n’y a pas eu, de mémoire sûre, une pareille décoration depuis plusieurs décennies.







Thiès, sous la magie des lumières, rayonne et s’est davantage embelli sous les illuminations de Noël avec des luminaires et des guirlandes qui ont habillé les poteaux électriques des grandes Avenues et les Caïcédrats.





Aujourd’hui, Dr Babacar Diop se positionnecomme le maire du progrès et du développement car sa vision stratégique et son dévouement indéfectible au service des populations font de lui incontestablement le Thiessois de l'année.





En clair, Thiès, sous la conduite éclairée de son maire, a complétement changé de visage. Les chantiers du maire de Thiès sont énormes et ont, en 2023, touché tous les secteursd’activités notamment l'éducation, la formation, la santé, l’assainissement, la culture, les infrastructures, et le bien-être social. Tout cela converge pour créer une ville modèle et moderne, une ville du futur qui s’adapte à son environnement, une ville du progrés dont le département abrite l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD).











OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE

EXPERT EN COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES