Abdoulaye Daouda Diallo : la loyauté réaffirmée ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Tout est bien qui finit bien a-t-on l’habitude de dire.

L’épisode des candidats à la candidature pour la présidentielle du 25 février 2024 vient de connaitre un tournant important avec la décision prise par le Président Abdoulaye Daouda Diallo de renoncer après mûre réflexion à sa candidature pour soutenir, sur la demande du Président Macky Sall et après échanges avec ses camarades et sympathisants, le premier ministre Amadou Ba, choisi comme candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024.

Sa candidature n’est pas une défiance au Président Macky Sall. Loin de là.

C’est plutôt le couronnement logique du parcours achevé d’un grand commis de l’Etat qui n’a eu de cesse de servir l’Etat et ses concitoyens.

En effet, ce natif de Boké Dialloubé, inspecteur des impôts et domaines de formation s’est très tôt engagé aux côtés du Président Macky Sall depuis la création de l’Alliance Pour la République en 2008. Son engagement, sa loyauté et sa fidélité au Président Macky Sall lui ont fait perdre beaucoup d’avantages sous le régime du Président Abdoulaye Wade..

Après avoir exercé presque toutes les fonctions administratives, c’est donc tout à fait légitime pour ce fonctionnaire affable, au talent et à la technicité incontestables de prétendre diriger le Sénégal après la décision historique prise par le Président Macky Sall de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

Mais cette ambition légitime est loin d’être une obsession.

En effet, soucieux d’abord et avant tout de préserver l’unité et la cohésion du parti et de la coalition à cinq mois de l’élection présidentielle et d’œuvrer pour une victoire éclatante de la Coalition Benno Bokk Yaakaar dès le premier tour de cette présidentielle, il a accepté, après avoir rencontré le Président Macky Sall avec ses proches collaborateurs, de renoncer à sa candidature.

Il a promis également de s’engager avec tous ses parents et sympathisants à soutenir la candidature du premier ministre Amadou BA pour ainsi sauvegarder l’héritage important du Président Macky Sall que les candidatures multiples au sein de la coalition pourraient dangereusement compromettre.

Ainsi, il demande à tout le monde de s’engager davantage et de sonner la grande mobilisation pour faire cap sur février 2024, car c’est dans la conjugaison des efforts et dans l’unité que nous parviendrons à triompher dès le premier tour.

Il est impératif au soir du 02 avril 2024 de passer le témoin à un membre de la Coalition Benno Bokk Yakaar pour continuer l’œuvre colossale du Président Macky Sall accomplie pour le peuple sénégalais. Ce dernier sortira par la grande porte avec le même aura que Nelson Mandela dont les réalisations pour son pays et pour le continent resteront à jamais gravées dans la mémoire de tous les Africains.

La préservation des acquis qu’ils nous a laissés vaut tous les prix. Nous devons tous, dans un grand élan de solidarité et d’unité, ravaler nos égos, et nous mobiliser dans toutes les communes, les quartiers et les villages pour donner encore la victoire au Président Macky Sall, qui depuis 2012 n’a jamais perdu aucune élection.

Pour ce faire, nous devons retourner dans nos bases afin de remobiliser les militants, les sympathisants, bref tous les Sénégalais et les Sénégalaises témoins de l’œuvre grandiose du Président Macky Sall, meilleur président de l’indépendance à nos jours avec les ps importants qu’il a fait franchir le Sénégal dans entre autres les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation, de l’emploi, du sport, de la culture, du social, et que sais-je encore.

Le seul regret que ce peuple nourrit déjà c’est qu’il sait qu’il sera possible certes de trouver un successeur au Président Macky Sall mais il sera impossible de le remplacer.

Que Dieu le protège ainsi que sa famille et qu’il permette à notre pays de continuer le bel élan de marche vers l’émergence entamé par le Président Macky Sall.

Unis, nous serons forts, divisés, nous serons vulnérables !

Vive le Président Macky Sall !

Vive la coaltion Benno Bokk Yaakaar !



Tous en avant pour la victoire !