ADD: le choix idéal en 10 Points (Par Souhaïbou Diedhiou)

Aujourd’hui, mon attention est appelée par le réalisme politique que le profil du Président ADD dégage. Faisant fi de son cursus académique, professionnel, déjà excellent, ADD est en définitive le meilleur profil sur lequel le Président MACKY SALL peut compter pour amorcer et perpétuer le pertinent PSE. Le canevas logique suivant va s’articuler autour de 10 Points:



ADD: un Mohican historique et légitime des premières heures ayant précédé la création de l'APR



Dès les premières heures des difficultés du Président MACKY SALL dans la première alternance (2000-2012), ADD a choisi de cheminer avec un attachement impressionnant à la loyauté au prix d’être défenestré du secrétariat général de l'IPRES. On se rappelle du fameux arrêté ministériel de la toute puissante Ministre d'Etat innocence Ntab N’diaye mettant à la disposition du ministère des finances ADD. Il a opté pour le compagnonnage sincère avec MACKY, contrairement à l’illusion du confort douillet des directions de l’administration fiscale, où dorénavant il ne dispose même pas de bureau . Une traversée du désert qui ne dit pas son nom démarre !!! Durant les 3 ans d’opposition d’alors 2008-2012, il s’est illustré par sa résilience dans la renonciation à tous les avantages du pouvoir d’alors au gré de la massification du parti côte à côte avec MACKY SALL. C’est la raison pour laquelle il est perçu d’ailleurs comme un cacique irréductible. ADD allie légitimité historique et loyauté, ce qui est une grande marque des hommes. Kocc Barma a tonné:« Denkané ka nga wollou ».



ADD détient une base politique fidèle et collégiale au prix d’une grande loyauté avec MACKY SALL



Stratégiquement ADD a une base politique affective réelle, le département de Podor, circonscription administrative de la région de Saint Louis qui compte entre autres départements Dagana et Saint Louis appelée la région du fleuve en est la substance. Sur les 11 élections sous le magistère du Président MACKY SALL en 12 ans , la coalition BBY est sortie victorieuse sur la circonscription administrative régionale. Adoubé par toutes les pontes et leaders de la région Nord avec qui, il entretient les meilleurs rapports, bien sûr beaucoup de promotion des ressources humaines de qualité dans le département de Podor porte son empreinte. Il détient un capital sympathie d’une majorité écrasante des élus en général de toute obédiences confondues , de maires en exercice et d’anciens édiles. Dans le HCCT, il capitalise d'une bonne moisson de conseillers, pour le CESE n’en parlons pas. ADD a une posture nationale avec l’avènement de ses 12 ans sans interruption à des départements de souveraineté, oui il a tissé un réseau national que lui confère sa stature professionnelle. Il a géré durant 3 années le ministère de l’intérieur, un record de 3 ans après feu Jean Collin qui est en tête de longévité à la tête de ce dit département ministériel stratégique.





ADD: Un commis de l'Etat accompli et discret



Sa carapace d’un commis de l'Etat avéré, ayant été en activité dans les différents gouvernements depuis 2012 lui colle une sympathie dans le milieu élitiste des commis de l’Etat : sa corporation naturelle. Dans les différentes autres corporations professionnelles de cette prestigieuse école d’administration, il compte un relationnel fourni dans la plus grande discrétion. Il a durant tout le mandat 2012-2022 travaillé sans relâche à matérialiser le PSE , très cher à son Excellence le Président MACKY SALL. Sans se tromper , autant son fidèle et attentionné frère le Président MACKY SALL a matérialisé les «éléphants blancs» de son prédécesseur le Président WADE , à lui il revient le grand mérite d’avoir joué un rôle déterminant dans la réélection du Président MACKY SALL en 2019. ADD, très à cheval sur sa culture d’origine Dialloubé a hérité de la carrure d’homme d'Etat loin des projecteurs: les éléments suivants sont les raisons, une culture renvoyant fortement aux vertus de la délicatesse du propos, une formation d’énarque qui l’oblige à l’obligation de réserve mais surtout il a opté à responsabiliser ses collaborateurs, très normal dans le cadre du travail d’équipe.





ADD: un acteur clef de la réélection de MACKY SALL en 2019



En deux ans de présence effective à la tête du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement de septembre 2017 à avril 2019, ADD a traduit en actes concrets beaucoup de projets d’infrastructures qui ont rendu au monde rural leur autonomie et leur mobilité. L'Autoroute Illa Touba, le TER, le pont de foundiougne, le pont de Gambie et surtout le lancement d’autres projets tels que le TER, la relance des CFS. D’ailleurs le bilan de la réélection du candidat MACKY SALL en 2019 était basé en grande partie sur cette révolution au niveau des infrastructures. Sur le plan politique, il a été le premier champion du parrainage à la veille des élections de 2019, avec à la clef plus de 100000 électeurs enrôlés dans un premier temps pour la région de Saint-Louis.



ADD: un homme de consensus et de réseau



Au sein de la coalition BBY, il fait partie des plus grands fédérateurs à cause de son humanisme et son sens élevé du travail d’équipe. Dans tous les partis membres de la coalition, il compte des collaborateurs. Dans la consolidation de la coalition BBY, coalition qui a gagné le record de longévité, il fait partie des acteurs efficaces et discrets œuvrant exclusivement à matérialiser les directives de son Excellence le Président MACKY SALL. Il s’est tissé progressivement avec la confiance du Chef de l’Etat dans les départements de souveraineté un réseau avec les différents acteurs de la société civile: les organisations socioprofessionnelles et multi acteurs: secteurs primaire, secondaire, tertiaire et intermédiaire. Il faut le dire ADD a géré de main de maître la sécurité du Sénégal, il a géré la mobilité du pays par le désenclavement des contrées, il a ensuite administré les finances du pays.



ADD dispose d’un réseau international



D’abord la diaspora sénégalaise est très fournie dans l’immigration dans la planète, particulièrement les ressortissants Pulagu qui sur la base de la solidarité, apportent une valeur ajoutée incommensurable au terroir. ADD est quasiment un grand catalyseur et facilitateur de cette solidarité agissante. Ensuite, il a un portefeuille relationnel international très fourni et exacerbé durant son magistère au ministère des finances et du budget et surtout de son passage comme ministre d'Etat Directeur de cabinet du Président MACKY SALL. L’interaction avec les pays pairs dans le cadre bilatéral ou multilatéral aidant, ADD capitalise d’une bonne carrure internationale.





ADD: un symbole de générosité agissante



Récemment, l’hôpital de Ndioum dirigé par le maire cheikh Oumar Hann a reçu une contribution d’un appareil d’imagerie médicale complète de près de 300 millions, dans le cadre du forum économique du Fouta, une enveloppe de 100 millions ou plus a été attribuée aux femmes. À côté du Président de la République dans le cadre du désenclavement de l’île à Morphile , il a doté de pirogues supplémentaires en fibre de verre aux unités villageoises polarisées. Ces actions méconnues du public dont il a préféré agir par devoir comme fils du terroir succèdent aux multitudes autres œuvres qu’il déploie pour le reste des régions du Sénégal.



ADD a fait de Podor le TF de MACKY SALL



Il coordonne le département qui a apporté le plus de suffrage à la coalition BBY lors des dernières législatives de 2022, d’ailleurs les scores de Podor (à la soviétique) ont impacté positivement sur le scrutin au niveau national. En faisant de Podor le titre foncier du Président Macky, ADD marque sa resilience sur un avantage qui sera consolidé par l’unité des autres leaders de la coalition autour de lui pour une victoire éclatante au soir des élections présidentielles de février 2024. Certains responsables du Nord et de tout le Sénégal ont compris cela très prématurément, raison pour laquelle ils travaillent en équipe en attendant l’orientation du PRÉSIDENT MACKY SALL.



ADD: un adepte du travail bien fait, de la méthode et de l’organisation



Au Ministère de l'Interieur ou il a fait à peu près 4 ans, il a révolutionné l'approche par rapport à la gestion des évènements religieux ( gamou, magal etc ). C'est sous son magistère qu'on n'a moins noté de recriminations dans la prise en charge des événements religieux, ce qui lui a valu la sympathie de tous les chefs religieux du pays. Dans ce sens, il est recommandé de retourner dans les archives documentaires du magal ou Gamou des années 2014 à 2017, à l’occasion de l’adresse du discours officiel au nom de son Excellence le Président MACKY SALL.



ADD: un symbole agissant du dialogue culturel



L’hospitalité est innée chez lui, issu de la famille d’un fonctionnaire de la police de surcroît chef de la fratrie Dialloubé, ADD est attaché à sa culture qui est faite de brassage. Il a vécu dans la grande concession qui est terre d’accueil: à l’époque la concession du chef de village que fût en même temps feu son papa cumulativement à ses responsabilités dans la police nationale, était un foyer d’accueil des différentes ethnies quelqu’en soient leurs spécificités. C’est pas curieux qu’il épouse une ressortissante du sud et régulièrement durant sa carrière en cours, la quasi totalité de ses collaborateurs forment le Sénégal : terre de brassage des cultures, ADD na pas hésité de faire partie des parrains attitrés de la fraternité Aguene-Diambogne. Sans avoir la prétention d’avoir été exhaustif, je m’en arrête là pour un autre rendez-vous. ADD reflète définitivement le meilleur profil de ce positionnement au sein de BBY.



Souhaïbou Diedhiou, Assistant communautaire Podor