Amadou Ba, candidat du siècle dernier (Par Fallou Dia)

Il semble être au dernier wagon du train de l’histoire qui avance vers un lendemain tumultueux fait d’obstacle et d’incertitude. Le feuilleton de la politique politicienne est en train de connaître ces derniers épisodes matérialisés par le candidat Amadou BA mandaté par un gouvernement moralement indéfendable. La mort, l’emprisonnement, l’exil des opposants politiques rythment le quotidien du peuple sénégalais victime de la corruption de ces élites et de l’injustice de sa propre justice. A en croire Karl Marx, « la police est le bras armé de la politique ». Le gouvernement d’Amadou BA est tributaire de 1500 détenus politique et comptable du bilan macabre de 100 cadavres. Chaque vie perdue, chaque goutte de sang versée renforce davantage la détermination des sénégalais.





En 2022, le Sénégal était classé parmi les 20 pays les plus pauvres au monde en occupant la 170éme place sur 190 pays (IDH). Le chômage de la jeunesse est l’enfant naturel de l’incompétence du gouvernement. Cette jeunesse sénégalaise se lance par milliers dans l’immigration clandestine pressée par le chômage et le manque de perspective. Le gouvernement utilise les moyens de rétention colossaux pour limiter les dégâts. Des navires de guerre de la marine nationale empêchent le départ des jeunes vers la triste île de Lampedusa. Quelle explication cohérente pourrait justifier une telle pauvreté ? Quoiqu'on puisse dire, il est plausible de rappeler que le sous-sol du Sénégal regorge de ressources naturelles tel que l’or, le zircon, le fer, le phosphate, le gaz, le pétrole, des terres arables et 750 km de côte maritime. Toutes ces richesses passent sous le nez du peuple pour enrichir les multinationales étrangères.





Le temps est témoin de l’histoire, l’histoire de la gouvernance SALL est un creuset de recul démocratique et moral qui s’illustre à travers la banalisation de la violence, la normalisation de la corruption, la dégradation exagérée des institutions judiciaires et une pauvreté persistante. Des jeunes sont abattus à balle réelle pour avoir manifesté pacifiquement sans aucune enquête judiciaire sérieuse ! l’administration refuse d’appliquer la décision de justice visant à réintégrer le candidat Ousmane SONKO sur les listes électorales. Sans aucune décision de justice, le ministère de l’intérieur se permets de dissoudre le parti PASTEF en toute illégalité. Le niveau d’injustice a dépassé les limites de l’imaginaire et plonge dans l’univers du fantasme.





Tout est permis du moment qu’on soutient le pouvoir en place. Tout est interdit du moment qu’on exprime les idées du PASTEF. Le député de la mouvance présidentielle Mr BOUGAZILI a été arrêté à flat grand délit de détention de faux billets de banque. A la surprise générale, il sera aisément relâché ! Contrairement à Ngagne Demba TOURE qui fut contraint à l'exil sous peine d’être emprisonné pour avoir appelé la jeunesse à exercer leur droit le plus élémentaire ! celle de manifester. NGagne Demba n’est qu’un maillon d’une chaîne composée de 1500 détenus politique ou d’exilés dont le seul tort, est le don de soi pour la patrie !





Le système politique traditionnel est au crépuscule de son existence, Amadou BA est sa dernière lueur. Sa présidence est une utopie, une ambition irréaliste au regard du contexte politique actuel. Les sénégalais sont profondément outragés dans leur chair et souhaitent un changement radical de système politique. Ce nouveau système





incarné par un Homme nouveau dévoué à son peuple et qui entend gouverner dans le respect cardinal de la justice. Sa vision et ses ambitions partagées avec le peuple devraient impulser le développement de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des services. Cette transformation du tissu économique est la seule réponse efficace au chômage de masse. Le peuple sénégalais désire profondément rompre avec la corruption, la gabegie, l’injustice sociale et surtout la restauration de l’état de droit. Le pouvoir doit redevenir un instrument au service du peuple de droit et de fait.





Il va de soi que le candidat Amadou BA mandaté par un système politique périmé qui a trahi l’espoir des sénégalais ne saurait incarner l’espoir de ce même peuple. Il serait déraisonnable de sa part de parler de justice et de bonne gouvernance face au peuple sénégalais témoins de 1500 détenus politiques et plus d’une centaine d’assassinats sans enquête judiciaire. Dans ses rêves les plus audacieux, le candidat Amadou BA ne peut s’exprimer sur la situation économique du pays dont il a été ministre de l’Économie et des finances. Il serait bon de rappeler qu’en 2022, avec son gouvernement, nous faisions partie des 20 pays les plus pauvres au monde.





Bien entendu, Amadou est le candidat du siècle dernier qui cherche maladroitement à réinventer un système politique démodé et contraire aux aspirations des Sénégalais. Il incarne le candidat de la continuité d’une vision politique contraire à la nouvelle mentalité africaine décomplexée et orientée vers le progrès. Mal préparé et impopulaire, il demeure un tigre à papier. A cette heure de notre histoire politique, la volonté du peuple est suspendue au miracle de la candidature d’Ousmane SONKO ! dernier Rampart d’un système vieux de 63 ans.