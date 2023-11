Amadou Bâ, la dernière marche" de Madiambal Diagne (Par Dr Cheikh Omar Diallo)

Dans cette exploration captivante de la trajectoire et de la carrière d'Amadou Bâ, le journaliste Madiambal Diagne érige un long portrait d'une rare élégance et d’une profonde affection. En tant qu'ami, confident et conseiller de l’ombre du candidat à la présidence de la République, l'auteur offre une plongée subtile dans les méandres d'un homme d’État aussi secret que mystérieux.





D'emblée, il nous faut saluer la productivité exceptionnelle de Madiambal Diagne, maître d'œuvre de trois livres en un semestre, établissant ainsi un record remarquable. Ce faisant, il dévoile la persévérance d'un auteur dont l'inspiration intellectuelle est prodigieuse. Je puis en témoigner, car je suis humblement à mon sixième ouvrage en six ans. Et pour avoir supplié Madiambal Diagne, ami de 20 ans, de commettre des livres, me voilà bien servi.





« Amadou Bâ, la dernière marche », publié aux éditions du Quotidien, se donne à lire facilement. Les 250 pages rédigées en police 14 se dégustent avec une délicatesse comparable à celle d'un "p'tit lait," alternant entre la douceur sucrée et le délice chocolaté, tout en évitant l'aigre-doux. C’est peut-être à ce niveau que le lait écrémé se révèle un peu trop sucré.





Libre, indépendant, loyal et fidèle en amitié, Madiambal Diagne s'attache à dépeindre l'image d'un homme politique sans pour autant vendre finement son projet de société. Les témoignages poignants de camarades, collègues et proches confèrent une authenticité particulière à ce troisième opus.





Une dizaine de témoins-clés dévoilent les différentes facettes du Premier ministre du Sénégal, contribuant ainsi à un portrait riche et nuancé d’un candidat en campagne électorale. Ce sont :





Tout d’abord, les deux amis depuis l’université Cheikh Anta Diop : le fidèle Fallou Ndiaye et le banquier Oumar Mbodji, ouvrent la danse. Puis, arrivent l'indispensable inspecteur des impôts et domaines El Hadji Dialigué Ba, véritable couteau suisse ; la belle mécanique intellectuelle, Papa Amadou Sarr, ancien patron de la DER/FJ ; l’attaché de cabinet, l’inoxydable Babacar Mbaye « Chopard ». Ensuite, son camarade de promotion Baïdy Agne, Président du Conseil national du Patronat (CNP) ; Makhtar Diagne le confident au coeur des grandes décisions d’Amadou Bâ ; Moustapha Ba, le dernier ministre des finances et du budget de Macky Sall et talentueux disciple d’Amabou Bâ et enfin son conseiller personnel, le journaliste El Malick Seck.





Les chapitres, habilement détaillés, explorent divers aspects de la vie d'Amadou Bâ, depuis ses relations avec le Président Macky Sall jusqu'à sa réputation de "chouchou des bailleurs de fonds."





Le style journalistique de Diagne, caractérisé par sa clarté et sa quasi-absence de fautes, confère à l'ouvrage une fluidité agréable. Les chapitres, méticuleusement structurés, et les témoignages éloquents facilitent la compréhension du lecteur.





En filigrane, l'auteur, avec une subtilité remarquable, revisite la loi de l'adhésion dans le leadership. Cette loi, énoncée avec une irréfutabilité indéniable, suggère que le leader identifie d'abord le rêve, puis il trouve les adhérents. Inversement, les adhérents trouvent le leader avant de s'aligner sur son rêve.

Ici réside l'erreur tragique et stratégique des hommes politiques.





Au cœur de cette loi intangible du leadership et du management des équipes, réside une vérité universelle : les individus ne sont pas intrinsèquement attirés par des idéaux nobles, mais plutôt par des leaders dignes qui défendent des causes louables. Si le messager ne passe pas ; le message passera difficilement.

J'aime à dire que la dynamique entre le leader, sa vision et l'électeur est délicate. Il me plaît de souligner avec perspicacité que si l'électeur ne croit ni au leader ni à sa vision, il s'en éloigne. S'il croit en sa vision mais pas au leader, il prend ses distances également. Lorsqu'il croit au leader mais pas en sa vision, il tentera de le convaincre de changer de cap. Enfin, le scénario idéal se présente lorsque l'électeur croit à la fois au leader et en sa vision. Il vote direct.

Est-ce le cas de Bâ ? Attendons de voir.





En conclusion, "Amadou Bâ, la dernière marche" réussit à être à la fois informatif et incitatif. L'auteur démontre sa maîtrise du sujet et de l’objet. Après la lecture de ce livre, vous ne verrez plus jamais le candidat Bâ comme avant. Rendez-vous le 25 février 2024, une date savamment teasée par l'auteur. Un appel enthousiaste à l’adhésion.





Qui votera verra !





Dr Cheikh Omar Diallo

Président de l’École d’Art Oratoire et de Leadership

Docteur en Sciences Juridiques et Politiques