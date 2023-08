Anta Babacar Ngom : L'archère de l'unité et du renouveau politique (par Moustapha Toumbou)

Une journée à double célébration. Le 26 août, à l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar, Anta Babacar Ngom a marqué son 40e anniversaire en lançant officiellement son mouvement "Alternative pour la Relève Citoyenne" (ARC). Toute de blanc vêtue, elle a prononcé un discours mémorable en esquissant les contours d'une vision politique qui transcende les clivages et les haines, offrant ainsi un nouveau souffle à l'arène politique sénégalaise.







Celle que l’on surnomme la « Reine du poulet » fait le grand saut dans le monde politique et s'engage avec détermination dans une entreprise ambitieuse : celle de révolutionner la politique sénégalaise en apportant un souffle d'air frais et une alternative constructive. Dans son grand oral lors du lancement de l'ARC, elle a mis en exergue l'importance de l'unité et de la collaboration pour surmonter les défis auxquels le Sénégal fait face. C'est dans cet esprit qu'elle a déclaré : "Il est temps de proposer enfin cette alternative citoyenne que le Sénégal attend et que nous avons l'opportunité de construire ensemble."





Dans un pays où la politique est souvent empreinte de divisions et d'animosités, Anta Babacar Ngom se distingue en plaidant pour une approche plus collaborative et inclusive. En guise d’illustration, elle rappelle la tension dans laquelle le Sénégal a plongé au cours de ces dernières. « LA PREUVE : QUE S’EST IL PASSÉ DEPUIS 2021 ? RIEN. Toujours RIEN ! Ce temps est RÉ-VO-LU ! », a-t-elle scandé avec détermination.





Pour y remédier, Anta Babacar Ngom Diack propose de bâtir des ponts plutôt que des murs, de rassembler plutôt que de diviser. En proposant un service civique pour les jeunes, en renforçant l'éducation et la formation professionnelle, en s'engageant pour une justice indépendante et une presse libre, elle esquisse un avenir où le bien commun prime sur les intérêts personnels et partisans.









Le Sénégal est à quelques mois de la présidentielle de février 2024, et le discours d'Anta Babacar Ngom apporte un vent de fraîcheur bienvenu dans le paysage politique. Sa volonté de s'éloigner des "mesurettes" et de proposer des idées concrètes qui changeront la vie des Sénégalais témoigne de sa détermination à briser les cycles répétitifs du passé. "Ne comptez pas sur moi pour utiliser les mêmes méthodes du passé pour vous endormir jusqu'à la prochaine élection", a-t-elle affirmé.





L'ARC, de l’ambition affichée par sa présidente, est plus qu'un simple mouvement politique, il est un élan citoyen qui vise à rassembler tous ceux et celles qui croient en l'avenir du Sénégal. Anta Babacar Ngom insuffle une dynamique nouvelle en invitant les Sénégalais à reprendre en main leur destin et à travailler ensemble pour construire un pays plus fort et plus uni. "Nous sommes l'ARC, vous êtes nos flèches. REJOIGNEZ-NOUS !" a-t-elle lancé, invitant chacun à jouer un rôle actif dans ce mouvement de renouveau. Telle une archère intrépide, Anta Babacar Ngom, à la tête du mouvement "Alternative pour la Relève Citoyenne" (ARC), ajuste son regard sur une cible ambitieuse : réinventer la politique sénégalaise tout en visant l'unité et le progrès.





Au moment où les Sénégalais se préparent à exercer leur droit de vote en 2024, Anta Babacar Ngom incarne l'espoir d'une politique différente, basée sur l'inclusion, la collaboration et le progrès collectif. Sa capacité à rassembler autour d'une vision positive et à transcender les divisions partisanes ou ethniques fait d'elle une figure émergente à suivre de près dans le paysage politique sénégalais.





L'alternative citoyenne qu'elle propose pourrait bien être le nouveau souffle dont le Sénégal a besoin pour bâtir un avenir meilleur.