APPEL D'OFFRE GLOBAL POUR PROGRAMME AWF SENEGAL 2023

APPEL D’OFFRES PUBLIC

N° 0001/2023/SEPHIS SENEGAL

Numéro du projet : 19.4934.6-002.00









TABLE DES MATIERES





I-CONTEXTE ETJUSTIFICATION..............................................................................





II-MISSIONS,RÔLES,CRITERES ET CANDIDATURES DESSOUMISSIONNAIRES .....................................................................................................





A-COMPLEXES HOTELIERS..........................................................................................





B-AGENCE EVENEMENTIELLE………………………………………………………………….





POUR LA CEREMONIE DEBIENVENUE...........................................................................................................





POUR LA CEREMONIE DE REMISE DIPLOME..............................................................................................................





III-SOUMISSION ET DOSSIERS DE CANDIDATURES................................................









I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION







L’ASSOCIATION SEPHIS SENEGAL à travers son prestigieux programme de mentorat et de leadership de la femme dénommé AFRICAN WOMEN OF THE FUTURE (AWF) lance le présent appel d’offre public pour la sélection de :





• Un complexe hôtelier d’une capacité d’accueil d‘au moins 32 personnes;





• Une agence événementielle pour la cérémonie de bienvenue;





• Une agence événementielle pour la cérémonie de graduation

Les détails relatifs à cet appel d’offre public sont présentés dans les prochaines rubriques.





II- MISSIONS, RÔLES, CRITERES DES SOUMISSIONNAIRES





A- COMPLEXE HOTELIER





Cet appel d’offre s’adresse aux COMPLEXES HOTELIERS disposant d’un standing adapté aux différentes commodités de base installés au Sénégal.





Pour la réalisation des 02 semaines de formation en résidentiel du programme AWF, sont sollicitées les prestations suivantes :





- 16 chambres doubles pouvant accueillir 32personnes;





- Un Petit déjeuner, un déjeuner et un diner pour 32 personnes;





- Une salle de conférence pouvant contenir 35 personnes + système de projection + wifi





B- AGENCE EVENEMENTIELLE





Le candidat devra être une Agence Evènementielle ayant au moins un (1) an d’existence et avoir une existante légale.





De façon générale, l’Agence Evènementielle aura pour mission principale de mettre toutes ses compétences à la bonne organisation et à la réussite de ses évènements fondamentaux à savoir, le lancement (cérémonie de bienvenue), la clôture (cérémonie de Remise de diplôme) de la formation.





Pour réussir sa mission, l’agence évènementielle devra mobiliser les compétences de personnes professionnelles extérieures et prendre les dispositions techniques et logistiques détaillées comme suit :





POUR LA CEREMONIE DE BIENVENUE







La Cérémonie de Bienvenue du programme AWF prévoit la participation d’au moins 50 personnes. Les besoins sont les suivants :





• 01 salle ou un espace en extérieur





• 05 Hôtesses pour la coordination et l’accueil des officiels





• 01 cocktail pour 50 personnes pour permettre aux convives de se désaltérer pendant la cérémonie





• La décoration de la salle ou un espace en extérieur





POUR LA CEREMONIE DE REMISE DE DIPLÔME





• 01 cocktail pour 150 personnes





• La location de tapis rouge, chaises VIP





• Location salle VIP 150 places





• Transport équipement





• Location sono, décoration





III- SOUMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURE





Les offres (techniques et financières) devront être formulées par écrit et les candidats intéressés sont invités à fournir les informations indiquant leurs capacités et qualifications pour exécuter les missions susmentionnées.





Les dossiers d’offres devront être adressés à l’Association SEPHIS SENEGAL sous plis fermé (version physique) à l’adresse du Siège ci-dessous :





ASSOCIATION SEPHIS SENEGAL, siège social DAKAR SENEGAL





VDN derrière la Gendarmerie de foire

Téléphone : +221 77 506 50 89 / +221 78 685 70 88





Ou en version électronique à









Les dossiers de candidatures devront porter l’objet suivant le profil recherché :





• « Complexe hôtelier » ;





• « Agence évènementielle pour la cérémonie de bienvenue » ;





• « Agence évènementielle pour la cérémonie de Remise de diplôme ».





L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les offres parvenues après l’expiration de ce délai ne sont pas recevables.





L’ouverture des offres aura lieu au siège de l’ASSOCIATION SEPHIS SENEGAL à Dakar, à l’exclusion du public.





RESERVE :





L’ASSOCIATION SEPHIS SENEGAL se réserve le droit d’apporter les modifications à cet appel d’offre ou de ne donner aucune suite à tout ou partie dudit appel d’offre.