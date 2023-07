Après le Sénégal, un autre destin pour l'Afrique et le monde ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Contre toute attente, le Président Macky SALL, dans son adresse à la Nation de ce 03 juillet 2023, a pris la décision de ne pas présenter une candidature à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.





Cette décision sonne ainsi comme "un coup de tonnerre dans un ciel serein".





En effet, malgré les sollicitations, voire les "exigences", de toutes parts venant des militants de l'Alliance pour la République (APR), des membres de la Grande Coalition Benno Bokk Yakaar ou de simples sympathisants du Sénégal et de la diaspora, il a encore une fois fait preuve d'une grande intelligence politique en prenant la décision historique et courageuse de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de février 2024.





Mais pour qui connaît l'homme Macky SALL, cette décision difficilement acceptable, il faut l'avouer, pour nous autres qui avons longtemps cheminé avec lui, n'a rien de surprenant.





Son Excellence, le Président de la République Macky SALL ne pouvait pas faire autrement.





Malgré un contexte où tout militait en faveur de sa candidature :





- la légalité juridique de la candidature déjà actée par le Conseil Constitutionnel, depuis sa Décision n. 01/C/ 2016 en date du 12 février 2016 précisant en ces termes que : " le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle". Macky Sall pouvait donc bel et bien présenter sa candidature.

- son bilan élogieux et exceptionnel qui en 12 années dépasse de loin celui de 52 ans des ses trois prédécesseurs réunis

dans le domaine de la construction d'infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, sportives, des autoroutes, des routes, autoponts, ponts, de lélectrification, de la construction de forages pour l'alimentation des populations en eau potable, etc.





C'est un bilan exceptionnel visible de tous et partout.





" Weddi guiis bokku ci" disent les wolofs.





- ses succès diplomatiques remportés par le Sénégal sous son magistère avec son élection à la tête de l'Union Africaine et les combats qu'il a menés et gagnés pour plus de reconnaissance du continent africain dans les grandes instances internationales.





- les perspectives qui s'offrent à notre pays qui doit rester dans la paix et la stabilité et éviter la malédiction du pétrole avec l'exploitation très prochaine des importants gisements découverts grâce à son ingéniosité de géologue.





- la confiance placée en lui par la Coalition Benno Bokk Yakaar et le peuple sénégalais qui voient en lui l'homme parfait pour gérer cette étape décisive dans la marche de notre pays vers l'émergence, voire le développement économique et social.





Malgré tout cela le président a tenu à respecter la parole qu'il avait donnée au peuple sénégalais de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024, le mandat de 2019-2024 étant son "second et dernier mandat".





C'est dans l'ordre normal des choses pour cet homme de valeurs issu d'une famille noble et guerrière qui par, maints sacrifices, a combattu pour la libération du Fouta. Comme il le disait si bien bien dans son ouvrage, Le Sénégal ai cœur, " la valeur de l'homme n'est pas dans l'argent ou l'avoir, c'est dans l'être".





Votre posture d'hier et d'aujourd'hui montre, s'il en était besoin, que vous êtes un homme de valeurs, un homme qui tient aux valeurs et qui a respecté le "code d'honneur et le sens de la responsabilité historique qui vous commandent de préserver votre dignité et votre parole".





Il est entré une première fois dans l'histoire en étant l'homme qui a fait passer le Sénégal de l'indigence à l'émergence.





Le Sénégal aurait souhaité continuer cette marche avec lui mais une autre voie était certainement déjà tracée pour cet homme exceptionnel.





Avec l'historique décision prise ce 03 juillet 2023 et qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire politique de notre pays, il est de nouveau entré dans l'histoire en ouvrant un nouveau chapître dans son parcours déjà exceptionnel.





Désormais, une brillante carrière internationale lui tend les bras aussi bien en Afrique que dans le reste du monde où il pourra prendre son bâton de pèlerin pour servir de médiateur dans les conflits internationaux et de conseiller privilégié pour le continent africain face aux défis de la mondialisation.