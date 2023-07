Aux grands messieurs, les honneurs de la république (Par Papa Yass)

Le président macky SALL, son excellence président de la république du Sénégal est un grand Homme d’une dimension politique et démocratique exceptionnelle.



J’ai suivi avec beaucoup d’attention, de frissons et d’amour, son discours du 03 juin 2023 à la nation, dans lequel il déclare, qu’il ne sera pas candidat à sa propre réélection aux élections présidentielles de février 2024.



Un discours historique à la dimension de l’homme politique qu’il incarne. J’ai écouté hier, un homme d’un parcours politique exceptionnel qui m’inspire et doit inspirer tout le peuple sénégalais particulièrement la jeunesse ambitieuse.



Son excellence, le président macky SALL est un vrai exemple et un pur produit de la république du Sénégal.



De sa naissance jusqu’à son accession au fauteuil de président de la république, le président Macky SALL a gravi tous les échelons de l’Etat. De sa fonction de directeur de Petrosen jusqu’à président de la république, le cv de son excellence est une vraie source d’inspiration, d’espoir et de motivation pour tout jeune sénégalais.



Tout jeune notamment, originaire du milieu social modeste doit s’inspirer de lui et de son parcours. Son image et son parcours hors du commun des mortels, nous apprennent que : l’humilité, la dignité, le travail, la discrétion, l’abnégation, la détermination et la foi, sont les clés de la réussite de l’homme.



Hier, j’ai écouté un homme très sage, stable et pondéré.



Son discours historique ne surprend guère au regard de sa dimension et de son intelligence politique. Il est la vraie incarnation de l’Etat et de la république, il ne pouvait pas agir autrement que de veiller et de sauvegarder l’intérêt supérieur de la république. Sa brillante phrase << le Sénégal dépasse ma personne >> résume parfaitement l’état d’esprit de l’homme et donne tort à ses détracteurs qui ne sont pas encore conscients du rôle et de l’importance de ce grand monsieur à la tête de notre nation.



Je suis très fier de vous, excellence Monsieur le président de la république. Vous nous avez rendus fiers malgré votre douloureuse décision.



Vous avez montré au monde et à l’Afrique que votre amour pour votre pays dépasse votre personne car vous avez vous agi et pensé contre vous même pour sauvegarder l’intérêt de la nation. Seuls les grands hommes aux dimensions exceptionnelles peuvent le faire.



Vous êtes un grand monsieur, le meilleur et le premier président que le Sénégal n’ait jamais connu.



En votre personne, toute la nation et la république sont reconnaissantes.

Vous avez joué pleinement votre partition à la construction du pays et au Défense de son intérêt vital.



Vous avez positivement impacté le développement économique du pays. Vous avez élevé les drapeaux du pays au rang des grandes nations.



Vous avez vendu positivement, l’image et la diplomatie sénégalaise partout dans le monde. Vous êtes un grand homme.



Que Dieu guide votre destinée et vos pas monsieur le président de la république.





Le Sénégal se souviendra toujours de vous et votre belle œuvre à la tête de ce pays.