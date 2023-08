Avec Mamoudou Ibra Kane, co-construisons notre pays ! Demain C’est Maintenant (Par Aboubakry DIOP)

MIK comme on l’appelle affectueusement, fait partie des privilégiés à se retrouver au sommet du journalisme.





Aucun pays au monde ne se passerait d’une telle icone et qui dispose de tout pour diriger son pays.





Son cursus scolaire et universitaire, son immense expérience et son ancrage dans les valeurs de vertu constituent un exemple inspirant pour tout citoyen.





De même que l’amour qu’il voue à son pays reste un motif incontournable pour se mêler des affaires de la cité.



« Journaliste talentueux avec une plume constamment trempée dans l’encre de la fécondité, l’homme chemine droit mais son cœur bat toujours à gauche fatalement comme un lit d’espérance. » Cet homme doté d’une intelligence en mouvement et d’un esprit à envier figure parmi les meilleurs journalistes de ce pays.



Manager accompli, il dirigea des groupes de media avec brio et compétence.



Sur le plan littéraire il a produit beaucoup d’ouvrages dont « Le Sénégal et Mandela : le grand secret » qui a connu un succès retentissant dans tout l’espace francophone et anglophone.



Mon grand bonheur aujourd’hui serait de voir au soir du 25 février 2024 une victoire éclatante du candidat du Mouvement Demain C’est Maintenant au Sénégal, Mamoudou Ibra Kane !





Ce souhait n’est réalisable que dans la recherche de l’excellence derrière un grand leader. Point d’illusions : c’est le passage obligé pour triompher.





Cette unité doit aussi être portée par des personnes centrales et porteuses de voix et dont les objectifs majeurs tournent autour des intérêts du peuple et du Mouvement.



humble et calme, son amour pour notre pays ne souffre d’aucun doute. Rien ne lui est étranger comme il aime le rappeler !





Il ne recule devant aucun obstacle et ne cesse de convaincre les plus sceptiques de la valeur des thèses du Mouvement en descendant en permanence sur le terrain pour expliquer ses orientations sur le plan politique et économique.