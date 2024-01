BOUBACAR CAMARA : L'HOMME DU SURSAUT SALVATEUR POUR LE SÉNÉGAL (Par Mbaye Ndiaye)

L'avenir du Sénégal est à un carrefour décisif, et au cœur de cette époque cruciale se tient Boubacar Camara : un homme d'État chevronné et un visionnaire qui aspire à la présidence du pays en 2024. Son parcours et son expertise très riches le positionnent comme un candidat exceptionnel pour diriger le Sénégal vers la prospérité, dans la paix et la démocratie.





Un Parcours exceptionnel :





Boubacar Camara a bâti sa carrière en relevant des défis de grande envergure, démontrant une polyvalence et une maîtrise des responsabilités dans divers secteurs. Il a occupé des postes de haute responsabilité dans le secteur public, ayant été Directeur général des douanes au Sénégal, où il a démontré une gestion efficace et une transparence remarquable, contribuant ainsi à la modernisation des opérations douanières.





En tant que Secrétaire général du

, Boubacar Camara a joué un rôle crucial dans la formulation de politiques clés pour le pays, soulignant son influence stratégique au sein du gouvernement. Plus récemment, en tant que Directeur général adjoint des douanes du Bénin, il a étendu son empreinte

au-delà des frontières du Sénégal, élargissant son expérience internationale.





Passionné par le secteur privé, Boubacar Camara a apporté son leadership éclairé en tant que Président du Conseil d'administration d'une entreprise de cimenterie, SOCOCIM. Son rôle dans cette position a été marqué par sa capacité à stimuler la croissance économique et la création d'emplois, montrant ainsi son engagement pour le développement durable du Sénégal.





En qualité de consultant, il a conseillé des groupes internationaux dans des domaines cruciaux tels que l'énergie solaire, les hydrocarbures, le partenariat public-privé, la douane, le commerce international et l'investissement en Afrique, consolidant ainsi sa réputation d'expert stratégique.





Un leader multidisciplinaire :





Titulaire d'un doctorat en droit et inscrit au barreau de Paris, Boubacar Camara apporte une perspective multidisciplinaire à la politique sénégalaise. Son engagement politique a pris racine en 2018 lorsqu'il a fondé le mouvement «Jengu Ngir Jërin Sénégal,» devenu le "Parti de la Construction et de la Solidarité," dont il est le Président.

ministère de la Coopération internationale, de

l'Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures



Priorités pour le Sénégal :

Boubacar Camara est convaincu que pour sortir de la pauvreté et réaliser le plein potentiel du Sénégal, il est impératif d'entreprendre une transformation structurelle de l'économie. Ses priorités reflètent cette vision audacieuse et novatrice.

Éducation de qualité : il s'engage à transformer le système éducatif en investissant massivement, déployant un fonds revolving de 8000 milliards pour prendre en charge l'ensemble des problématiques éducatives. L'État du Sénégal assurera la responsabilité de l'éducation jusqu'à 25 ans, rendra l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, et jusqu'à 18 ans pour les filles. Le cursus scolaire sera modifié, intégrant l'enseignement religieux et les langues, avec une attention particulière à l'anglais. Un investissement de 50 milliards dans la recherche permettra de prioriser les filières scientifiques, visant à former 5000 ingénieurs et 1000 médecins, contribuant ainsi à la préparation des générations futures.

Santé pour tous : Boubacar Camara met un accent particulier sur le renforcement du système de santé, avec un investissement annuel de 1000 milliards pendant 5 ans pour rattraper les retards accumulés. Ce programme ambitieux inclura un volet préventif intitulé FAGGAROU, mobilisant des véhicules pour sillonner tout le pays, prendre les constantes, vacciner les populations et sensibiliser. Un programme de réalisation d'infrastructures de santé sera également déployé dans tous les départements, répondant ainsi aux besoins de santé fondamentaux de la population.

Industrialisation et croissance : Boubacar Camara considère l'industrialisation comme la clé de voûte de la croissance économique. Son objectif est la transformation sur place des ressources naturelles, notamment les produits issus de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Il accorde une attention particulière à la préservation, à la sauvegarde, et à la valorisation des ressources naturelles au bénéfice des populations, créant ainsi un lien essentiel entre le développement économique et la préservation de l'environnement.

Boubacar Camara, en tant que visionnaire leader, propose un chapelet de mesures dans tous les aspects cruciaux de la nation sénégalaise, considéré comme des impératifs pour une stabilité politique, économique et sociale.

1. Réconciliation nationale :

Pour instaurer une paix durable, Boubacar Camara s'engage à entreprendre une série d'actions :

? la libération des prisonniers politiques : en signe de réconciliation, la libération des prisonniers politiques sera une priorité, pour créer un climat de confiance ;

? la réparation des dégâts matériels et indemnisation des victimes : des efforts concertés seront déployés pour réparer les dommages causés quant aux biens et indemniser équitablement les victimes des événements passés ;



- la diligence pour les procès : Un système judiciaire efficace sera mis en place pour garantir des procès justes et rapides, promouvant ainsi la responsabilité et la justice.

- la Commission réparation-indemnisations : la création d'une commission dédiée supervisera le processus de réparation et d'indemnisation, dans la transparence et l’équité.

2. Réforme du dispositif électoral :

Boubacar Camara vise à renforcer la démocratie et l'intégrité électorale à travers les mesures suivantes : des réformes substantielles seront apportées au système électoral pour garantir la transparence, le respect des droits et la supervision par une haute autorité indépendante.

3. Programme d’éradication de l’émigration :

Pour aborder les défis liés à l'émigration irrégulière, le programme comprend des mesures vigoureuses d’éradication des voies irrégulières qui seront prises pour mettre fin à l'émigration illégale, tout en soutenant le droit à la mobilité légitime.

4. Redressement économique et social :

Pour améliorer la vie des citoyens, des actions ciblées seront entreprises :

- le rétablissement du pouvoir d’achat : des mesures économiques concrètes seront mises en œuvre pour stimuler le pouvoir d'achat des

populations les plus vulnérables ;

- la réparation des dégradations dans l'éducation et la santé : un

programme spécial de soutien sera lancé pour remédier aux graves

dégradations dans les domaines de l'éducation et de la santé ;

- la réorganisation de la gestion des infrastructures : des plans concrets, tels que le plan de décongestion du port et le renforcement du hub aérien sénégalais, seront initiés pour résoudre les dysfonctionnements dans les outils

portuaires, aéroportuaires, le réseau routier et le commerce.

5. Sécurisation des ressources et de la justice :

Pour assurer la sécurité et la justice, des initiatives cruciales seront déployées :

- la sécurisation des ressources naturelles et du foncier : un inventaire détaillé des ressources sera réalisé, et des mesures de sauvegarde seront

instaurées ;

- la réforme des leviers de financement : une approche complète sera

adoptée, incluant un audit de la dette publique, des partenariats public-privé, le bartering et le nantissement pour garantir un financement stable du développement ;

- la restauration de la sécurité : des actions seront entreprises pour assurer la sécurité aux frontières, dans les sites sensibles, et pour les personnes et les biens ;

- le rétablissement du fonctionnement du service public de la justice : des mesures significatives telles que le renforcement des moyens de la justice et de son indépendance de la justice seront prises.



6. Réformes institutionnelles et aménagement du territoire :

Pour renforcer les institutions et améliorer l'aménagement du territoire, le programme inclura :

- la réorganisation des structures de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption : les organes de lutte contre la corruption seront regroupés à travers l'Office central de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption et les délits voisins ;

- les réformes institutionnelles et la revue des textes : une nouvelle constitution sera envisagée, avec des termes de référence définis pour guider ce processus ;

- l’arrêt de la spirale négative de l’affaiblissement de l’administration : des mesures, telles que la dépolitisation de l'administration et la promotion de l'appel à candidatures, seront mises en œuvre pour stopper la détérioration de l'administration ;

- les investissements nécessaires pour aménager le territoire : des projets concrets seront réalisés pour lutter contre les inondations et l'occupation anarchique de l'espace, facilitant ainsi l'accès aux logements et réorganisant le commerce et l'occupation du territoire.



Boubacar Camara incarne le candidat du sursaut salvateur, prêt à propulser le Sénégal vers un avenir prospère en s'appuyant sur son expérience, son intégrité et son expertise. Il symbolise l'espoir d'un Sénégal plus fort, plus uni et plus prospère, prêt à relever les défis du 21e siècle en visionnaire et avec détermination. L'avenir du Sénégal repose sur la voix du peuple, et Boubacar Camara est prêt à diriger cette transformation pour le bien de tous.