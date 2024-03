Brèves considérations sur l’exception sénégalaise (Dr Yoro DIA, Politologue)

Brèves considérations sur l’exception sénégalaise

Commençons par des constats de bon sens. Au moment où la mode en Afrique est au coup d’Etat et la « suspension » de la constitution, notre démocratie ridiculise encore une fois les théoriciens du coup d’Etat inéluctable et épate le monde par sa vitalité avec un Président qui se soumet humblement aux décisions du Conseil Constitutionnel.





Deuxième constat, dans un pays où l’Etat et le Président de la République se soumettent aux décisions du Conseil Constitutionnel, où des juges annulent des décisions de l’Etat ou le condamne souvent, si l’opposant Sonko ne s’était pas cru au-dessus des lois et avait eu la sagesse de déférer aux convocations des juges pour des affaires strictement privées, on aurait pu éviter ces dizaines de morts. On ne peut que le constater pour le regretter même si l’air du temps est à l’apaisement et l’amnistie qui est avant tout une magnanimité du Président parce que l’insurrection a été définitivement vaincue. Sonko est en prison depuis des mois et nos frères égarés de l’ex Pastef se réapproprient les vertus de l’opposition légale à l’image du PDS dont c’est la principale arme depuis la création de ce parti.





La magnanimité présidentielle est un investissement pour l’avenir parce que comme on dit chez nous Sénégal ben bopla ken manou khar niar. Le Président investit dans l’avenir parce qu’il estime qu’il est de son devoir de poser les jalons de la réconciliation parce que l’Emergence qui est à portée de vue et de main ne peut être atteinte que dans la stabilité. Le Président de la République n’a rien à gagner dans l’Amnistie à titre personnel. L’Amnistie ne peut être donc pour lui encore moins pour les forces de l’ordre comme le présentent les partisans de la négation du Sénégal dont la manipulation est l’essence du projet. Ceux qui commencent à s’agiter pour présenter l’amnistie comme un projet pour protéger le Président, vise en réalité nos forces de défense et de sécurité qu’ils cherchent depuis toujours à discréditer s’ils ne les poussent pas insidieusement à la désobéissance. La tentative pour ne pas dire la fanfaronnade de Branco à la CPI fut vaine.





La presse devrait d’ailleurs s’intéresser à la suite que la CPI a réservée à cette douce plaisanterie de Branco. Ceux qui veulent discréditer, s’attaquer à l’honneur de nos FDS qui ont vaillamment combattu et vaincu l’insurrection continuent par d’autres moyens le travail de ceux qui s’attaquaient à l’armée quand elle menait le combat vital contre la partition et la sécession du pays. Quand la Police et la gendarmerie françaises répriment des émeutes en banlieue ou la police américaine un assaut sur le capitole, c’est un classique maintien de l’ordre, chez nous quand des émeutiers, calcinent des bus remplis de monde avec des cocktails molotov, incendient l’université, attaquent des postes de gendarmerie ou des centrales électriques, leur faire face est un crime qui doit aller à la CPI.





En matière de maintien de l’ordre, c’est aussi vérité en deca des Pyrénées, erreur au-delà. N’eut été le courage et le professionnalisme des forces de l’ordre, le Sénégal aurait sombré et notre pays aurait perdu ce qu’il a de plus précieux : son statut d’exception : pas de rupture anticonstitutionnel, un Etat qui comme le roseau peut plier mais ne rompt pas.





Les rentiers de la tension et le « parti de l’étranger » qui s’empressent de jeter en pâture à l’International nos officiers et commissaires de police sont très cohérents dans leur logique de négation du Sénégal. Apres avoir perdu la bataille de l’insurrection sur le terrain, ils veulent prendre une revanche sur l’International en dénigrant nos FDS qui interviennent dans missions de l’ONU et qui font notre fierté à l’image du capitaine Mbaye Diagne au Rwanda. Des tels hommes si dévoués à notre pays et à ses valeurs méritent notre respect. Aucun sénégalais ne doit accepter qu’on déshonore ceux qui ont sauvé parfois au prix de leur vie, le pays de la partition et récemment de la plus grande insurrection de notre histoire. Bien que l’heure soit à l’apaisement, les rentiers de la tension et le « parti de l’étranger » doivent comprendre que mettre les FDS, hors de portée des querelles politiciennes est une ligne rouge qu’il ne faut pas franchir.





Le projet de négation du Sénégal n’est rien d’autre qu’un vaste complot qui vise à détruire les fondements de l’exception sénégalaise comme une armée républicaine, ilot de démocratie et de stabilité d’où cette campagne de presse internationale qui donne au Sénégal une couverture inversement proportionnelle à son poids sur l’échiquier mondial avec un Sénégal qui concurrence la guerre à Gaza par sa couverture media. Le complot est voué à l’échec. Nos institutions sont solides et notre système démocratique robuste parce que reposant sur des traditions démocratiques plus que centenaires. L’assemblée vote une loi, le Président prend un décret, le conseil constitutionnel tranche et le Président se soumet humblement alors que la mode est la suspension de la constitution en Afrique. Quoi de plus banal dans une démocratie au-delà d’être une preuve de vitalité de la démocratie dont le plus grand ennemi est l’apathie selon Tocqueville. Le parti de l’étranger et leurs bailleurs qui veulent punir le Sénégal pour son refus des injonctions civilisationnelles (intransigeance sur la question LGBT) et politiques (refus de s’aligner sur les questions géopolitiques) n’auront pas gain de cause parce que ce projet de négation du Sénégal est à la marge et compense sa faiblesse politique et sociologique par une campagne de presse internationale et une manipulation devenue l’essence d’un Projet.





Le Président de la République et le Conseil Constitutionnel ont dégonflé la bulle de la tension. Ce n’est point un miracle et donc n’a surpris que ceux qui depuis l’étranger projettent des idées reçues sur l’Afrique où ils pensent que chaque fois qu’il y’a une crise politique, la solution est soit dans le coup d’Etat ou la « révolution » et oublie que le Sénégal est une exception parce qu’il a des institutions solides et que nous n’avons pas attendu le discours d’Obama à Accra pour le comprendre, ni le discours de la Baule pour nous ouvrir à la démocratie. Si la finalité de la Grande Révolution américaine était la liberté et la démocratie, celle de leur constitution était le bon gouvernement dont le moteur est la séparation et la collaboration des pouvoirs. Dans son livre Servir l’Etat en France, en Grande Bretagne et aux Etats Unis, Florence Dreyfus, commentant le célèbre arrêt Marbury vs Madison de 1805 écrit « Au nom de la démocratie et de l'équilibre des pouvoirs, les Présidents Jefferson et Madison refusaient en définitive de voir en la Cour suprême, organe non responsable politiquement, le gardien unique de la Charte fondamentale, ouvrant un débat sur la légitimité et le rôle du juge constitutionnel qui se poursuit encore de nos jours… » Le Sénégal où le juge constitutionnel se veut maintenant « régulateur » vient d’écrire un nouveau chapitre dans la longue histoire du droit constitutionnel né du conflit entre le Président Jefferson et le juge Marshall donnant ainsi naissance à la justice constitutionnelle. Deux siècles après l’arrêt Marbury vs Madison on peut légitimement se poser la question si on est encore en démocratie dans un système politique un juge non élu et irresponsable politiquement décide arbitrairement à la place des élus. Ce débat qui secoue Israël depuis des années vient d’être ouvert au Sénégal avec un conseil constitutionnel qui s’auto-proclame régulateur en s’appropriant les pouvoirs de Cour Suprême, de la CENA et du Président de la République en convoquant le collège électoral.





En surmontant la crise par la séparation et le dialogue des institutions, le Sénégal tient son rang de grande démocratie qui réglait déjà ses contradictions politiques dans les urnes alors que les Etats Unis les réglaient par la guerre de sécession. Donc en matière de démocratie, nous n’avons de leçons à recevoir de personne car dans la résolution de notre dernière crise, la solution a été plus endogène (dialogue des institutions) qu’exogène (pression internationale) parce que le Sénégal est un Etat souverain. Cependant la souveraineté au-delà de son aspect politique doit aussi être économique. La résolution de la dernière crise montre que le Sénégal n’a aucun problème institutionnel.