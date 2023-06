Comprendre les enjeux sur la poursuite des activités pédagogiques à l’UCAD (Par Cheikh Abdoulaye Fall)

Dans le contexte actuel de l'UCAD, il est essentiel d'examiner attentivement les différentes options qui s'offrent à nous pour faire face aux défis complexes auxquels notre institution est confrontée. Les attaques perpétrées contre nos infrastructures ont rendu impossible un retour en présentiel à court terme, ce qui compromet la continuité et la qualité de la formation des étudiants en raison du manque de ressources et de la surpopulation imminente, surtout avec l'afflux de nouveaux bacheliers de 2023.



En évaluant les différentes possibilités, il est primordial de prendre en compte les conséquences potentielles de chaque option. Il convient de préciser qu'il n'est pas possible de faire revenir les étudiants en juillet.



La première option consisterait à déclarer une année blanche, ce qui entraînerait une accumulation de surnombre à l'université. Cela aurait également un impact financier considérable pour l'État, notamment en suspendant immédiatement les bourses d'études. Il est important de noter qu'avec le système LMD, les acquis sont transférables et capitalisables. La délibération annuelle ne pourra pas avoir lieu, étant donné que l'année n'a pas eu lieu. Il faudra donc une concertation pour définir les modalités d'application de validation des crédits. Une demande de remboursement des bourses déjà attribuées pourrait être envisagée. Cependant, le ministre de l'enseignement supérieur vient d'écarter cette possibilité avec une demande formelle de rouvrir les universités et d'assurer la poursuite des activités en présentiel ou à distance.



La deuxième option serait de déclarer une année invalide, ce qui se traduirait par l'exclusion de nombreux étudiants et des retards dans leur parcours académique. Cette décision aurait des conséquences financières importantes et nécessiterait l'arrêt des bourses d'études pour cette période. Certains étudiants pourraient même subir un retard de deux ans, voire plus, dans leur progression académique. Cette option permettrait de libérer tous les redoublants et de déclarer tous les autres redoublants pour l'année 2023/2024. L'avantage serait de désengorger l'UCAD et de disposer de plus de places pour les nouveaux bacheliers. La reconstruction des amphithéâtres et des salles de TD serait possible grâce à une réallocation des ressources, notamment avec l'argent des bourses d'étudiants.



La troisième option consisterait à fermer l'université pendant six mois, puis à reprendre les cours en novembre 2023 (ou décembre, selon les circonstances), sans interruption par la suite. Toutefois, cela entraînerait un décalage d'un an dans le calendrier académique, impactant les nouveaux bacheliers qui devraient attendre jusqu'à l'année suivante pour commencer leurs études. Dans ce scénario, il serait nécessaire de suspendre l'attribution des bourses, et certains étudiants pourraient connaître un retard de deux ans, voire plus, dans leur parcours universitaire. Cette option offre également la possibilité de réallocation budgétaire avec les ressources des bourses des étudiants. Les six mois de bourses pourraient permettre de financer la reconstruction des infrastructures détruites. L'interruption de l'enseignement entraîne systématiquement une interruption des bourses d'études, dans le sens où contrairement à la situation liée à la COVID, ici la cause est située dans le temps et dans l'espace.





Les trois premières options permettraient d'économiser près de 20 milliards en bourses d'études des étudiants, qui pourraient être orientés vers la reconstruction des infrastructures universitaires détruites.



Enfin, la quatrième option, et peut-être la plus réaliste compte tenu de la situation actuelle, serait d'adopter l'enseignement à distance en exploitant pleinement les outils et les possibilités suivants :