De l'absurde (Par Massamba Diouf)

Un homme politique dit avoir arraché le téléphone d'un agent des renseignements (une gendarme a-t-on appris plus tard). Il l'a fait car ne voulant être filmé. On présume qu'il s'agit là de protection de son image et/ou de ses données personnelles, comme ils disent de nos jours.