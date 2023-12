Des élections transparentes ? Y croyez-vous vraiment ? (Par Papa Massaer Niang)

Oui, les jeunes qui manifestaient se sont résolus à calmer le jeu, mais cela a été la résultante d’un Macky qui s’est armé et de vidéos qui ont montré des vandales, à côté de la police, tirer sur les manifestants. Oui, je suis d’accord avec eux, car le Macky nous a montré qu’il n’a pas peur de tuer.





Ce que je ne comprends pas, c’est l’attitude de nos Tarikhas ! Loin de moi le désir de les accuser, mais un questionnement car je sais qu’elles ont les mêmes vœux que moi pour le Sénégal, sinon meilleurs. Alors c’est quoi le blem ? Comme je l’ai écrit dans « Tirons Les Rideaux, » nos grand parents, après un certain âge deviennent crédules. Cela m’amène à penser à nos vénérés leaders dans nos familles religieuses. Quelles sont les règles de succession dans les familles religieuses au Sénégal ? Croyez-vous qu’on aura un Khalif de moins de de 85 ans dans le futur ? La réponse est non ! Alors avons-nous le droit d’attendre quoi que ce soit d’eux ? les Khalifs sont vieux et les « beuk neek » et proches, dictent leurs positions. Peut-être qu’il faudrait repenser comment le Khalifa est transmis et amener ces familles à imposer un âge limite. Qu’un nouveau Khalif ne puisse avoir plus de 70 ans et passe le flambeau dès ses 80 ans, alors on aura fait un pas vers l’avant pour armer nos Khalif pour le soutien attendu d’eux par leurs talibés, par les Sénégalais toutes obédiences confondues ! Rappelez-vous, le rôle des confréries au Sénégal va au-delà de la religion.





On est maintenant à un peu plus de deux mois des élections présidentielles, rien n’est clair sur le processus. L’opposition est comme perdue, divisée et aphone sur des points essentiels que sont l’examen du fichier électoral, l’emprisonnement de candidats et d’électeurs pour des broutilles et le recensement bizarre, voir incohérent réalisé par l’ANSD qui semble gonfler les masses des populations dans les zones reculées, ce que notre apprenti dictateur va certainement utiliser pour bourrer les urnes. La liste est certainement plus longue !





La seule chose claire pour ces élections à venir est que Macky a tout planifié. A mon sens il a déjà sélectionné les participants et s’assurera qu’un membre de l’ APR ou PDS finira par prendre le pouvoir ; Ne vous fatiguez pas mes chers, il y’aura un deuxième tour mais ce sera APR vs PDS ou deux APR, à moins que l’opposition travaille, enfin ensemble, et s’assure la représentation idéale au Nord, contrer le bourrage des urnes… Pensez vous que quelqu’un qui a tiré, ou laissé tirer, sur son peuple hésiterait a truquer des élections ?





Mon intime conviction est que quel que soit le gagnant, notre apprenti dictateur vivra le sort de Aboul Aziz en Mauritanie et même pire ! Les images des vandales aux côtés de la police sénégalaise, tirant sur la population sont encore fraîches…





Mon rêve est de ne pas laisser Macky dérouler son plan. Malheureusement, seuls la Cour Suprême et nos juges pourraient l’en empêcher et on a vu leur performance ces deux dernières années. On ne choisira certainement pas notre président mais ce dernier, pour être légitime, se fera un devoir de traduire notre apprenti dictateur en justice. Et puisqu’au Sénégal, Macky nous a montré qu’on pouvait avoir une justice sur commande, eh bien j’espère que son successeur ne commandera sa perpétuité, car contrairement à lui, je crois en une justice équitable !





Papa Massaer Niang