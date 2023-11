Discours de vérité et d’unicité aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakkar (Par Pape Mayacine Diouck)

C'est très dommage et regrettable ce qui se passe dans le parti.



Nous assistons à un hold up de la conscience des militants :

des ministres, Dg voir simple responsables politiques soutiennent détenir un certain nombre de parrainage, pour certains, un nombre supérieur aux nombres électeurs de leur circonscription.



Des pratiques malsaines diligentés par des adeptes du faux et de la tricherie.



Vous croyez bleuffer le président mais peine perdue !

Nous nous rappelons de la période électorale de 2012 quand Farba Senghor, lors du dernier meeting de wade sur l'ancienne piste, disait qu'il y avait 3 millions de militants presents.



Des responsables qui n'ont jamais gagné leur centre de vote encore moins leur bureau.



Des pseudos responsables de la grande coalition qui n’ont jamais eu plus de 3000 voix essayent de bleufer le futur président .



Nous attendons d’eux un engagement sincère de leur part qui peut se matérialiser par la reprise en contact avec les populations.



Il s’agit de les écouter, de s’acquérir de leurs maux au quotidien et d’essayer d’apporter des solutions aux problèmes qui les gangrènent



La population souffre des manigances et des calculs politiciens de ces pseudos responsables.



Le travail à la base, l’écoute des population, la communication sur des politiques publiques mises en œuvre par notre très cher président de la république, son excellence Mr Macky SALL, tels sont ces vœux les plus chers.



D'aucuns diront que le parrainage n'est pas le vote mais le défis est la transformation des parrainages en électorat et ce défit, nous militants de la grande coalition Benno Bokk Yakar, nous devons le prendre comme un sacerdoce auquel tous les responsables et militants engagés.



En revanche, ce n’est pas la tricherie et la manipulation qui feront gagner notre candidat.



Nous sommes à adopter un comportement responsable et à redoubler notre engagement afin de gagner ces futures élections et maintenir la continuité du PSE.



Chers camarades de la grande coalition, soyez unis et sincères et gagnons ces élections dés le premier tour pour élire le président Amadou, 5eme président de la république du Senegal.



Papa Yass,

Responsable politique APR Fann point E Amitié