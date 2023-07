Doyen Modi, on ne vous insultera pas ! (Par Moustapha Diop)

Dans une de ses sorties sur Seneweb TV, le doyen Mody Niang s’est encore adonné à son exercice favori : attaquer le président Wade et son fils Karim.





Rien n’a été oublié dans sa diatribe. Il évoque les 138 milliards, le fameux jet privé. Il a aussi parlé de la « révision du procès de Karim Wade » qu’il juge chimérique. Et, il a brandi, comme un « livre saint », les rapports publics sur l’état de la gouvernance des Wade, avec un zoom sur l’organisation de la Conférence islamique !





Il s’est empressé de dire que les « libéraux » (il voulait certainement parler des militants du PDS), vont l’insulter !





Mais rassurez-vous doyen, Modi nous ne sommes pas des adeptes des injures publiques allègrement distillés aux honnêtes gens qui ont le malheur d’avoir un avis différent du nôtre. Nous sommes plutôt troublés de vous voir, à cet âge, débiter des contre-vérités et, défendre l’inadmissible !





Nous vous avons compris doyen ! Ça doit être psychologiquement difficile de voir son « projet » foirer si près du but et de sentir le sol se dérober sous ses pieds.



Rassurez-vous doyen, nous sommes foncièrement des démocrates, et insulter ne fait pas partie de notre ADN politique. Sous ce rapport-là, nous allons simplement mettre à nu vos incohérences et les limites de vos propos.





Mais doyen Modi je vous savais plus rigoureux que ça pour un homme de votre trempe, avec votre abondante production intellectuelle ! C’est assez étonnant de vous voir délirer.



Doyen, ignorez-vous donc qu’un rapport n’est pas une décision de justice qui condamne une personne ? Et, si ceux qui ont réactivé la CREI pour s’attaquer au Ministre d’Etat Karim Wade de la façon que l’on sait, avaient les rapports que vous brandissez comme une trouvaille, ils n’auraient jamais utilisé cette juridiction spéciale contre l’ancien Ministre d’Etat du Président Wade ! S’ils avaient une once de certitude sur ces rapports, le sort de Karim Wade aurait été depuis fort longtemps scellé.



Vous affirmez, en regardant les Sénégalais que vous apostrophez, que celui qui peut pardonner à quelqu’un qui a détourné des deniers publics devrez pouvoir pardonner à quelqu’un qui n’a selon vos dires, rien pris à l’Etat et à la communauté. Mettre son enfant en sécurité, bien au chaud et envoyer le rejeton du voisin sous une pluie battante est facile. Mais la décence l’interdit !





Vous faites un parallélisme faux entre deux situations totalement différentes doyen ! Autant Ousmane Sonko n’a pas été condamné pour viol et menaces de mort, autant Karim Wade ne l’a pas été pour détournement de deniers publics et corruption !



Ensuite, vous feignez d’oublier volontairement que Karim, a accepté d’aller répondre à la justice de son pays sans faire de vagues et, il a purgé une bonne partie de sa peine même si beaucoup de personnes ont trouvé sa condamnation particulièrement injuste !







La situation évoquée ci-dessus, n’a rien à voir avec celle d’Ousmane Sonko.







Et puis, que faites-vous de la loi qui permet de gracier, d’amnistier, de réviser un procès ?





Doyen, on peut se tromper de bonne foi, mais votre attitude relève de l’obsession maladive vis à vis des Wade !





Et vous osez affirmer que : « si on permet à Karim Wade de participer aux prochaines élections en éliminant Ousmane Sonko, j’écrirais, malgré mon état de santé, chaque jour une contribution pour parler des dégâts de Karim Wade comme ministre » Retenez-moi sinon je fais un malheur ! Plutôt triste pour un homme comme vous !





Comment pouvez-vous être réduit à défendre, non plus des principes mais les humeurs et désidératas d’un homme qui refuse d’aller répondre à la justice du pays qu’il veut diriger ?







Ailleurs dans votre interview, vous dites aussi ; « Quand Karim Wade gaspillait nos milliards, Ousmane Sonko en faisait entrer beaucoup dans les caisses de l’Etat ». Quand la mémoire va chercher du bois, elle ne rapporte que le fagot qui lui plait bien sûr. Comme si travailler dans une régie financière et permettre à l’Etat de recouvrir de l’argent était plus honorable que

transmettre le savoir, défendre le pays ou soigner les citoyens…





Les enseignants, les militaires, les médecins comme des milliers d’autres agents ne font renter aucun copeck dans les caisses de l’Etat et leur rôle n’en demeure pas moins vital pour le pays.





Que votre candidat ait permis à l’Etat du Sénégal d’engranger plusieurs milliards de FCFA est une bonne chose, ! C’est tout à l’honneur de l’ex inspecteur des impôts et domaines. Mais, savez-vous combien Karim Wade en a permis à l’Etat de gagner ?

Vous ne le savez certainement pas ! Et, quand bien même vous le sauriez, vous ne le diriez peut-être jamais. Pourquoi, je n’en sais rien…



J’ose seulement espérer que vous ne faites pas partie de ceux que l’Honorable députée Mme Nafi Diallo appelle les « wadophobes » !