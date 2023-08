Entre Bougane, Sonko et Khalifa Sall, qui est le traitre ? (Par Babacar Justin)

Le débat contradictoire est magnifique car il fait tomber les masques et découvrir la fausseté des marionnettes.



Bougane n'est pas un traité, ni un voleur encore moins un assassin.



Allez interroger les sénégalais qui est le traite à Yewi et meme au parti socialiste qui a fait 40 ans au pouvoir, la réponse est connue et pourtant Bougane avait alerté en claquant la porte au départ.



Qui est condamné pour détournement de deniers publics et ensuite réhabilité à la faveur d'un deal connu de tout le monde? la réponse est aussi connue des sénégalais.



Quel est le pays dans le monde qui a un maire chômeur qui vit sous le toit de son père conseiller du PR soi-disant opposant et condamné par la justice pour mettre, la réponse est connue des sénégalais. Voilà des faits qu'un affidé ne pourra effacer par des mensonges et attaques personnelles, le peuple reste le meilleur témoin.



Bougane devenu un admirateur de Ousmane Sonko ?



La réponse est encore plus simple et claire : Bougane est admirateur de la vérité et de la constance depuis qu'il a fait irruption dans ce champs de politicards.



Aujourd'hui s'il ya un homme qui s'est fait à partir de rien, c'est bien Bougane.

Comparé Bougane et Khalifa c'est de la cécité intellectuelle, mais je comprends votre inquiétude, Dakar montrera en 2024 , que les dealers resteront toujours des traîtres à leurs yeux.



Bougane est fier d'être indexé mais nous sommes fiers d'apporter à " Monsieur Contribution" notre part de vérité sans s'encagouler pour faire parler des autres . Fier de notre combat républicain et citoyen pour le triomphe de l'intérêt commun et le déclin des fossoyeurs de la République et leurs acolytes.

Aujourd'hui les senegalais par la voix démocratique et par l'engagement , la constance et le caractère véridique du Président Bougane , on fait de Gueum sa Bopp la troisième force politique du Sénégal devant certains partis politiques classiques du système.



Bon khatarayou !!!



Babacar justin Mbengue Délégué National à la communication de Gueum Sa Bopp