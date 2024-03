Et si le Qatar était derrière Karim Wade et la Coalition Diomaye (Ousmane Sonko) ? (Par Pape Konaré Diaité)

Depuis plusieurs années, le rôle potentiel du Qatar dans les affaires politiques du Sénégal suscite des interrogations croissantes. Le pays du Golfe semble avoir misé d'abord sur l'aile politique en soutenant Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Cependant, après l'échec de cette stratégie, les regards se tournent désormais vers la partie islamiste avec la Coalition Diomaye, dirigée par Ousmane Sonko.



L'alliance entre Karim Wade et la Coalition Diomaye soulève des questions sur les véritables motivations derrière ce rapprochement. Certains observateurs suggèrent que le Qatar pourrait être impliqué dans ces manœuvres politiques, cherchant à influencer les affaires sénégalaises pour servir ses propres intérêts.



Le soutien initial à Karim Wade, un candidat politique traditionnel, semblait être une tentative de favoriser une figure établie pour obtenir des résultats favorables. Cependant, face à l'échec de cette stratégie, le Qatar aurait peut-être changé de cap, se tournant maintenant vers la Coalition Diomaye, qui incarne une tendance plus islamiste et populiste. Cette hypothèse soulève des préoccupations quant à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Sénégal.



Si le Qatar est effectivement impliqué dans le soutien à des factions politiques spécifiques, cela pourrait compromettre la souveraineté nationale et la stabilité du pays.



De manière ironique, le PASTEF, qui réclamait avec véhémence les 169 milliards que Karim Wade doit au Sénégal, pourrait se retrouver à partager la scène politique avec celui-ci, suscitant ainsi des interrogations sur les compromis et les alliances forgés dans le paysage politique sénégalais. Dans ce contexte, il est essentiel que le peuple sénégalais reste vigilantes et protège les intérêts nationaux contre toute tentative d'ingérence étrangère.



La transparence, l'indépendance politique et la primauté du droit doivent être préservées pour garantir un avenir démocratique et prospère pour le peuple sénégalais.





Pape Konaré DIAITE Citoyen Senegalais