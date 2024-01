FESNAC 2024 : De la culture à la politique, une édition dévoyée (Par Binta Seydi)

Au cœur de l'effervescence culturelle sénégalaise, depuis le 8 janvier 2024, le Festival National des Arts et de la Culture (FESNAC) s’est achevé vendredi. Sous le thème évocateur de "Macky, les arts et le patrimoine", il a eu lieu à Fatick, région natale du Président de la République du Sénégal. Un choix qui se révèle être plus politique que culturel. En ces temps où la culture a le pouvoir de transcender les clivages et de construire des ponts entre les individus, le Festival National des Arts et de la Culture doit s'imposer comme un rendez-vous incontournable, où l'expression artistique se mêle harmonieusement à la préservation du patrimoine immatériel. Loin de toute compromission politique, son ambition véritable doit résider uniquement dans la célébration de l'identité culturelle sénégalaise, en mettant en lumière la richesse artistique et les multiples facettes de cette nation foisonnante.





Au fil des années, le Festival National des Arts et de la Culture est devenu le bastion d'une floraison artistique, offrant une plate-forme effervescente aux artistes émergents et aux talents confirmés. Des représentations théâtrales, en passant par des concerts vibrants célébrant les rythmes musicaux du terroir, chaque édition du festival transcende les frontières pour atteindre le cœur de ceux qui y participent. Mais au-delà de l'émotion esthétique et de la fascination, ce festival est le reflet d'une société qui reconnaît l'importance vitale de ses traditions et de son héritage culturel. Par le dialogue qu'il encourage entre les différentes formes d'art et les générations, il permet une transmission vivante des savoirs, des valeurs et des récits qui fondent l'identité nationale. Ainsi, il exalte l'idée que la culture est un pilier essentiel pour le développement d'une nation, bien au-delà des intérêts politiques et des contingences du pouvoir.





Alors que les projecteurs se braquent sur le Festival National des Arts et de la Culture et sur son thème évocateur de "Macky, les arts et le patrimoine", il est important de souligner que sa véritable ambition est de transcender les lignes partisanes et de bâtir ensemble un Sénégal où la culture est au cœur de chaque citoyen. Car c'est par l'union de tous, dans la préservation et la célébration de notre héritage culturel, que nous forgerons un avenir florissant, où la beauté et la créativité seront les sources d'inspiration intarissables.





Par volonté de plaire au Président de la République du Sénégal, par volonté de le célébrer avant l’heure, le FESNAC 2024 perd sa valeur initiale et par ricochet, sa saveur. A quelques semaines de l’élection présidentielle, l’urgence pour Macky Sall doit être la réconciliation avec les populations. Ce festival, n'était pas le cadre adéqua, car à vouloir trop le mettre en avant, le résultat a été tout autre. Un tour sur les réseaux sociaux permet d’en avoir un aperçu plus clair.