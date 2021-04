Force Spéciale du Jeûne chez les Gnostiques ( Par Dr Mbaye DIOUF )

" Ô Croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il le fut à vos devanciers, afin que vous atteigniez la Piété." (Coran 2:183)

" Les endurants auront leur pleine récompense sans compter." (Coran 39:10)

https://dioufmbaye.academia.edu/research

Au Nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.Louange à Allah qui ne trépasse jamais. Que la Bénédiction et le Salut d'Allah soient sur le Germe de l'existence.Le jeûne fait partie, de ces vielles coutumes identiques dans plusieurs sociétés humaines, de ces pratiques cultuelles présentes dans toutes les religions révélées. Le devoir spirituel du jeûne a été prescrit à l'an 2 de l'Hégire, considéré comme le troisième pilier de l'islam après le Témoignage et la Prière.Le Jeûne est l'œuvre préférée des serviteurs d'Allah, bouclier des pieux et bien aimé des gnostiques accomplis. Sa prééminence devant les autres actes de dévotions a été prouvée par ce hadith rapporté par Abou Houraira. Le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a dit :" Rapporté par MouslimUne récompense qui ne peut être que '' illimitée '' à l'instar de Celle des endurants.Un savant disait que : " Le jeûne est une œuvre de chasteté sans témoin. Toutes les adorations et les obéissances sont solennelles à part le jeûne que seul Allah voit, car il s'agit d'une action de patience en secret."La force du jeûne se manifeste par son aspect purement intérieur, culte qui ne tolère aucune prétention (naturellement, personne ne peut savoir si quelqu'un est en état de jeûne si le concerné ne le divulgue pas), alors que la prière des hypocrites est axée sur le paraître. Jésus (paix sur lui) disait :(Mathieu 6: 16-18)En montrant cette spécificité du jeûne, Ibn Arabi (qu'Allah l'agrée) nous cite :(Fûtùhât, Secrets du jeûne)Un exemple pertinent qui démontre la force du jeûne devant la prière peut se voir dans le cas d'une femme qui rate ses prières et son jeûne durant ses jours d'impureté. Elle aura l'obligation de rattraper les jours de jeûne alors qu'elle n'en sera pas obligée pour les prières. Mou'az a rapporté qu'elle a demandé à Aicha :Rapporté par MouslimUn autre constat nous permet d'observer qu'un jour de jeûne contient nécessairement cinq heures de prières alors que le contraire n'est pas toujours vrai.Cette réalité du jeûne, au-delà de son aspect externe, a comme but ultime : la rencontre du Seigneur dans les plus subtils liens entre la Seigneurie et la servitude. Le Messager d'Allah (Paix et bénédiction sur lui) a dit :Rapporté par BukhariSi le jeûne ne nous permet pas de témoigner cette Jouissance de la Communion, elle n'est qu'une pure illusion de faim et de soif indigne de la Réalité Absolue. En expérimentant le jeûne, on découvre comment le corps végétatif est nécessiteux envers la nourriture, cette joie est manifeste lors de la rupture. Dans l'au-delà, on découvrira comment le jeûne constitue un principe de subsistance de l'âme et un moyen sûr de rencontre avec le Seigneur. Chez les Gnostiques, le Paradis se définit comme le lieu de dégustations des œuvres agréées, une dégustation exclusivement spirituelle qui se savoure ICI-bas bien avant l'au-delà.L'Imam Ghazzali (qu'Allah l'agrée) a dit :(Ihyà Ulûmu Dî'n)Parlant du jeûne des élites, Ibn Arabi (qu'Allah l'agrée) nous dit : "(Fûtùhât, Secrets du jeûne)Ces trois degrés du jeûne énumérés par Ghazzali se retrouvent dans toutes les pratiques cultuelles, et peuvent être compris comme les degrés de la servitude, expliqués par notre Maitre Cheikh Ibrahim (qu'Allah soit satisfait de lui), que sont :Ibâdatu : c'est ce que le serviteur accomplit pour AllahUbûdiyyatu : c'est ce que le serviteur accomplit par AllahUbûdatu : c'est l'anéantissement dans la Présence Divine de tel sorte qu'on ne constate plus l'acte accompli. (Jawahiru rassa'il)Les actes d'adoration étant apparemment les mêmes mais leurs degrés, devant Dieu, dépendent du niveau de réalisation spirituelle de chaque serviteur.Le jeûne, avec foi et pureté, reste un moyen sûr d'élévation vers les horizons célestes où les tuyaux d'irrigation des désirs et des passions grossiers sont hermétiquement fermés. En d'autres termes, par le jeûne, le démon qui circule en chacun de nous est affaibli et notre verticalité renforcée. Uniquement dans ce sens, on pourra comprendre le hadith :Rapporté par BukhariEn effet, la Particularité de l'Homme, c'est qu'il peut ressembler à l'Ange en embrassant les affaires célestes de même qu'il peut être plus bas que l'Animal en s'enfonçant dans les désirs corporels. Il est à la fois le meilleur et le pire des créatures.L'Ange n'a jamais quitté son jeûne, et l'Animal n'a jamais arrêté sa quête à la bouffe, tous les deux occupent des extrémités instables dépourvues de responsabilité. L'Homme incarnant cet être du juste milieu, exprimant la Perfection Absolue du Créateur, a reçu la responsabilité et le Vicariat devant l'Assemblée des créatures. Comprenant cette fonction, l'Homme doit-il jeûner éternellement à l'image de l'Ange ou manger tous les jours comme l'Animal ? Non !Pour garder sa Tradition et son équilibre Originel, l'Homme doit continuellement manger et jeûner, manger la nuit comme un Animal et jeûner le jour comme un Ange. Le jour étant symbolisme de Lumière et de Vie, la nuit, tout le contraire.Le serviteur qui actualise cette fonction intègre, selon Ibn Arabi, à l'image de Dieu, la qualité de "Sans pareil". Ce qui n'a pas de pareil est ce qui est Parfait, ce qui unifie les contraires ! C’est suivant cette Perfection ‘Ramadanique’ que le Verbe Divin fut descendu. Pour celui qui a vu son degré élevé, l’Homme Parfait (al insãnul-kamil) est un Cœur exhibant une jonction parfaite des deux Réalités. Par cette perfection unique, il est le seul serviteur qui a eu accès à l’Attribut Divin (la Parole de l’Essence dans toute Sa Splendeur) véhiculé par l’Archange. Il est le seul capable d’exprimer ce Verbe (Unique, Eternel et Indéterminé) dans l’univers extérieur du Nom, des sens et de la compréhension humaine.(à suivre…)