Halte à la Mackyphobie des 41 (Par Bouna Kanté)

Le Mexique a connu le bal des 41. Sombre épisode d'un pays qui n'oubliera pas de sitôt ce scandale lié à la moralité publique. Le Sénégal vit l'ère nouvelle de la colique nerveuse des 41. Ils vivent et veulent nous imposer ce qu'il convient d'appeler leur Mackyphobie. Déversant leur bile mordante et heureusement pas morbide, ils ont entrepris une tournée lancée lundi auprès de la Cheffe de la Délégation de l'Union Européenne. Quelle image dégradante de voir l'ancienne patronne du Gouvernement directrice de campagne du meilleur Président du Sénégal depuis l'indépendance, s'acoquiner avec Bougane pour ternir l'image du Sénégal. Mimi est vraiment mini.



Voir la horde de re-cas-laids sillonner les foyers religieux pour déposer un mémorandum soporifique, insipide, vide et vil ne surprendrait personne. Tournez, parlez, vilipendez, il en restera toujours. La majorité présidentielle gère un État, dirige une République et manage un Gouvernement. Il n'a pas le temps de candidats candides et invalides.



Vouloir 'doggali" Benno est une initiative sans objet. Comme l'a dit le Président Macky Sall " les comités électoraux seront montés sous peu et le candidat Amadou Ba gagnera dès le premier tour. Aux 41 le temps de l'errance. A Benno le temps de la performance. Vous vous réveillerez groggy le lundi 26 février, vos affidés avec.



Bouna Kanté Cadre APR, Membre du pôle communication de Benno