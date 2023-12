Hommage à Serigne Ahmadou Ba (Par Me Vieux Tandian)

Serigne Ahmadou BA, Un grand monsieur, plein d’urbanité et de civilité, fidèle à sa lignée et ses origines, musulman pieux, un homme bon est parti, paisiblement. Infatigable père de famille, prévenant et patriarche éclairé, il savait prendre tout le monde sous son aile protectrice et partager sa riche expérience de la vie et de l’humain. Il est proprement inimitable… Il va nous manquer à jamais et laisser un grand vide autour de lui ainsi que d’innombrables orphelins.





Grand seigneur de pure race, il était élégamment un parfait gentleman au sens le plus noble du terme, jusque dans les derniers instants de sa vie. Sa générosité et son amour de l’autre étaient sans borne, tellement se réjouissait-il de donner et partager, de prodiguer des conseils et d’enrichir, patiemment et avec infiniment de pédagogie. Nourri de ses convictions, il savait demeurer gentiment ferme, selon ceux qui l’ont bien connu, tout en étant extrêmement courtois et tolérant, toujours avec humour, bienveillance, empathie et perspicacité.





Il ne retenait que le meilleur de l’autre en sublimant le bon côté des choses. Aussi, savait-il persuader et convaincre en tirant le meilleur parti de son interlocuteur, par appel au bon sens et à l’intelligence.





Il réussissait toujours à te communiquer son bel esprit et sa bonne humeur, par la magie de la finesse de son raisonnement persuasif. Il a montré le chemin, formé et éduqué des générations d’intellectuels au-delà de ses propres enfants, tracé la voie et fixé le sillon, semé la bonne graine, puis est monté au ciel pour mieux veiller sur nous.





Puisse notre Seigneur faire de nous ses dignes héritiers pour perpétuer sa mémoire et mériter son legs, afin qu’il demeure perpétuellement heureux, auprès de ses parents et de sa chère épouse qu’il rejoint dorénavant dans le bonheur du meilleur des paradis que nous implorons le bon Dieu de lui réserver pour l’éternité, dans l’entourage immédiat de Seydina Mouhammed (PSL) et de son Wassila Khadimal Moustapha, ainsi que de son digne héritier Cheikh Abdoul Ahad MBacké, son marabout dont il était l’ami et le confident de toujours. Aamiine Papa, dors en paix.





Me Vieux Tandian