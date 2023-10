Hommage à un aristocrate de la diplomatie sénégalaise (Par Mamadou Ndiaye)

Gabriel Alexandre Sar, ancien ambassadeur du Sénégal au Royaume Uni et au Japon

Le mardi 10 octobre 2023, Gabriel Alexandre Sar, ancien ambassadeur du Sénégal au Royaume Uni et au Japon, s’est paisiblement éteint après avoir lutté contre une maladie qui l’a éloigné de la vie publique, au cours de ces dernières années, sans jamais lui ôter sa posture seigneuriale ni sa légendaire joie de vivre.





Les témoignages unanimement élogieux qui ont suivi l’annonce de son rappel à Dieu en disent long sur l’excellente qualité des relations qu’il entretenait avec ceux qui ont eu la chance de le connaître ou de travailler avec lui.





C’est que l’Ambassadeur Sar était un homme de paix, un homme respectueux et avenant, qui avait une capacité unique de rassurer et de mettre à l’aise tous ceux que les circonstances de la vie plaçaient sur son chemin.





Diplomate bien au-delà des exigences du métier qui était le sien, il avait érigé en philosophie de vie la courtoisie et l’échange de bons procédés.





Me reviennent à la mémoire des épisodes de notre séjour commun à Tokyo où je fus témoin du respect et de la considération dont il jouissait auprès des autorités japonaises qui, du reste, l’ont distingué dans l’Ordre du Soleil Levant, le mercredi 4 janvier 2023.





A l’occasion d’une cérémonie organisée à cet effet, l’Ambassadeur du Japon à Dakar, Son Excellence Izawa Osamu, disait que «s’il y avait un nom et un visage à mettre à la vitrine de la coopération et de l’amitié entre le Japon et le Sénégal, ce serait le nom et le visage de Gabriel Alexandre Sar.»





Ayant été le conseiller de l’Ambassadeur Sar, de septembre 2002 à juillet 2008, je suis bien placé pour témoigner de l’estime que l’Empereur d’alors, Akihito, avec qui il eut le privilège de jouer au tennis dans l’enceinte du Tokyo Tennis Lawn Club, et d’autres membres de la famille impériale, dont la Princesse Takamado, avaient pour cet aristocrate de la diplomatie sénégalaise.





Malgré son parcours exemplaire qui l’a vu fréquenter les palais royaux et présidentiels, partager l’intimité de grands hommes d’Etat et se hisser aux cimes de la diplomatie, il savait garder les pieds sur terre, offrant ainsi à ses collègues et collaborateurs une belle leçon d’humilité, de tenue et de retenue.





Pourtant, si sa parole était rare et précieuse, elle n’en était pas moins docte et pleine de substance.





Diplomate bien formé et cultivé, Gaby, comme on l’appelait affectueusement, ne faisait jamais étalage de ses connaissances, préférant laisser parler sa science et son expérience au moment opportun, c’est-à-dire lorsque les circonstances rendaient indispensable son éclairage sur une question donnée.





Bien souvent, il contribuait à trouver une issue heureuse aux débats les plus passionnés au sein du Groupe diplomatique africain à Tokyo quand, de sa voix imposante, il intervenait en dernier ressort pour proposer la formule consensuelle qui mettait d’accord ses collègues ambassadeurs.





Jamais à court de motivation lorsqu’il s’agissait de promouvoir les intérêts de son pays, il privilégiait cependant les démarches discrètes mais bien ciblées sans pour autant revendiquer une quelconque gloire, quand ses efforts aboutissaient aux résultats escomptés.





C’est dire qu’avec la disparition de l’Ambassadeur Gabriel Alexandre Sar, le Sénégal perd un diplomate de grande valeur; un haut fonctionnaire patriote qui a servi son pays avec loyauté et dévouement; un conseiller des affaires étrangères d’élite qui symbolisait les qualités d’élégance, de raffinement et de compétence recherchées chez un diplomate.





Gaby nous quitte en emportant dans son repos éternel les éloges et l’admiration mérités de ses proches et de ses pairs. Il aura eu une vie utile et accomplie; une vie digne d’être célébrée parce qu’elle nous offre de précieuses leçons de bonne conduite et le souvenir impérissable d’un homme bon et exemplaire.





En lui rendant hommage, je salue aussi la place éminente que sa distinguée épouse, Christiane, a occupée dans sa vie et le rôle discret mais irremplaçable qui a été le sien dans la riche et belle carrière de son mari.





Aux côtés de Gaby, Madame Sar a représenté le Sénégal à l’étranger avec une classe et une dignité qui ont honoré la diplomatie sénégalaise et rendu fiers tous ceux qui l’ont suivie, à Londres comme à Tokyo.





A elle-même et à ses enfants, Karine, Mayecor et Loic-Alexandre, j’exprime ma fraternelle compassion et leur adresse mes condoléances les plus émues.





J’associe à ces condoléances Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu élever l’Ambassadeur Sar au grade de Commandeur dans l’Ordre national du Lion, le Gouvernement sénégalais, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et toute la famille de la Diplomatie sénégalaise.





Adieu Sar Taishi!





Plaise à Dieu que votre âme repose en paix pour l’éternité et que la terre vous soit légère.









Mamadou NDIAYE

Conseiller des affaires étrangères