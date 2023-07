Immigration clandestine: Echec de la politique de l’emploi, revoilà "Beukk mi" en 2023 ! (Par Ndeye Maty Diagne)

Le phénomène "Barca ou Barsakh" existe toujours au Sénégal et continue de faire des victimes chez nos jeunes. Très connue et prisée par les jeunes en 2005, l'émigration illégale à bord de pirogues vers les Iles canaries, avait pris des dimensions démesurées. Le gouvernement de Me Abdoulaye Wade à l'époque avait dénoncé ce phénomène qualifié d'acte de "suicide". En 2023, dans ce même Sénégal, mais du gouvernement de Macky Sall, des jeunes continuent d'embarquer dans des pirogues d'infortune pour espérer une vie meilleure en Europe, en passant par la mer pour entrer aux Iles Canaries, en Espagne. Entre juin 2023 et juillet 2023, plusieurs embarcations ont été interceptées par la Marine Sénégalaise, ce sont environs plus de 500 jeunes qui souhaitaient partir à l'aventure et dont les "rêves" ont été stoppés net. Combien ont réussi à entrer dans les eaux espagnoles, depuis cette période ? on ne sait pas encore. Par contre ce dont, on est au courant, c'est la disparition de trois bateaux en partance pour cette fameuse "Iles Canaries » et qui selon une Ong Espagnole, auraient chaviré et dont quelques corps ont été retrouvés. Une information qui semble ne pas plaire à nos autorités gouvernementales.

Ces dernières par la voix du ministre des Affaires Etrangères, représentant la diplomatie sénégalaise semble faire dans le déni. Madame Aissata TallSall, dans un communiqué paru le 11 juillet, explique en ces termes : "il ressort des vérifications faites, que ces informations, sont dénuées de tout fondement" "Le MAESE tient à préciser qu’entre le 28 juin et le 9 Juillet, deux cent soixante ( 260) Sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines". On ne peut pas créer cette information, en le véhiculant, comme ça dans quel but ? On ne sait pas. Par contre ce que l'on sait, c'est que la réaction de la diplomatie sénégalaise est venue juste après la sortie du leader du Pastef, réagissant par rapport à la disparition de ces embarcations de 300 sénégalais, qui avaient quitté Kafountine, une location au Sud de Ziguinchor, également, point de départ depuis des années de candidats à l'émigration clandestine".





Le leader du Pastef, Ousmane Sonko avait demandé aux jeunes de rester au pays et de poursuivre le combat avec lui, " Environ 300 jeunes auraient disparu dans les méandres de l'Atlantique. Une fois de plus, en quête d'un ailleurs hypothétique meilleur. Douze longues années plus tard..., le même phénomène macabre et désolant continue de décimer nos jeunes et d’endeuiller durement les familles. (...) Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel : vous ne pouvez avoir un meilleur avenir qu'ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social !"





Ces jeunes-là, dont le leader du Pastef fait appel, sont-ils toujours engagés à mener le combat ? La donne semble changer, le désespoir semble remplacer l'espoir suscité au depuis de l'avènement du projet Pastef. Entre 2019 et 2023, sur une approximation de 100 jeunes qui s'étaient engagés dans ce projet, certains se sont retrouvés en prison entre Mars 2021 et Juin 2023, d'autres ont abandonné de peur de représailles, certains sont morts en martyrs, d'autres n'y croient plus. A quels jeunes, le leader du Pastef fait appel, peut-être à ces jeunes, "sourds", "muets", qui même avec des haut-parleurs branchés à leurs oreilles, ne semblent rien entendre, si ce n’est que les vagues de l'océan Atlantique, l'appel funeste de la route périlleuse et risquée des Iles canaries, qui les engloutis comme des animaux marins avant qu'ils n'atteignent la terre ferme de cette tristement célèbre Archipel Espagnole.

Quid de la politique de l'Etat pour faire rester les jeunes. La pauvreté et le chômage restent les principales causes de départ de cette frange de la population, qui constitue environ 50% ou plus, attendons les résultats du dernier recensement effectué entre Mai et Juin 2023.





Le constat est que, tous les programmes mis en place par le gouvernement font l'effet d'une aiguille dans une boite de foin, perdue. "Xeyu Ndaw Yi" et j'en passe, des programmes sur mesure mais malheureusement qui ne font pas rêver le nouveau bachelier qui n'a pas été orienté ou le jeune diplômé avec son Bac plus 5, à la quête d'un hypothétique stage, pour espérer avoir de l'expérience et intégrer les grandes sociétés.





Bref, pour régler ce phénomène de "Barca ou Barsakh , ou Mbeukk Mi", une bonne fois pour toute, il faut régler le problèmes du chômage des jeunes, sur ce, il faut créer des emplois, en commençant par le secteur de l'agriculture, qui a de l'avenir. Il faut impérativement, industrialiser l'agriculture, qui est un secteur porteur d'emplois. Cette zone sud de la Casamance peut être donnée en exemple, avec la transformation de la Mangue pour ne citer que cela. Il faut également financer et faire un suivi des financements octroyés aux jeunes.





A quelques mois de la prochaine élection présidentielle de 2024, s'il aura lieu bien-sûr ! Les jeunes ont le droit et le devoir de rester dans notre cher pays, faire l'ultime choix, choisir la personne à qui ils vont donner procuration pour prendre en main les destinées du pays dans les 5 voire 10 prochaines années.

En attendant, nous présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées, et continuons d'encourager et de soutenir ces jeunes désespérés.





Ndeye Maty Diagne