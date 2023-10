Ismaila Madior, l’âme d’un diplomate (Par Mouhamed FALL AL Amine)

Sous Abdou Diouf, le Pr. Ibrahima Fall fut un brillant ministre des Affaires étrangères qui a réussi à faire surmonter la crise entre Dakar et Nouakchott en avril 1989.



Ainsi, Ismaïla Madior Fall, un autre talentueux constitutionnaliste appelé à composer avec les remous dans l’arrière-plan géopolitique, a de qui tenir, pour prouver qu’entre le Droit et la Diplomatie, il n’y a qu’un pont.



La plus grande prouesse de la diplomatie sénégalaise, sous le magistère de Macky Sall, est de maintenir le pays de la Teranga dans le giron de la stabilité, dans un contexte fait de bouleversements géopolitiques majeurs qui affectent sensiblement la sous-région ouest-africaine.



Alors que l’on assiste à une série de coups d’Etat militaires dans de nombreux Etats d’Afrique de l’Ouest, sur fond d’avancée spectaculaire du péril jihado-terroriste, le Sénégal reste ce pôle de stabilité et confirme son statut de puissance diplomatique.



Mieux, le Sénégal a su capitaliser sur la diplomatie de bon voisinage chère au président Léopold Sédar Senghor et à ses successeurs, pour davantage pacifier ses frontières.



C’est en rétribution de cet engagement que Dakar, qui a toujours endossé la cause panafricaniste, a été honoré lorsque le président Macky Sall a été porté à la tête de l’Union Africaine. Le chef de l’Etat sénégalais, défendant les intérêts de tout un continent et capitalisant sur la posture de « non-aligné » qu’observe Dakar depuis 1955, a réussi à susciter un compromis dynamique dans le contentieux céréalier de la Mer noire, sauvant l’Afrique d’une crise alimentaire annoncée par toutes les prédictions pessimistes des oiseaux de mauvais Augure.



Cette posture de "neutralité axiologique" qui a toujours conféré au Sénégal une identité de Nation mesurée et ouverte sur toutes les Régions du Globe, a fait que le pays de la Teranga, au plan de la diplomatie économique, diversifie en toute souveraineté ses partenaires et a eu l’honneur de recevoir depuis 2012 la plupart des grands dirigeants de ce monde: de Xi Jinping de la Chine, à Angela Merkel, en passant par Emmanuel Macron, l’Emir du Qatar ou encore deux Secrétaires d’Etat américains en moins de deux ans entre 2020 et 2021.



Le Sénégal était à la pointe du combat pour faire annuler la dette africaine en temps de coronavirus.



Pour pérenniser tous ce legs, on ne peut trouver à la tête de la diplomatie sénégalaise un meilleur exécutant de la volonté présidentielle que le Pr. Ismaïla Madior Fall.



On ne va pas désigner un lieu commun en rappelant que l’homme à la tête de l’emploi. En tant que juriste, il a rédigé des textes pour bien des pays africains et ses hauts faits d’armes sur le terrain du Droit Constitutionnel le prédisposent à une meilleure compréhension des agitations notées dans ces Etats.



En clair, il est bien instruit des sources de conflit et cela lui confère un sens de l’anticipation et de la prospective.



En homme poli et policé, il a le tempérament d’un diplomate car il met le dialogue au-dessus de tout.



Enfin, son passage au ministère de la Justice fait qu’il est habitué à gérer les crises et cela est un atout précieux pour un ministre des Affaires étrangères.





Son leadership éclairé va permettre au Sénégal de devenir un acteur influent dans les forums mondiaux, pour une coopération renforcée entre les nations.



Le Pr. Ismaïla Madior Fall incarne le mariage harmonieux entre la sagesse juridique et la diplomatie, contribuant ainsi à maintenir la stabilité et la prospérité du Sénégal dans un monde en constante évolution. Son engagement en faveur de la paix et de la coopération internationale va inspirer la diplomatie sénégalaise et de renforcer sa réputation sur la scène mondiale.



Mouhamed FALL AL Amine

Journaliste,

Spécialiste des questions économiques.

Expert en Communication