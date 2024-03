J’exprime ma profonde satisfaction quant à la conduite exemplaire de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 (Par Amadou SECK)

Chers concitoyens,



J’exprime ma profonde satisfaction quant à la conduite exemplaire de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



En ce jour historique, l’engagement civique et la transparence dont ont fait montre les citoyens et les institutions de notre pays sont la preuve vivante de la maturité et de la solidité de notre démocratie.



Je salue le travail de l’administration électorale, des forces de sécurité et de tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de ce scrutin.



J’adresse mes sincères félicitations au Président élu, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire. Son élection témoigne de la confiance que lui ont accordée les citoyens sénégalais, et je porte l’espoir qu'il saura assumer cette responsabilité avec dévouement et engagement pour le bien de notre Nation.



Amadou SECK

Directeur EUROGERM SÉNÉGAL

Président de l’Union des Prestataires, Industriels et Commerçants (UPIC)

Président du Mouvement « les As de la Nation ».