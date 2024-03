" Jeunesse du Sénégal, mobilisez-vous ": Le Professeur Aly Khoudia Diaw sonne la mobilisation

Jeunesse de tous les départements, hommes, femmes d’âge mur, le moment de la mobilisation a sonné. Il n’est plus question de détailler sur des futilités de la vie quotidienne, qui sont un moyen de vous détourner et de vous distraire de l’essentiel. Et l’essentiel aujourd’hui, c’est de mettre fin à ce régime de continuité du président Macky Sall, qui, lui, de toute façon, appartient au passé. Son règne est fini. L’avenir du Sénégal, c’est vous, jeunes du Sénégal, de quelque bord que vous soyez. L’avenir du Sénégal, c’est vous les candidats de ruptures. Chers candidats vous êtes tous d’égale dignité. Arrêtez de vous quereller entre vous, ça ne sert à rien.





C’est à votre tour, jeunesse du Sénégal, aller tous retirer vos cartes d’électeurs, d’éviter les invitations et les manifestations qui n’ont aucune importance, sinon de vous détourner de l’essentiel, de vous organiser pour sécuriser vos voix, de surveiller le processus électoral, de signaler toute importation d’électeurs, même dans les régions les plus éloignées et de signaler tout cas de présence massive d’électeurs dans quelque zone que ce soit. Partis politiques, envoyer rapidement les noms de vos représentants dans les bureaux de vote et veillez à ce qu’ils soient suffisamment engagés et concentrés pour ne pas etre distraits. Organiser vous pour aider ceux qui ne peuvent pas se déplacer à le faire, ceux qui cherchent leurs lieux de vote, le troisième âge, etc. C’est à vous de prendre désormais la destinée de ce pays, avec de nouvelles idéologies, de nouvelles visions, de nouveaux paradigmes manoeuvriaux, bref tous ensemble, battons-nous pour que le système change et que la jeunesse, secondée par la maturité des adultes, puisse prendre la relève et ouvrir de nouveaux horizons pour le Sénégal.