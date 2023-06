Juan Branco : Les élucubrations d’un Pseudo-avocat entre pulsions pathologiques et spasmes confusionnistes (Par Abdoulaye NDAO)

« Il y a pire que la cécité, c’est l’aveuglement, qui croit qu’il voit -et qu’il voit de la seule façon possible- quand c’est pourtant cette croyance où il est qui lui bouche toute vue » Martin Heidegger





Nous avons appris avec une profonde indignation les propos tenus par l’avocat français Juan Branco qui a déclaré disposer des preuves suffisantes pour déclencher une procédure judiciaire contre les autorités sénégalaises à la CPI(Cour Pénale Internationale).





Nous tenons à condamner avec la dernière vigueur ces propos qui ne sont motivés que par le dessein affiché de vouer aux gémonies le régime actuel au pouvoir au Sénégal.





Aussi, ces propos haineux et diffamatoires de ce prétendu avocat donnent-ils raison au Gouvernement sénégalais qui, à juste titre, lui a récemment interdit l’accès à notre territoire.





Juan Branco fait partie de ces pourfendeurs professionnels mal placés pour donner des leçons au Sénégal, foyer des dirigeants politiques les plus éclairés d’Afrique, berceau d’une démocratie majeure et pays de liberté.





Que Juan Branco sache que le renforcement de ces acquis demeure l’un des objectifs prioritaires non négociables des autorités sénégalaises actuelles qui ne comptent ménager aucun effort dans ce sens.

Le Sénégal n’a rien à avoir avec ces autres pays africains où tout est fait de l’extérieur pour démontrer que leurs dirigeants sont immatures, irresponsables et incapables de rendre justice ou même de gouverner.





Dans son arrogance de donneur de leçon, Juan Branco cet avocat certainement habitué au vocabulaire destiné aux acculturés peu cultivés, a eu le culot de faire allusion à un prétendu crime contre l’humanité qu’auraient commis les autorités sénégalaises actuelles dans la gestion des récents évènement qui avaient manifestement pour objectifs de plonger ce pays dans le chaos.





Franchement, honnêtement et sérieusement Juan Branco vient de franchir le Rubicon et une réponse proportionnelle à cet affront doit être apportée à cet homme qui, à force de se dévoiler, apparait comme un vrai cas clinique qui valse entre néocolonialisme et haine gratuite.





Comment peut-on, juste parce qu'on veut que son candidat soit le prochain locataire du Palais de la République, nourrir autant de haine envers l’actuel occupant en soutenant devant le prétoire international de si grossières et ubuesques contrevérités ?–





Il convient à ce sujet de rappeler avec force que nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité qui sont professionnelles, républicaines et actuellement sous la tutelle de Me Sidiki Kaba, ancien Président des Etats parties de la Cour Pénale International, demeurent résolument engagées pour la défense de la patrie et surtout pour la préservation et la protection de l’ensemble de nos concitoyens dans leur diversité d’opinion politique.





Nous exigeons de Juan Branco et de ses commanditaires d’abandonner définitivement leur posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Sénégal mieux que les sénégalais eux-mêmes.





En dépit des apparences, les sénégalais savent rester fermes et inébranlables dans leurs engagements à défendre et à protéger leurs pays et leurs valeurs. Ils savent faire preuve d’audace et de courage lorsqu’il s’agit de faire progresser ces valeurs et les exprimer fièrement sans timidité.





Chaque sénégalais le démontre au quotidien et cela doit incliner Juan à corriger sa copie et à soigner ses pulsions et spasmes pathologiques qui constituent l’essentiel de son argumentaire actuel.





Abdoulaye NDAO

Maire de Kouthiaba Wolof

Directeur Général Agence Nationale de Développement Local