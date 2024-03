L’inévitable élection de Amadou Ba : la partie immergée et émergée de l’iceberg (Par Maitre Ousseynou Babou)

MAITRE OUSSEYNOU BABOU

Avocat au barreau de Paris





Contribution pour la presse écrite et en ligne





Objet : l’inévitable élection de Amadou Ba : la partie immergée et émergée de l’iceberg





Les élections présidentielles du 24 mars 2024 révèlent une certitude et une incertitude déconcertante qui devront nous faire plonger dans une réflexion attentive sur le choix que devra porter le peuple.





Sur ce, j’invite tous les intellectuels de ce pays à éclairer le peuple sénégalais et à se hisser à un niveau objectif qu’interpelle leurs qualités pour aiguillonner le peuple devant l’histoire.





En effet, la certitude de cette élection est le profil rassurant et gageur du candidat Amadou Ba constat pour lequel et à travers lequel nous estimons que c’est la partie émergée de l’iceberg.





S’il lui est loué toutes les qualités requises pour diriger ce pays, il en reste d’autres qui n’ont pas été rapportées aux Sénégalais, c’est ce que nous qualifions la partie immergée de l’iceberg.





C’est celle de sa grande expérience d’homme d’Etat qui a valu à l’époque à notre pays de s’en sortir, à chaque fois que nous nous confrontâmes à des tensions aigues de trésorerie, de recouvrement d’impôts et des difficultés de nos finances publiques.





Le Président Wade en tant Président de la République à l’époque ne me démentira puisqu’en étant témoin de cela et c’est dans ces circonstances précises au palais de la République que j’ai fait connaissance à Monsieur Amadou Ba et où nous nous sommes liés en amitié.





Sa grande maitrise des questions de développement ne sont plus à démontrer, pour avoir non seulement conduit une grande partie du programme Sénégal émergent, mais aussi pour avoir réussi à réunir les capitaux nécessaires à l’occasion du club de Paris pour sa mise en œuvre.





Ses grandes qualités d’homme d’Etat ne se limitent pas en un homme froid chargé de mener et d’appliquer avec rigueur les politiques de l’Etat sans coup férir, mais du long de son parcours professionnel, il nous a été révélé d’autres facettes de sa personnalité dont l’une est celle de se préoccuper des difficultés de paiement d’impôt de nos entrepreneurs sénégalais pour qui, des concessions fiscales leur ont été accordées par lui-même, sans discrimination et de façon désintéressée.





D’autre part, celle de se préoccuper de la gestion alimentaire des élèves coraniques quand il était simple fonctionnaire à Thies et très déconnecté de la sphère politique. Sur ce, le témoignage du fils ainé du dignitaire mouride Serigne Saliou Touré (Paix à son âme) est particulièrement édifiant sur sa dimension mécène.





Cette attitude philanthropique de Amadou Ba est corroborée par un enracinement quotidien du milieu de nos élites maraboutiques et religieux qui incarnent du reste, le substrat négro africain de notre patrimoine culturel et religieux.





Amadou Ba a compris que ces derniers sont des facteurs de stabilité socio-politique, de progrès social et de développement comme le disait Wesley dont le message semble avoir



toute l’éthique du développement industriel en estimant que « la religion engendre nécessairement l’esprit de travail et l’esprit d’économie qui en peuvent produire que la richesse ».





Cet auteur précité rejoignit déjà le sociologue allemand Max Weber qui estime dans son ouvrage « éthique protestante et esprit du capitalisme » que l’émergence d’un certain type de structure économique le capitalisme aurait été liée à une certaine croyance, la religion ».





Une autre certitude sur l’homme est sa grande capacité de rassembleur, qui sera utile non seulement pour notre pays dans le cadre de l’instauration d’un climat de paix, mais utile pour notre sous-région qui fait proie en de nombreux conflits socio-politiques.

L’incertitude des élections du 24 mars 2024 est dans l’idée même à la limite scandaleuse, désarçonnant qu’avancent certains de nos compatriotes de prédire un choix outre que celui d’Amadou Ba.





Puisqu’en face du candidat de la raison, du candidat utile, certains avancent préférer se plonger dans une incertitude effarante, évanouissant, consistant à donner notre pays à des mains inexpertes, inexpérimentées et dont le programme brandi urbi et orbi laisse apparaitre, un jeu pratiquement d’enfants pour un pays aussi sérieux, aussi stratégique que le Sénégal.





Lequel se trouve dans un contexte pré exploitation du gaz et du pétrole et à moins de vouloir faire du suicide collectif, ce pays ne s’en sortira pas avec une élection de l’extrême droite sénégalaise.





D’aucuns ont même fait avancer la sortie du franc Cfa et la création d’une monnaie locale préférant se reclure dans un espace sous régional où l’union des pays est la seule issue possible vers le progrès et le développement.





Cet ostracisme devant la nécessité de l’intégration sous régionale voulue par le candidat de l’incertitude est tout le contraire de la pensée économique du Président Abdoulaye Wade.





Lequel dénonça déjà dans sa thèse, rédigée en 1959, et en fit l'écho depuis lors, de cette frustration de la désintégration de l’Afrique en estimant que :





"On comprend donc difficilement que les régions d'un ensemble soumis à la même vocation et au même destin veuillent se retrancher derrière un micro- nationalisme politique et économique"

Pour tout ce qui précède, il en sera d’une grande sagesse de prévenir notre pays des lendemains sombres et dévastateurs en élisant le candidat Amadou Ba au soir du 24 mars 2024. L’intérêt du Sénégal s’y trouve