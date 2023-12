LA COMMUNAUTE DES DAARA HONOREE (Par Ibrahima Baba SALL)

Ce samedi 16 décembre 2023, le Président de la République, son Excellence Macky Sall a présidé la deuxième édition de la journée nationale des Daara.





C’était aussi l’occasion pour le Chef de l’Etat de célébrer les lauréats du Grand prix international Macky Sall pour récompenser les meilleurs élèves des Daara en récital de coran.





L’instauration de cette journée nationale procède de la volonté de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall de promouvoir l’enseignement coranique au Sénégal.





Le Président Macky Sall est convaincu que les Daara constituent, dans notre pays, depuis l’introduction de l’Islam, le centre d’éducation par excellence.





En effet, celui-ci a formaté des millions de personnes des deux sexes, en les dotant d’une conscience islamique ferme et résolue, d’une vision de Dieu, du monde, de la société, de l’être humain, de la parenté, des relations interpersonnelles, du commerce humain, des activités économiques et de la sociabilité fondés sur des valeurs fortes et un humanisme élevé, tirant leur substance des prescriptions du Coran et de la Sunna du Prophète Muhammad (PSL).





La prise en charge de l’éducation religieuse a toujours été une grande préoccupation pour les populations sénégalaises. Depuis la période coloniale, les autorités politiques ont maintenu une cohabitation entre l’éducation classique et l’école coranique traditionnelle communément appelée Daara qui est restée la source des premières humanités de formation islamique ayant comme principal objectif la mémorisation du saint coran.





Aujourd’hui encore, avec la crise profonde des valeurs consécutive à une défaillance du système scolaire formel qui peine à accomplir sa mission de socialisation de nos élèves, il urge de donner aux Daara plus de place dans le système éducatif sénégalais pour une alternative à la forte déperdition scolaire.





Le Président Macky Sall l’a bien compris.







En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, des efforts importants ont été faits pour la prise en charge des Daara, jadis laissés en rade par notre système éducatif, du point de vue de la prise en charge des talibés et des maitres coraniques pour offrir à tous les enfants du pays une éducation de qualité dans le cadre de sa politique d’équité sociale et territoriale.





Ainsi l’Etat du Sénégal a investi, depuis 2012, 25 milliards pour la modernisation et le fonctionnement des Daara dans le cadre de projets et de programmes d’envergure financés par l’Etat du Sénégal et les partenaires au développement.





Dernièrement, le 28 novembre 2022, il a rencontré la communauté des daara regroupant, entre autres, les chefs religieux, les partenaires techniques et financiers, les syndicats, des associations et fédérations d’écoles coraniques, des maitres coraniques, des imams, les ndongo daara, la société civile.





Il a aussi institué une journée nationale des Daara dont la deuxième édition a été ce samedi. Cette journée est un cadre de concertation avec toutes les catégories d’acteurs de la vie économique, culturelle e t sociale du pays qui permet de réfléchir et de partager avec toutes las parties prenantes venues de toutes les régions du Sénégal.





Une subvention de 6,6 milliards leur a été accordée dont 1 milliards pour l’achat de riz afin d’aider les serignes daara à prendre en charge la restauration des talibés pour réduire le phénomène de la mendicité.





L’organisation du Grand prix international Macky Sall pour récompenser les meilleurs élèves des Daara est aussi une preuve de cette volonté du chef de l’Etat de donner plus de reconnaissance et de motivation à ces ndongo daara.





Même le Concours général qui récompense nos meilleurs élèves des classes de première et terminal n’a pas fait mieux en termes de valeurs des récompenses.





En effet, le premier prix a reçu la coquette somme de 20 millions, 10 millions pour le deuxième et 5 pour le troisième.





Tous les autres 12 lauréats ont reçu la somme de 2 millions.





Ce concours élargi à 22 pays de la Oumma islamique est un bel exemple de coopération et de dialogue culturel et religieux qui permet déjà à nos apprenants des Daara de rivaliser avec leurs condisciples de la sous-région.





Pour couronner le tout, le Président a décidé de transformation l’inspection des Daara en une Direction dont le Directeur sera nommé dès le prochain conseil des ministres.





Cette valorisation de cette communauté par le Président Macky Sall est la preuve par neuf que durant ses deux mandats aucune couche sociale n’a été laissée en rade. Bien au contraire, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, il a principalement œuvré à réduire les inégalités sociales en impulsant des programmes axés sur le développement communautaire, l’inclusion sociale et l’équité territoriale.





Que n’a-t-il pas fait notre cher président en seulement 12 ans de pouvoir ?





Il sera certes possible de lui succéder mais impossible de le remplacer.