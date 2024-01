La construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité : Solution chinoise pour répondre à l’interrogation de notre époque (Par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur XIAO Han)

Le monde d’aujourd’hui est en plein bouleversement et pleine mutation inédits depuis un siècle, la société humaine est confrontée aux épreuves sans précédentes dans son histoire, d’où l’interrogation de notre époque : solidarité ou division, paix ou conflit, coopération ou confrontation ? À cette interrogation, M. Xi Jinping, Secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et Président de la République populaire de Chine, a donné une réponse claire et ferme dans son intervention lors de la Conférence centrale sur le travail relatif aux affaires étrangères tenue récemment à Beijing, faisant de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité l’objectif noble de la diplomatie chinoise, et proposant ainsi une solution chinoise pour répondre à l’interrogation de l’époque.





En général, dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, l’objectif est de bâtir un monde ouvert, inclusif, beau et propre marqué par la paix durable, la sécurité universelle et la prospérité partagée, la voie à suivre est de promouvoir une gouvernance mondiale fondée sur les amples consultations, la contribution conjointe et les bénéfices partagés, le principe directeur est d’appliquer les valeurs communes à l’humanité, l’appui fondamental est de construire un nouveau type de relations internationales, le pilotage stratégique provient de la mise en œuvre de l’Initiative pour le développement mondial, de l’Initiative pour la sécurité mondiale et de l’Initiative pour la civilisation mondiale, et la plateforme d’action est la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route». Sur cette base, nous travaillons à ce que les différents pays relèvent collectivement les défis et réalisent la prospérité commune pour ouvrir un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour notre monde.





Nous vivons dans un village global interconnecté, tous les pays doivent avoir la parole quand se décident le destin et le futur de notre monde. L’initiative de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité est, de ce point de vue, une proposition que la Chine a avancée pour répondre à la question de savoir quel monde à construire et comment le construire. Elle correspond à l’aspiration commune de tous les peuples et montre la direction du progrès des civilisations dans le monde. Depuis l’arrivée de l’ère nouvelle, la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est passée d’une initiative chinoise à un consensus international, d’une vision prometteuse à des actions concrètes, d’une proposition conceptuelle à un système scientifique. Incluse pendant 7 années consécutives dans les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, cette initiative voit son influence s’étendre dans tous les coins et domaines du monde, devenant un étendard glorieux guidant le progrès de notre temps.





Dans la pratique de la mise en œuvre de cette initiative, la coopération sino-africaine de la nouvelle ère est, à n’en pas douter, un exemple brillant. Étant respectivement le plus grand pays en développement du monde et le continent avec le plus grand nombre de pays en développement, la Chine et l’Afrique forment de nature une communauté de destin avec leurs sorts étroitement liés par les expériences historiques semblables et les missions historiques partagées. Depuis que le Président Xi Jinping a lancé en 2013 l’initiative de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique lors de sa première visite en Afrique après son entrée en fonction de Chef de l’État, la Chine et l’Afrique ont travaillé main dans la main pour contrer vents et marées des aléas internationaux, faisant preuve de l’esprit d’entraide et de solidarité, et se montrant en exemple dans l’édification du nouveau modèle des relations internationales. Comme une torche vivante, le principe de « sincérité, pragmatisme, amitié et franchise » oriente et assure la progression des relations sino-africaines. Et le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), mécanisme référence en matière de coopération sud-sud, porte quant à lui la qualité des coopérations entre la Chine et l’Afrique à un niveau jamais égalé.





Dans la quête de l’émergence nationale, nous appelons tous à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, attendons tous un environnement pacifique, sûr, ouvert et propice au développement, prônons tous l’égalité entre pays qu’ils soient grands ou petits, et préconisons tous l’établissement d’un ordre politique et économique international juste et raisonnable. À l’avenir, la Chine portera comme toujours l’étendard de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité, suivra les principes de confiance et d’autonomie, d’ouverture et d’inclusion, d’équité et de justice, et de coopération gagnant-gagnant, assumera ses engagements dans les questions majeures relatives à la solidarité, à la coopération et aux droits légitimes des pays en développement, et adoptera une position claire et juste dans les questions cruciales concernant l’avenir de l’humanité et l’orientation du développement mondial. Nous sommes également disposés à travailler en étroite collaboration avec les peuples frères d’Afrique et du Sénégal, en vue de fixer ensemble le bon cap pour l’histoire humanitaire, de forger un consensus international plus large et proposer des solutions plus efficaces pour surmonter les grands défis internationaux, et d’enrichir la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans toutes ses dimensions. Unissons nos mains et attelons-nous à créer un nouveau monde harmonieux de paix, de prospérité et de progrès pour toute l’humanité!