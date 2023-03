La fin de Icare Sonko (Par Dr Ahmed khalifa Niasse)

Cette créature de la mythologie grecque est l'homme qui s'est posé des ailes qui lui ont permis de voler très haut. Et même trop haut. Il voulait éteindre le soleil. La fin de cet homme, si on se réfère à cette mythologie , est qu'il s'est fait brûler, purement et simplement, par le soleil.





Une impression voudrait que Sonko ait joué un certain rôle depuis qu'il a été favorisé par rapport à d'autres. Pour devenir député par le plus fort reste. Par la suite, il a accepté de ne plus pouvoir jouer de rôle à l'Assemblée. En ne devenant plus député.





En réalité le cheval de bataille de l'opposition devrait être l'empêchement de tous les titulaires de YEWWi, y compris Sonko, d'être à l'Assemblée. Ils n'en ont jamais fait cas. Ce silence est-il coupable ?!





La relation souterraine entre Macky Sall et Sonko est très bizarre. Elle fait se poser beaucoup de questions qui, quelques fois, défient la la logique. L'histoire nous édifiera un jour peut-être.





C'est fonctionnaire bien connu de l'État sénégalais à travers les canaux qui l'on mené jusque là. Quelqu'un qui aurait choisi le repos en préférant être un apporteur d'affaires a l'État. C'est-à-dire un créateur de contentieux fiscaux dans lesquels il émarge. Non pas seulement par le salaire mais aussi par les fonds commun. Sans oublier les privilèges et les avantages. Un ancien de l'équipe de Tahibou Ndiaye. Une équipe dont la composition n'a rien à envier à une mafia. Il y a eu pendant très longtemps une omerta au tour du groupe avec un grand g de ce monsieur dont il était le chambellan. Et, même, à un moment donné, le porte parole voire l'adjoint.





Il y a un problème.





Même certains jeunes qui sortent de certains quartiers ont été mobilisés moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Accompagnées de pneus usés débarquées de rutilentes 4X4 . Ces pneus seront posés à des endroits précis pour l'usage qu'on connaît.





Les questions se succèdent inlassablement aux questions. Elles finissent par devenir un vrai questionnement.





Les Sénégalais ont toujours été différents des autres Africains. Même aux temps de l'esclavage celui sénégalais était singulier. Ils ont toujours choisi d'habiter avec le patron. De manger les restes de son repas. De profiter des différents avantages . Jusqu'à devenir des sous maîtres. Ils étaient des demi maîtres qui demandaient aux autres esclaves de les servir et de faire comme ils disent. Ce n'est pas pour rien que pendant la colonisation les Sénégalais de Saint-Louis étaient citoyens français avant les habitants de Lille tel que Senghor l'a dit et écrit.





Dans cette affaire là Sonko a-t-il été le servant masqué du maître Macky Sall?





Sonko est allé à un procès où la citation directe est faite par un membre du gouvernement de Macky Sall. À la barre il n'a plaidé ni coupable ni non coupable. Il a fait un discours sur les institutions.

D'ailleurs, par rapport aux institutions, il a dit que le système est une structure qu'il connaît, qu'il décrie.





Mais il n'a jamais proposé de solutions pour changer le système parce qu'il n'en a pas les moyens.





Qu'est-ce qu'il présente pour changer le système ? Apporter une nouvelle morale taymisto wahabite!





Aujourd'hui personne ne peut exclure la main de Ahmed Lo dont il est l'instrument. Mais qui ne le sait pas? Ahmed Lo lui même et plusieurs de ses apprentis sont des Conseillers de Macky Sall.





Dans cette affaire sénégalaise personne ne sait qui est quoi. Qui est qui. Pour qui travaille qui. Contre qui travaille qui. Parce que quand le contre travaille pour nous sommes dans un monde à l'envers. Et dans ce monde à l'envers la face finit toujours par montrer son revers. Et Sonko est-il le revers de la médaille Macky Sall ou est-il lui même la médaille ?





Wait and see.





De toutes les façons au Méga meeting Macky Sall a répondu par un Terra meeting. En d'autres termes la hadra du stade Amadou Barry de Guediawaye dotée d'une cérémonie officielle. De cette requalification par la voix de Hadj Mansour Mbaye, très courte mais très forte, Macky a répondu au Giga meeting par un Terra meeting tidjanisé, Tivaounisé.