« Arrestation de Ousmane Sonko : Comment peut-on définir le vol ? » (Par Abdoulaye Sarr-Juriste)

Le vol est une qualification juridique. Au sens du droit pénal, c'est "la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui". Le fait de prendre le téléphone et de disparaître avec à l'intérieur de son domicile et cela contre le gré de son propriétaire caractérise pénalement un vol.



De surcroît, en l'espèce, le vol est affecté d'une double circonstance aggravante : il a été commis par agression, sinon avec violence, puisque Sonko lui-même reconnaît l'avoir arraché. Il a été commis au détriment d'un agent public dans l'exercice d'une mission de sécurité publique, c'est une 2ème circonstance aggravante.



Enfin, si l'heure de l'incident coïncide avec un moment où la nuit est déjà tombée, on peut retenir une 3ème circonstance aggravante, puisque le vol commis à la tombée de la nuit, est également une circonstance aggravante.



Si par extraordinaire, Sonko était flanqué d'un de ses partisans, au moment des faits, en fonction de la réaction active ou passive de ce dernier, le vol en réunion ou la complicité passive pourrait venir étoffer l'imputation.



La question qu'on peut se poser est de savoir si Ousmane Sonko n'a pas agi sciemment, afin de se faire arrêter et pouvoir invoquer l'anéantissement de sa condamnation par contumace !



Abdoulaye SARR - Juriste (Tours)