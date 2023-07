« ARRESTATION DE SONKO ET DE MEMBRES DU PASTEF : QUE VEUT VRAIMENT MACKY SALL ? » (Par Papa Massaer Niang)

Dans mon premier essai intitulé « Tirons les rideaux », j'interpelais la société sénégalaise sur le comportement de nos hommes politiques et même des sénégalais, pour les premier devant la gestion des ressources du pays et pour les second devant leurs relations avec les politiciens qui nous gouvernent. Dieu merci, les mentalités ont commencé à changer et il me semble que les Sénégalais, maintenant, attendent une gestion sobre de leurs leaders mais aussi sont prêts à financer leurs hommes politiques.





Malheureusement, il semble que notre justice et nos forces de l’ordre soient le maillon faible de ce changement tant voulu par ceux pour lesquels les Hommes en robes et en tenues sont sensés rendre justice et veiller à la sécurité.





On nous dit qu’il s’agit d’une très petite partie des juges et des forces de l’ordre au Sénégal. Si dans la magistrature, la police, la gendarmerie ou les autres corps de l’Etat, la majorité de ces fonctionnaires est contre ces dérives d’un autre âge, elle reste néanmoins apeurée par la sanction d’une affectation ou motivée par une ambition coupable. Cette majorité n’ose pas s’affirmer, se cache derrière le petit doigt du devoir de réserve, trahit son sacerdoce et ainsi sacrifie le peuple à qui il doit tout, Alors à cette majorité muette, le peuple attend de vous que vous disiez haut et fort que vous n’êtes pas d’accord avec cette manipulation de ces corps essentiels dans la vie d’une république pour porter un tort immense au peuple.





Il est difficile d’analyser ou d’anticiper avec un Etat qui ne respecte aucune règle. Le droit et la justice subissent toutes les manipulations imaginables, jusqu’au viol des principes sacro-saints. On enferme des citoyens sans motifs, les droits de l’homme bafoués, le retour de parquet utilisé pour ne pas se justifier, des meurtres non élucidés, sans aucune décision judiciaire ou même administrative qui pourrait être attaquée devant la Cour Suprême, on bloque tout un quartier pour séquestrer un opposant, des cas de tortures sans enquête, etc.





Le motif de ces dérives est clair, il y’a une clique de détourneurs, de juges sur commande qui risquent gros si le système ne se perpétue pas, Ils se retrouveraient en prison ou perdraient leurs avantages indus si Ousmane Sonko était élu Président.





Voilà résumé, les raisons de l’arrestation d’Ousmane SONKO. Quelles sont alors les options prises par le Président Macky SALL ?





1. PROLONGATION DU MANDAT OU UN SCENARIO A LA OUATTARA (COTE D’IVOIRE)





En fait, la déclaration de la non-candidature de Macky est un leurre. Il s’agit d’un stratagème pour diviser l’opposition, poser des actes sans qu’on puisse les rattacher à sa volonté de briguer un troisième mandat ou de proroger son actuel mandat en cours.





Pour preuve, non seulement, il insistait sur le fait qu’il y a droit et que c’est juste pour respecter sa parole, mais 90% de son discours visait en réalité Sonko et la volonté de faire croire en l’existence de forces occultes ou terroristes. Je suis d’accord que les forces occultes existent, mais je les appellerais des nervis. On les a vus infiltrer les forces de l’ordre pour tirer sur les populations non armées, alors je les appellerai les forces du pouvoir. Les forces de la pérennité. Se pourrait-il que ce soient ces forces qui brulent pour faire porter le chapeau à l’opposition ? Je pense que la question est pertinente. Car, le dernier acte posé qui a consisté à l’arrestation de l’opposant Sonko et à chercher à charger PASTEF de tous les rimes commis depuis 2021, devrait amener à y réfléchir. Mieux, le président SALL ne fait aucun effort pour désigner un candidat pour son parti ou sa coalition au pouvoir, malgré le retard déjà accusé dans la prise de cette décision « trompeuse » de ne pas se présenter aux prochaines élections prévues en février 2024.





A mon sens, Macky veut que le pays s’embrase pour avoir un alibi et revenir sur sa décision au motif qu’il ne peut céder le pays dans des conditions troubles ou qu’il ne peut organiser des élections dans un contexte d’insécurité. Il va essayer de faire porter le chapeau a PASTEF qu’il va essayer de dissoudre ou au moins incarcérer tous les substituts viables du parti. Il aura alors deux sous-options :





• Repousser les élections en profitant du pétrole, du gaz, de l’inauguration de chantiers « poudre aux yeux ». Il aura ainsi le temps d’éliminer proprement Khalifa et Karim qui seraient des candidats sans grande chance, devant le candidat qu’il aura choisi parmi ses sous fifres et inféodés. Il pourra ainsi rallonger son mandat sans avoir à aller aux élections. Pour moi c’est cela même qui explique ce manque d’apaisement de sa part, il faut un alibi pour proroger.





• Présenter sa candidature et avoir autant de chance contre ces opposants qui sont déjà vus comme des traitres par les Sénégalais. Bien entendu, ce seront des élections truquées, avec un candidat de PASTEF désigné par Sonko, car on sait tous ce dont Maham est capable, condamnation qui frisera le ridicule. On peut imaginer les chances de Macky contre Idy, Karim, Khalifa. Aussi, aucun de ces faux « opposants » ne changera le Sénégal car ils sont riches comme Crésus et pourtant étaient pauvres jusqu’à leurs entrées dans les gouvernements de Diouf ou de Wade. Je ne crois pas à ce scénario à la Ouattara car Macky sait que les Sénégalais ne voteront pas pour lui donc il ne va pas s’y risquer.



2. TOUT SAUF SONKO, UN SCENARIO A LA DAMIBA (BURKINA FASO)





Macky et ses acolytes savent le risque qu’ils prennent en s’attaquant à Sonko. On a vu que Maham Diallo va entendre Sonko, Un magistrat qui, sur le dossier Adji Sarr, avait contre toute attente renvoyé l’affaire de viol devant la chambre criminelle avec tout ce qui s’ensuivit. Il ne serait pas déraisonnable alors de penser qu’il tirera le diable par la queue pour satisfaire les désirs de notre apprenti dictateur. Le chaos n’est pas impossible ? Avec un coup d’Etat possible si des morts sont décomptés et que cela dégénère. Sûrement, en plus des colonels, lieutenants colonels et capitaines aux aguets, d’autres gradés sont préparés pour s’emparer du pouvoir. Je pense que Macky dans sa tête pense que ceux-là le protègeront, qu’ils sont préférables à Sonko ; je lui conseillerai alors de repenser sa stratégie.



3. MACKY SALL OTAGE DES COMPLOTEURS QUI MENERA CERTAINMEMT A UN COUP





Nous avons la fâcheuse habitude de dédouaner nos présidents pour faire porter le chapeau à l’occident ou à des personnes proches qu’ils ont eux-mêmes nommés par décrets. Je ne peux m’empêcher cependant de penser que le Président Macky SALL soit otage de ces gens qui ne voudraient nullement d’un compromis avec Sonko.





Ils savent surement qu’un tel compromis pour garantir la stabilité du pays et rendre certains intouchables après la transition, ne pourrait être élargi à tout le monde. Alors autant le torpiller ! De toutes façons, ils auraient plus à perdre si Sonko arrivait au pouvoir et cela risque de nous amener vers le chaos, voire vers une prise du pouvoir par les militaires.





Après un coup d’Etat militaire, il n’y aurait pas de coopération judiciaire internationale pour dénicher les biens mal acquis ou faire des extraditions, du moins, le temps d’organiser des élections inclusives. Si c’est le plan alors ils ont tout faux. Car l’armée sénégalaise est républicaine et ne retiendra certainement pas le pouvoir pour plus de six mois et tous ces comploteurs feront face à la justice, certainement avec Sonko comme président car notre armée sera inclusive.





Monsieur le Président, toute cette injustice que vous faites vivre aux sénégalais, ne vous honore pas ! « Sénégalais yi léballounioula liii » Libérez tous ces otages politiques et arrêtez cette instrumentalisation de la justice !





Monsieur le Président, votre deal d’installer le chaos pour ensuite proroger votre mandat ne passera pas. Le jour que le chaos s’installera, l’armée républicaine prendra le pouvoir et organisera des élections inclusives, transparentes et en un temps record et vous serez jugé !





Monsieur le Président, ce bilan que l’on vous prête et dont vous vous glorifiez est une calamité pour le Sénégal. Des réalisations sur la base de contrats léonins ! Vous avez endetté des générations qui continueront de payer pendant des dizaines années et ainsi les empêcheront d’investir assez dans les secteurs stratégiques.





Thomas Sankara disait « Ceux qui nous prêtent de l’argent sont ceux qui nous ont colonisés auparavant. Sous sa forme actuelle, c’est-à-dire sous le contrôle de l’impérialisme, la dette est une reconquête savamment gérée de l’Afrique, visant à soumettre sa croissance et son développement à des règles étrangères. Ainsi, chacun d’entre nous devient l’esclave financier, c’est-à-dire un véritable esclave.” Faire de nous tous sénégalais de véritables esclaves ! Quel projet ABOMINABLE !





Monsieur le Président ! Ayez du courage ! Ne nous utilisez pas dans cette guerre qui nous dépasse entre la Russie, le Chine, l’Europe et les USA. Permettez au Sénégal et à l’Afrique d’être le sauveur de l’humanité ; ce pont manquant entre ces deux blocs qui se radicalisent chaque jour davantage et qui risque d’amener le monde à sa perte