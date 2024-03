« Elhadji Mamadou Diao : Le Catalyseur du Changement à Travers sa Politique de Réconciliation » (Par Zeyna Bamba Ndiaye)

Elhadji Mamadou Diao plus connu sous le nom de Mame Boye Diao est une personnalité qui a connu une trajectoire remarquable en 2023. Limogé de son poste de Directeur Général de la Caisse des Dépôts et de Consignations du Sénégal après s’être déclaré candidat à l'élection présidentielle, Mame Boye Diao n’a pas été paralysé à poursuivre ses ambitions.



Un parcours professionnel impressionnant :



Avant de se lancer dans la course à la présidence, Mame Boye Diao a eu un parcours professionnel brillant.





Engagé et Téméraire, l’actuel Maire de la Ville de Kolda Elhadji Mamadou Diao a occupé différents postes au sein de l’administration Sénégalaise, démontrant ainsi ses compétences en matière de gestion et de leadership.