« F24 une évolution obligée sinon l'obsolescence » (Par Hamidou Thiaw)

L'alliance f24 formée le 12 avril 2023 est sur le point de devenir obsolète si elle n'évolue pas.





Douze ans après le Mouvement du 23 juin (M23) constitué pour faire barrage au troisième mandat de l’ancien président Abdoulaye Wade, la plateforme « des forces vives de la nation F24 » a vu le jour le 16 avril au Sénégal, regroupant au moins 160 partis politiques, organisations de la société civile, associations et personnes indépendantes.

Ces acteurs se sont regroupés autour de cette plate-forme pour bloquer la candidature du président Macky Sall aux élections présidentielles du 25 février 2024 jugée illégitime.





Contrairement au M23, le F24 va atteindre son objectif. Ainsi à travers un discours à la nation prononcé le 3 juillet 2023, le président Macky Sall renonce à une troisième candidature. Un discours apprécié dans la sous région et qui solidifie le Sénégal comme modèle de démocratie en Afrique de l'ouest.





Et une question qui devient légitime auprès de certaines personnes, quel est le but de la plateforme F24 maintenant qu'ils ont atteint leur principal objectif.





En temps que membre fondateur de cette plateforme et président du parti MPR, je pense que nous ne devons pas dissoudre cette plateforme mais plutôt l'utiliser pour mettre en place une charte pour une meilleure gestion de notre pays surtout avec l'instabilité que beaucoup de pays ont subie après la découverte de ressources naturelles telles que le pétrole ou le gaz.





Je propose que cette plateforme mette en place une charte que tous les futurs candidats vont non seulement signer mais également appliquer.

Parmi les dispositions de cette charte, devra figurer entre autres le non cumul de fonctions, la consolidation des élections, la gestion des sociétés publiques par des nationaux ou encore la préférence nationale pour les marchés publics.

Le but est d'empêcher certaines derives et de permettre une gestion saine et transparente de notre pays.





Hamidou Thiaw, Président du MPR