« Président Macky Sall, l’histoire retiendra » (Par Seybatou Aw)

« J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme la plupart de nos compatriotes l'adresse à la nation de son Excellence MACKY SALL. Après l'avoir écouté, j'ai vu un homme qui a décidé de prendre date avec l'histoire. Un homme qui a su surmonter les émotions et les appels tous azimuts de ses compagnons pour répondre à l'appel de ce qu'il a jugé être un devoir.





Le devoir de rester debout et contre vents et marées, prendre la décision de faire face aux menaces contre la stabilité du Sénégal. Un homme qui a décidé de rester fidèle à son serment constitutionnel : défendre le Sénégal, assurer le fonctionnement régulier des institutions, assurer la libre circulation des biens et des personnes et donner aux sénégalais les gages d'une sécurité individuelle et collective. Le Président Macky a démontré qu'il est un homme de devoir, un patriote prêt à tous les sacrifices : pour l'honneur et pour la patrie.







Au-delà des considérations juridiques et jurisprudentielles, j'ai vu un homme qui a décidé de réconcilier l'homme politique sénégalais à son peuple. Par là, Son Excellence Macky SALL a montré que l'homme politique sénégalais est entré dans une nouvelle dimension : la dimension de l'éthique, le respect de la parole donnée.





Et ainsi avec cet acte on peut espérer un assainissement de l'arène politique et surtout des promesses électorales. Ainsi l'homme politique sénégalais verra qu'au-delà des débats d'opportunités, sa parole l'engage dorénavant devant ses concitoyens.





Autant de raisons qui me rendent fier. Fier d'avoir pris l'engagement de soutenir un homme à travers qui j'ai vu un leadership d'un genre nouveau, un homme politique qui reflète ma perception de la politique : elle doit être menée par des hommes de devoir à la conscience trempée dans des principes à valeurs citoyennes et patriotiques. Des hommes et des femmes d'honneur prêts pour un engagement à servir avec altruisme.





Votre souveraine décision qui constitue une première au Sénégal pour un Président en exercice confirme votre grandeur d'esprit et votre elegance politique. Elle sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. L'histoire retiendra.





Vos réalisations pour notre pays resteront toujours visibles et palpables, et serviront la nation toute entière de générations en générations. Votre bilan est éloquent. Vous avez fait le travail.





Cependant la mission n'est pas encore terminée. Vous avez plusieurs tâches encore. Car il n'est pas question de laisser le parti et la coalition Benno Bok Yakaar à eux mêmes. Vous avez à nous proposer une alternative crédible pour le Sénégal.

En ce qui me concerne, je vous assure et vous rassure que votre choix sera le mien et je m'engage à le soutenir.

Merci encore SEM MACKY SALL.

Que Dieu vous bénisse, vous assiste et vous protège. » »





Seybatou Aw

Responsable politique APR Diaspora Ouest africaine

Responsable politique à Walalde (département de Podor)