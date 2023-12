“Amadou Ba, social-baratineur” (Par Falilou Coundoul -Taxawu Sénégal)

« Je suis le seul et l’unique candidat du Parti socialiste ». Un observateur averti de la scène politique sénégalaise dirait tout de suite, sans s’embarrasser de vérifications inutiles, que ces propos sont prononcés par Khalifa Ababacar Sall, candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Il se serait trompé, mais de bonne foi. Car ces mots sont sortis de la bouche d’Amadou lors du congrès d’investiture du Parti socialiste le samedi 17 décembre. Il a aussi appelé « tous ceux qui font le tour du Sénégal en se proclamant candidat du Parti socialiste », de ne pas perdre leur temps. Voilà un homme incapable d’être le candidat unique de son propre parti. Au sein de l’Apr, en effet, ses frères de parti le regardent de haut. Le choix porté sur lui pour défendre les couleurs de Bennoo à la prochaine présidentielle, a fait voler sa formation en mille morceaux et de nombreux candidats issus de sa famille politique ont décidé de lui faire la peau. Tour à tour socialiste, libéral puis apériste, cet homme qui n'a jamais mouillé le maillot pour faire triompher ses convictions (encore faudrait-il en avoir) n'a jamais cru en un autre parti que celui de l'intérêt personnel. Tous les actes qu'ils posent sont à revenu immédiat. Oui, il suit Khalifa Sall pas à pas dans le Sénégal réel, celui des villes, des villages et des hameaux les plus reculés. Ce qu'il observe hante son sommeil.





Ce Sénégal gavé de promesses mirobolantes mais qui ne connaît de l’émergence que la litanie des proclamations chiffrées servies dans les médias. A Mew Ndiobène, à Madiantou Salam, à Mbeuleup, à Ngagnick Khodiok, à Diamwely Alassane, à Mboudaye Serere, à Darou Pakala, à Linde, à Ndimb, à Mbaye, à Gandon, à Ouarkhokh, à Mbar, à Payoma, à Nghadior, à Waoundé, à Makka Mbaye, à Diaoulé, à Lamigna, à Sinthiou Fissa et partout, dans de nombreuses autres localités disséminées dans le territoire sénégalais, Khalifa Sall a toujours été très bien accueilli. Il a écouté, il a échangé, il a convaincu. L’enthousiasme des populations est visible depuis le début de sa tournée « Mottali Yeene ». Demandez à Amadou Ba de situer ces villages sur la carte du Sénégal, serait lui faire pousser des cheveux blancs que les produits les plus sophistiqués ne parviendraient plus jamais à noicir. Khalifa, un socialiste authentique, digne héritier des pères fondateurs du parti socialiste, qui ose en douter aujourd'hui ?





Jamais il n'a connu une autre formation politique, jamais il n'a transhumé. Il est resté fidèle à ses convictions sans jamais céder aux mirages du pouvoir. Il portera avec fierté les couleurs socialistes le 25 février 2024. Il sera le candidat des socialistes dignes qui n’ont jamais accepté que leur parti soit une simple remorque. Ils sont infiniment plus nombreux et ne tiendraient assurément pas à la Maison du PS à Colobane. Il est triste de constater que certains de fils de Senghor ont troqué l’idéal socialiste et les valeurs humanistes qui le sous-tendent contre des avantages et des privilèges. Le socialisme véritable, celui du culte de l’intérêt général, de la justice sociale, de la répartition équitable des ressources, de la solidarité et de l’égalité des chances, est incarné par Khalifa Ababacar Sall. Pas par un baratineur qui se colore aux nuances de ses seuls intérêts pour fructifier son immense magot.









Falilou Coundoul

Membre du Cercle des Universitaires de Taxawu Senegaal (CUTS);

Membre du Cadre d'Analyses Prospectives et Stratégiques (CAPS) de Taxawu Senegaal;