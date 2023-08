“Cher Bougane Gueye Dany” (Par Pape Konaré Diaité)

“Il est intéressant de constater comment certaines ambitions politiques se réinventent à travers les époques. Votre parcours, ou devrais-je dire vos tentatives notoires pour accéder à des postes électoraux, ne sont certainement pas passé inaperçues. Votre persévérance à rassembler le nombre minimal de parrains nécessaires pour participer à des élections est admirable, bien que vos méthodes laissent parfois à désirer.



Comparons brièvement nos trajectoires. D'un côté, nous avons le Maire Barthélemy Dias, qui a réussi non seulement à remporter le suffrage universel à la mairie de Dakar, mais qui a également prouvé sa capacité à gagner le soutien de sa propre communauté ainsi qu'à former des listes électorales solides et conformes.



De l'autre côté, il y a vous, Bougane , dont les échecs répétés aux élections et les démêlés avec les bases de données semblent indiquer une certaine familiarité avec la falsification et l'art de la manipulation.



Nous voilà maintenant à une nouvelle étape de votre parcours politique : votre soudaine admiration pour Monsieur Ousmane Sonko. C'est une évolution fascinante, étant donné que nous sommes témoins de votre capacité à accepter des réalités politiques que vous avez auparavant « digérées » avec difficulté.



Votre conversion en fervent défenseur de Monsieur Sonko semble être le dernier épisode d'une série de rebondissements dans votre carrière politique.



Cependant, ne négligeons pas cette savoureuse ironie : vous prétendez sérieusement briguer la présidence de la République du Sénégal, alors même que remporter le cœur de votre propre commune relève visiblement d'une gageure monumentale. Votre appétit insatiable pour les postes élevés ne passe certainement pas inaperçu, bien qu'il soit légitime de s'interroger si vos ambitions disproportionnées sont réellement à la hauteur de vos réalisations ou des attentes des Sénégalais.





En fin de compte, Monsieur Gueye Dany, il serait peut-être judicieux de réviser vos stratégies avec un soupçon d'introspection. Envisagez comment vous pourriez véritablement apporter une contribution significative à notre pays, au-delà de vos escapades politiques aux teintes changeantes”





Pape Konaré DIAITÉ



Membre de la cellule communication du Candidat Khalifa SALL