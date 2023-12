“Dr Babacar Diop, le digne héritier de Léopold Sédar Senghor et de Mamadou Dia” (Par Ousseynou Masserigne Gueye)

Dans la poursuite d’une vision politique inspirante et d’un leadership éclairé, Dr Babacar Diop se présente comme le digne héritier de Léopold Sédar Senghor et de Mamadou Dia, deux géants de l'histoire politique du Sénégal à l’aune des indépendances.

Dans l’histoire politique du Sénégal, certains hommes émergent comme des figures emblématiques, des piliers sur lesquels la nation s’appuie pour progresser. Dr Babacar Diop, actuel maire de la Ville de Thiès, s’est élevé au-dessus des attentes, démontrant un leadership exceptionnel qui résonne étonnamment avec celui du regretté Président Léopold Sédar Senghor, premier maire de Thiès et premier Président de la République du Sénégal.



De même, le président des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)-Les Guelwaars s'impose comme une figure politique incontournable, portant fièrement l'héritage de Mamadou Dia, le tout premier président du Conseil du Sénégal indépendant. Disciple dévoué de Mamadou Dia, Dr Babacar Diop, le patriotisme chevillé au corps, incarne la continuité de cet illustre héritage politique, démontrant une vision éclairée et un engagement indéfectible envers le progrès du Sénégal.

Un héritage fortement valorisé





La région de Thiès, considérée comme le poumon économique en tant que première région minière et cœur culturel du Sénégal, a vu naître et émerger ce jeune leader charismatique et visionnaire. Sa montée en puissance au sein de la sphère politique a été marquée par un engagement inébranlable envers le service public, un dévouement qui rappelle étonnamment celui du regretté Président Senghor.





Dr Diop, par sa ténacité et son amour pour la patrie et les causes nobles, a rapidement capturé l'attention de la population. Son engagement envers le bien-être de la communauté, son souci constant de l'éducation et du développement socio-économique de sa Ville en particulier et de son pays en général ont été les piliers de son ascension fulgurante.





À l'instar de Senghor, il incarne la vision d'un Sénégal prospère, éduqué et uni fortement ancré sur les valeurs ancestrales et républicaines.





Le maire de Thiès incarne une intégrité remarquable et une probité morale avérée. Son patriotisme, sa dévotion, son altruisme et son engagement envers le service public rappellent la noblesse d’esprit qui caractérisait Senghor et Dia. Babacar Diop, porteur d’une éthique irréprochable, poursuit la tradition d’excellence et de rectitude contribuant ainsi à perpétuer l’héritage moral de ces deux grands hommes d’Etat.





Le bureau de Senghor : Un héritage honorable





Occuper le bureau qui fut autrefois le lieu de décisions majeures pour le destin de Thiès est un privilège qui ne peut être accordé qu'à des individus exceptionnels. Dr Babacar Diop, en tant que maire de Thiès, assume cette responsabilité avec une grâce et une compétence indéniables. Il s'est donc érigé en digne héritier de Senghor, fils de Gnilane Bakhoum et de Basile Diogoye.





L’ancien bureau de Senghor, symbolique à bien des égards, est devenu celui de Dr Babacar Diop, le lieu où les aspirations et les rêves des Thiessois prennent forme. Dr Diop, en tant qu'héritier digne, a préservé l'intégrité de cet espace tout en y insufflant un nouveau décor, une énergie nouvelle, une énergie qui reflète les besoins et les aspirations de ses administrés.





Portée sur les fonts baptismaux le 24 novembre 1956, la mairie de Thiès a eu comme premier pensionnaire Léopold Sédar Senghor qui y demeurera jusqu’au 31 juillet 1960, date de son ascension à la Présidence de la République.





Le mérite de Babacar Diop est d’avoir réhabilité et rendu attractif l’ancien bureau de Senghor enveloppé de mystère en changeant le décor et en y installant un mobilier simple. Plusieurs maires qui croyaient à une malédiction de l’endroit n’avaient osé l’occuper en raison des déboires mystiques, des désillusions destructrices et fins tragiques de certains édiles de Thiès. Il faut tout simplement reconnaître que l’héritage de Senghor est difficile à porter. Dr Diop le perpétue et en porte dignement le flambeau.





Héritage culturel et intellectuel : un parallèle frappant





Senghor était non seulement un homme politique, mais aussi un enseignant-chercheur, un poète et un intellectuel renommé. Son engagement envers la préservation de la culture sénégalaise et son amour pour les arts et les lettres ont laissé une empreinte indélébile sur le pays. Dr Babacar Diop, lui aussi, enseignant-chercheur, écrivain et philosophe, partage cette passion pour la culture et les arts.





Le maire de Thiès, étudiant à l’Université de Dakar, se rendait souvent au domicile de Mamadou Dia, sous le poids de l’âge, pour lui lire ses courriers. La relation entre Babacar Diop et Mamadou Dia va, donc, bien au-delà d’une simple relation anodine. Dr Diop considère Mamadou Dia comme son guide spirituel et politique, s'inspirant de ses principes inébranlables et de sa vision progressiste.





En moins de deux ans, Dia, en tant que premier président du Conseil du Sénégal indépendant, avait jeté les bases d'une gouvernance éclairée et orientée vers le bien-être du peuple.





Babacar Diop poursuit cet héritage avec détermination, faisant preuve d'une résilience politique remarquable. En moins de deux ans, le maire de Thiès, lui aussi, s’est illustré par un bilan à mi-parcours extrêmement élogieux pour avoir engagé l’informatisation de l’Etat civil de l’institution municipale, la modernisation et la densification de l’éclairage public, le nettoiement, l’assainissement, le désensablement des rues, l’aménagement des espaces publics, le pavage des abords immédiats de l’hôtel de Ville, l’octroi de bourses de formation aux élèves et étudiants, l’assistance sociale, l’accompagnement médical, etc.





À la tête des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)-Les Guelwaars, il insuffle ainsi une énergie nouvelle à l'idéal politique jadis instauré par Mamadou Dia. Les Guelwaars qui signifient les Insoumis, représentent l'héritage politique, culturel et spirituel profondément enraciné dans la vision de Dia. Le parti de Diop, en tant que porte-étendard de cet idéal, promeut la démocratie, la justice sociale, l’intégrité, la probité morale et le respect des droits de l'homme.





À l'instar de Mamadou Dia, Babacar Diop se distingue par son leadership visionnaire. Son engagement envers le développement économique, la santé, l'éducation et la promotion de la culture sénégalaise reflète les valeurs fondamentales prônées par Mamadou Dia. Le maire de Thiès n'hésite pas à affronter les défis contemporains avec une approche pragmatique et rigoureuse, tout en s'inspirant des principes éthiques légués par son mentor politique.





Ainsi, sa vision intègre harmonieusement la richesse culturelle du Sénégal dans son projet de développement, assurant ainsi la pérennité d'une identité nationale forte et dynamique.