“L’unité pour la victoire en 2024 et la continuité du PSE” (Par Codou Thiam)

La grande coalition Benno Bokk Yaakaar vient de connaître, officiellement, son candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, a porté son choix sur le Premier ministre, Monsieur Amadou Bâ. L’attente a pu paraître longue, consécutivement à l’annonce de son retrait à la fin de son deuxième mandat le 03 juillet dernier, lors d’une adresse à la Nation. En vérité, dépositaire de la confiance de la quasi-totalité des partis de Benno Bokk Yaakaar, le président de la République a entrepris de construire un large consensus autour du futur candidat. L’évaluation a permis d’écouter toutes les candidatures et de dévoiler le schéma qui nous permettra de remporter, dès le premier tour, la présidentielle de l’année prochaine. Ainsi a été franchie la première étape de la désignation du capitaine.





J’adhère entièrement au choix porté sur l’actuel Premier ministre et camarade de parti. En conséquence, je m’engage à traduire cette candidature en victoire aux urnes. Pour moi, cela est une manière de rester constante dans la ligne de conduite qui a toujours présidé à la philosophie d’action de mon leader durant tout le processus, le Ministre, Maire et Coordinateur départemental, Monsieur Mansour Faye. Soutenir cette candidature est une décision naturelle tout simplement parce que ce choix émane du Président de la République Macky Sall, génie en stratégie, doté d’une lucidité politique extraordinaire.





Le patron de la Coalition Benno Bokk Yaakaar a le bonus de l’habitude des joutes politiques victorieuses. Il n’a jamais perdu une élection. Il connait parfaitement le chemin qui mène à la victoire. Sa trajectoire à ce niveau est éloquente : maire de Fatick en 2002, directeur de campagne du candidat-président Wade en 2007, cheville ouvrière des investitures de la même année et tête de liste de la Coalition Sopi aux Législatives de 2007, initiateur de la coalition Dekkil Ngor et pilier de la coalition Benno Siggil Senegal aux Locales de 2009 et réélu maire de Fatick, candidat victorieux à la présidentielle de 2012, architecte du « oui » au référendum de 2016, candidat victorieux à la présidentielle de 2019, inspirateur des autres joutes victorieuses de 2012 (législatives), 2017 (législatives) 2022 (territoriales et législatives).







Sa propre trajectoire au sommet de l’Etat lui donne la légitimité de juger de la pertinence des aptitudes d’un continuateur de son œuvre majeure, le Plan Sénégal Emergent (PSE). Sur ce point, ses compétences, son expérience et sa loyauté envers son Excellence le Président de la République Macky Sall plaident en faveur du Premier ministre, Monsieur Amadou Bâ.







Le chemin est balisé. Il reste à poursuivre la marche vers la victoire au soir du 24 février 2024. Je me conforme à cette ligne de conduite de mon mentor, Monsieur Amadou Mansour Faye, Coordinateur départemental APR de Saint-Louis, par ailleurs Ministre de la République pour saluer le choix porté sur notre camarade de parti le Premier Ministre Amadou Bâ.







Ensemble, nous nous battrons pour assurer une victoire au candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar dès le premier tour. Dans l’unité, l’engagement sans faille et la cohésion, nous assurerons ainsi la continuité du PSE, notre référentiel politique qui garantit à nos concitoyens des réformes à fortes incidences sociales, dans la stabilité. Nous le devons à notre pays. A l’avenir de ses enfants. Tous ses enfants.