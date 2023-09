“La mondialisation centrée sur l'homme : Mener le G20 au bout du chemin, sans laisser personne de côté” (Par Narendra Modi)

"Vasudhaiva Kutumbakam"- ces deux mots désignent une philosophie profonde. Ils signifient "le monde est une seule famille". Il s'agit d'une vision globale qui nous encourage à progresser en tant que famille universelle, au-delà des frontières, des langues et des idéologies. Au cours de la présidence de l’Inde au G20, cela s'est traduit par un appel à un progrès centré sur l'homme. En tant que "One Earth", nous nous réunissons pour nourrir notre planète. En tant qu'une seule famille, nous nous soutenons mutuellement dans la poursuite de la croissance. Et nous avançons ensemble vers un avenir commun - un seul avenir - qui est une vérité indéniable en ces temps d'interconnexion.





Session inaugurale du sommet virtuel de la Voix du Sud qui s’est tenu en janvier 2023 et à laquelle a participé S E M .Macky SALL Président de la République du Sénégal.





L'ordre mondial post-pandémique est très différent du monde qui l'a précédé. Il y a trois changements importants.





Premièrement, on prend de plus en plus conscience de la nécessité de passer d'une vision du monde centrée sur le PIB à une vision centrée sur l'être humain.





Deuxièmement, le monde reconnaît l'importance de la résilience et de la fiabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.





Troisièmement, il y a un appel collectif pour stimuler le multilatéralisme à travers la réforme des institutions mondiales.





Notre présidence du G20 a joué un rôle de catalyseur dans ces changements.





En décembre 2022, lorsque nous avons succédé l'Indonésie à la présidence, j'avais écrit que le G20 devait déclencher un changement de mentalité. Ce changement était particulièrement nécessaire dans le contexte de l'intégration des aspirations marginalisées des pays en développement, du Sud et de l'Afrique.





Le sommet "Voice of Global South" en janvier 2023, auquel ont participé 125 pays, a été l'une des principales initiatives de notre présidence. Il s'agissait d'un exercice important pour recueillir les contributions et les idées des pays du Sud. En outre, notre présidence a non seulement vu la participation la plus importante jamais enregistrée de la part des pays africains, mais elle a également poussé à l'inclusion de l'Union africaine en tant que membre permanent du G20.





Un monde interconnecté signifie que nos défis dans tous les domaines sont liés. Nous sommes à mi-parcours de l'Agenda 2030 et nombreux sont ceux qui constatent avec inquiétude que les progrès en matière d'ODD ne sont pas au rendez-vous. Le plan d'action 2023 du G20 sur l'accélération des progrès en matière d'ODD sera le fer de lance de l'orientation future du G20 vers la mise en œuvre des ODD.





En Inde, vivre en harmonie avec la nature est une norme depuis les temps anciens et nous avons contribué à l'action climatique même à l'époque moderne.