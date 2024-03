“Le président Amadou Ba est l’homme de la situation” (Par Cissé Kane Ndao)

Le Sénégal notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes à l’aube d’un jour nouveau qui s’annonce sous les meilleurs auspices pour notre peuple.



En effet, malgré un contexte sociopolitique marqué par des soubresauts qui n’en demeurent pas moins des signes évidents de notre vitalité démocratique et l’expression des aspirations des sénégalais, surtout des jeunes à un meilleur avenir, nous avons su avec tact, à travers les vertus de dialogue et de la concertation surmonter toutes les épreuves, à travers un dialogue inclusif qui aura permis à notre nation de sortir encore plus grandi de ces moments de grande tension ;



Il faut le dire, « en démocratie, chaque génération est un peuple nouveau » ainsi que l’affirmait Alexis de Tocqueville.



Notre population est composée dans sa très grande majorité de jeunes qui aspirent à un avenir à la hauteur des espérances légitimes placées en eux, et ils veulent construire leur avenir et contribuer à l’essor économique de leur pays, comme ils en ont le droit.



Le Président Macky Sall a bien compris cet enjeu. Il a fini de placer le Sénégal sur les rampes de l’émergence, par son leadership exceptionnel dont la vision économique, le PSE, a transformé structurellement notre économie. A l’heure de notre entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz, notre pays entame un tournant décisif pour basculer de plain-pied dans le gotha des pays développés, porté par un dynamisme économique et diplomatique qui en font un phare pour l’Afrique, et le monde.



Celui qui aura grandement contribué à ce résultat exceptionnel est Amadou Ba.



Son bilan au ministère des finances a solidement placé notre pays sur la rampe de l’émergence avec le lancement du PSE, sans oublier son passage aux Affaires étrangères sous le sceau de l’impulsion d’une diplomatie économique dont les résultats ont positionné notre pays dans le peloton de tête des pays les plus compétitifs, au niveau international.



Avec Amadou Ba, le PSE sera le moteur de notre développement, et son programme aura pour principe le changement dans la continuité : le changement par une inclinaison plus sociale de l’action publique pour plus d’inclusion sociale et d’équité territoriale grâce aux revenus du pétrole et du gaz, l’emploi des jeunes et la croissance économique partagée, la continuité par le PSE, notre vision économique !



« Le courage, c’est la vertu de la résilience » a dit Kheira Chacor. Amadou Ba est un homme de convictions et de défis. Tout son parcours politique ressemble à une initiation à laquelle il aura été soumis depuis le début de son aventure politique, au vu des épreuves qu’il a endurées au gré des vicissitudes de sa prestigieuse carrière d’’Homme d’Etat.



Cela a grandement contribué à forger le caractère bien trempé de cet homme de principes, imperturbable, rigoureux, déterminé et serviable. Sa générosité, son altruisme et le ralliement inconditionnel des populations acquises à sa cause en font un acteur politique prêt pour l’exercice du pouvoir.



Il est un rassembleur. Ses talents en la matière ont fait leur effet. Ceux qui le rejoignent aujourd’hui viennent de tous bords, et leur adhésion spontanée à sa candidature est un plébiscite avant l’heure. Son exposition médiatique et l’image positive qu’il dégage ont fini d'entraîner le ralliement de l’opinion à son leadership, comme en témoignent les foules qu’il draine à chaque sortie.



C’est pourquoi nous avons choisi Amadou BA.



Votons tous pour lui, le 24 mars 2024.



Le parcours politique et professionnel de l’homme plaide pour lui, tant il est exemplaire.



« Ce sont les circonstances qui mettent un homme providentiel au pouvoir », affirmait Georges Wolinski. Pour nous, cet homme s’appelle Amadou BA.



Cissé Kane NDAO



Président A.DER