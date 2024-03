“Pourquoi le choix de Idrissa Seck en 2024” (Collectif des Anciens de l’Union des Jeunesse Travaillistes Libérales (CUJTL) du PDS)

Le Collectif des Anciens de l’Union des Jeunesses Travaillistes Libérales du PDS justifie son choix porté sur le candidat Idrissa SECK pour plusieurs raisons :



De par son ancienneté, son apport et sa contribution à l’ascension du PDS à la conquête du pouvoir, nous anciens et témoins de l’histoire nous lui devons cette reconnaissance.



Il a été Directeur de Campagne du Président Abdoulaye WADE en 1988, il a réorganisé le Parti sur instruction du Président jusqu’en 2000 et enfin, il a mené cette grande marche bleue jusqu’à l’alternance.



De par son professionnalisme, en tant que Ministre, il a su montrer ses compétences avec toute sa rigueur partout il est passé avec des résultats positifs.



Tout le monde lui reconnaît ces capacités intellectuelles, morales et sa posture d’homme d'État.



Son expérience avérée de la gestion de l'État nous conforte dans l’espoir d’amener les changements tant attendus. Donc il présente le meilleur profil parmi les 18 candidats.



De par son programme PACTE, c’est l’homme qui puisse réconcilier les sénégalais autour de l’essentiel. C‘est un homme de Paix capable de restaurer l’Autorité de l'État aujourd’hui trop écornée.



Avec Idrissa SECK la Compétence sera de rigueur dans toutes les stations de Travail avec Compassion, d’où son culte de Travail qui est le nœud gordien du Travaillisme Libéral, que chantait si allégrement notre mentor son Maître le Président Abdoulaye WADE « il faut travailler beaucoup travailler toujours travailler ».



Il nous faut gagner avec Idy et changer avec Idy pour avancer, car c’est un homme qui a gagné en maturité et en sagesse.



Votons Idy pour la renaissance de l’Espoir.



En tant que travailleur, leader charismatique un homme de paix, un carnet d’adresse bien fourni, son programme permettra de remettre le Sénégal dans les rampes de l’émergence. Face aux menaces d’instabilité et de bouleversement du fait d’influences extérieures d'assoiffés de pétrole de gaz et zircon et d’autres ressources naturelles, Idy est l’homme de la situation.



Nous, Collectif des Anciens de l’UJTL, appelons tous les frères et sœurs d’obédience libérale du Sénégal et de la diaspora et tous les sénégalais épris de paix et de justice à voter massivement pour le Candidat Idrissa SECK à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, afin de sauvegarder la Paix et la stabilité pour notre cher Pays le Sénégal.



Vive Idy, vive le Sénégal



Collectif des Anciens de l’Union des Jeunesse Travaillistes Libérales (CUJTL) du PDS



Fait à Dakar, le 21 mars 2024