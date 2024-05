“QNET, 26 ANS, N'EST PAS UNE ARNAQUE” (Par El Malick Faye)

Au Sénégal, lorsque certaines personnes entendent le nom « QNET », elles ont tendance à l’associer à une arnaque ou à un système pyramidal. Certains vous diront qu’ils ont été frauduleusement trompés par un prétendu distributeur QNET ou raconteront des histoires qu’ils ont entendues d’autres personnes.



En tant que journaliste, j'ai entendu parler de QNET pour la première fois il y a quatre ou cinq ans et j'avais également des sentiments mitigés à propos de l'entreprise. Ainsi, cette année, lorsque j'ai eu l'occasion de visiter les bureaux de QNET en Malaisie et d'assister à sa conférence mondiale, communément connue sous le nom de VCON, j'avais hâte de découvrir la vérité sur QNET et ses opérations au Sénégal et dans toute la région subsaharienne. Région africaine. Je sais qu'en tant que journaliste, j'ai le devoir de fournir aux gens des informations crédibles et exactes. J’étais donc déterminé à rechercher la vérité sur QNET et à rédiger un rapport impartial sur mon aventure et les choses que j’avais observées au siège social de QNET en Malaisie. Certaines personnes pensent que QNET n’est pas une véritable entreprise. Je n'avais vu aucun produit ou marchandise QNET avant mon voyage en Malaisie, j'avais donc aussi des doutes. Ma première résolution a donc été de découvrir si QNET existe réellement et s’il propose réellement des produits que je peux toucher, expérimenter ou même utiliser personnellement. J'ai commencé mon voyage le 8 mai 2024 depuis Dakar et je suis arrivé à Kuala Lumpur le 9 mai 2024.



La Malaisie est un pays magnifique, mais mon objectif n'était pas seulement de faire du tourisme, j'avais pour mission de me convaincre d'abord sur QNET, puis pour publier tout ce que j'ai découvert sur l'entreprise. Le vendredi 10 mai 2024, des agents de QNET m'ont emmené, ainsi que quelques autres journalistes du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone et du Burkina Faso, au bureau de QNET situé dans la tour QI à Petaling Jaya à Selangor, Kuala Lumpur. La QI Tower est le siège opérationnel du groupe QI et abrite QNET en tant que filiale du groupe. Le bâtiment appartient à QI, société mère de QNET. En 2013, la tour QI de 15 étages a reçu le prestigieux prix Green Mark Gold. C'était en reconnaissance de ses meilleures pratiques en matière de conception et de performance environnementales, qui répondent aux exigences en matière d'efficacité énergétique et d'eau, de gestion des bâtiments, de qualité de l'environnement intérieur et d'innovation. Je me suis dit que dès 2013, il y a 11 ans, l'entreprise réfléchissait et pratiquait déjà le développement durable tel qu'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable, les ODD, un an seulement après le lancement des objectifs mondiaux par les Nations Unies. Le responsable des relations publiques mondiales de l’entreprise, John Agama, et la responsable des relations publiques pour l’Afrique subsaharienne, Jemima Diakpeng, ainsi que leurs collègues nous ont fait visiter les bureaux de l’entreprise à la QI Tower. Nous avons eu droit à une présentation succincte sur l'entreprise, son histoire, son modèle économique, ses produits, ses projets de responsabilité sociale d'entreprise en Afrique et dans le monde, ses réussites et ses défis en Afrique, entre autres. Là-bas, on nous a présenté des produits QNET étonnants. Certains des produits QNET qui nous ont été fournis incluent LifeCode Belite 123 (une formule de gestion du poids 3 en 1), LifeCode Kenta (un supplément riche en vitamines pour la longévité), LifeCode Qafe (une formule de perte de poids sûre et efficace), LifeCode EDG3 Plus ( Une boisson multifonctionnelle pour améliorer la santé au quotidien) et une montre-bracelet Omni de la gamme de montres fabriquées en Suisse, Bernard H. Meyer, vieille de 150 ans. On nous a expliqué comment les produits QNET sont développés. Ils sont issus de recherches approfondies menées dans différentes parties du monde et ont été essayés, testés et prouvés comme étant efficaces pour aider les gens à atteindre une bonne santé et un bon bien-être. Ils sont également certifiés par de nombreuses autorités de certification réputées à travers le monde. Si ces produits n'étaient pas réels ou bons pour le corps, ils ne seraient pas certifiés par la Hong Kong Health Food Association, la Health Supplements Industry Association de Singapour et d'autres autorités nationales de certification dans de nombreux pays africains où les produits QNET sont promus et distribués par leurs représentants indépendants.



Ainsi, ma première question sur la réalité de QNET a été clairement clarifiée. J'étais assis dans l'une des salles de conférence des bureaux de QNET situés dans une haute tour appartenant à l'entreprise. On m'a donné des produits QNET, je les ai tenus entre mes mains et je les ai ramenés avec moi au Sénégal. Les produits QNET existent donc et j'utilise certains de ces produits. Passons maintenant à la plus grande conférence mondiale de QNET, VCON, organisée en Malaisie. Nous avons été transportés de Kuala Lumpur à la magnifique île de Penang, lieu du VCON. Lors de la soirée d'ouverture du VCON, des milliers de personnes de différentes parties du monde, dont des dignitaires et des personnalités africaines, étaient présentes. Le dôme d'Amari Spice, lieu du VCON, était électrisant et rempli de représentants indépendants joyeux et énergiques de QNET. Ce soir-là, j'ai vu dans la vraie vie et pour la première fois, les deux fondateurs de QNET, Dato Sri Vijay Eswaran et M. Joseph Bismark, qui ont créé QNET en 1998. Ils ont raconté l'histoire inspirante de la façon dont ils ont lancé QNET et les obstacles rencontrés. ils ont surmonté pour que l'entreprise devienne l'une des principales sociétés de vente directe au monde. J’ai été profondément inspiré par l’histoire de deux hommes ordinaires qui ont relevé un défi qui touche aujourd’hui des millions de personnes dans le monde. C'était une belle histoire que j'aimerais entendre encore et encore. Le lundi 13 mai 2024, j'ai eu l'occasion d'assister à une autre présentation animée par la haute direction de QNET. L'équipe comprenait le directeur général régional pour l'Afrique subsaharienne, Biram Fall, le directeur des communications du groupe QI, Ramya Chandrasekeran, vice-président de QNET, Malou Caluza (ancienne PDG de QNET), le directeur juridique, Nikhil Patel, directeur du marketing, Trevor Kuna et autres. Je leur ai posé des questions sur les défis auxquels l'entreprise est confrontée au Sénégal et dans d'autres régions d'Afrique et sur la manière dont ils envisagent d'y faire face. Ils ont reconnu le fait que QNET est mal compris et déformé par certaines personnes au Sénégal.



Ils ont mentionné qu'ils s'étaient lancés dans une campagne d'éducation publique et médiatique baptisée : « DITES NON CAMPAGNE » en français et dans d'autres langues locales pour éduquer les gens sur QNET et corriger la désinformation. Ils ont mentionné qu’ils s’engageaient et collaboraient avec les autorités telles que les agences de sécurité pour éliminer les mauvais cinglés et les personnes sans scrupules qui ternissent l’image de l’entreprise. Ils ont déclaré qu'ils avaient aidé la police à appréhender certaines personnes frauduleuses et qu'ils continueraient à travailler avec eux pour garantir que le grand public soit informé et protégé contre les allégations d'escroquerie et de traite d'êtres humains qui sont parfois portées contre l'entreprise. Ils augmentent également le rythme de formation de leurs représentants ou distributeurs indépendants afin qu'ils puissent continuer à adopter des comportements marketing éthiques. En conclusion, je suis bouleversé par ce que j'ai vu, vu et vécu au cours d'une période d'une semaine passée à observer, interroger et en partie enquêter sur QNET. Je peux dire que cependant, l'entreprise est confrontée à des défis liés à l'utilisation abusive de son nom.



QNET est en fait une véritable entreprise avec un vrai bureau et des personnes réelles et réputées travaillant pour elle dans plus de 50 pays. Ses produits sont également réels, bien documentés, certifiés et vendus dans le monde entier. Je suis heureux d'avoir eu cette opportunité de me convaincre de QNET et j'espère que mon expérience et mon récit pourront convaincre le plus de gens possible que QNET est réel et que les gens doivent se méfier de ceux qui ternissent l'image de l'entreprise par leur propres comportements égoïstes et pratiques de marketing contraires à l’éthique.





El Malick Faye